Diputado: Adunay rason nga mahadlok

Dunay bug-at nga rason ngano nga angay mahadlok kadtong pipila ka Kongresista nga nibotar og "NO" sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte.
Ngano man?
Tungod kay sa nakita karon sa senado, makita dinhi kon giunsa paghimo ang lisod unta mahimo nga mga panghitabo.
Pananglit – kaniadtong Lunes, nagpagawas ang Sandiganbayan og arrest warrant batok ni Senador Jinggoy Estrada tungod sa giatubang niini nga kasong plunder. Sa balaod, walay piyansa nga gitugot alang sa temporaryo nga kagawasan sa akusado, dili sama sa ubang mga kaso sa pangurakot nga adunay gitugot nga piyansa.
Unsay nahitabo?
Suskong dalia ra kaayo gidakop si Jinggoy tungod kay mismo ang Kalihim sa DILG maoy nidakop kaniya kauban ang kapulisan.
○ ○ ○
Unsay makahadlok niini?
Makahadlok kay tiaw bay pipila ka adlaw sa wala pa mogawas ang maong arrest warrant, sama sa nahibalo na daan ang pipila ka mga senador nga kaabig sa minoriya karon nga dakpunon si Jinggoy.
Makahadlok kay sama sa aduna na silay kasayuran sa mahitabo sa pipila ka sakop sa senado nga kaabig karon sa mayoriya nga sama sa adunay naghatag kanila sa maong impormasyon.
Makahadlok kay lisod katuhoan nga ang mga Justices sa Sandiganbayan ang nagpahibalo kanila sa mahitabo ni Jinggoy nga dakpon na kini.
Makahadlok kay wala pa gani mogawas ang arrest warrant, sama sa nagkwenta na daan ang mga sakop sa mayoriya kon kinsay dakpunon, ug nahitabo gyod kini kang Jinggoy, ug ang posibleng mahitabo nga kabag-uhan na sab sa liderato sa senado.
Makahadlok kay sa kadaghan sa mga kaso nga plunder nga gisang-at sa Sandiganbayan, parehas adtong kongresista nga Insik nga gikasuhan sab og plunder kaniadto, mogawas nga ang kaso gyud ni Jinggoy maoy labing importante kay dali ra man kaayo nigawas ang arrest warrant.
Makahadlok kay kon gihimo kini sa mga senador, ug nasulod gyod sa prisohan si Jinggoy, mahimo sab nga mahitabo kini sa mga kongresista nga susama ni Jinggoy nga nag-atubang og kasong plunder, labi na gyud kadtong nibotar og "NO."
Ug ang labing makahadlok sa tanan, kon mahimo kini sa mga senador ug mga kongresista, labaw na nga mahimo kaayo kini sa mga ordinaryong tawo nga adunay giatubang nga kasong kriminal.
Kinsay di mahadlok ana?
○ ○ ○
Salikwaot kaayo paminawon nga luyo sa iyang pasalig nga ukbon ug ukayon gyud ang tanang mga record ug ibutang sa usa ka masusing imbestigasyon kadtong mga naapil sa mga multo nga flood control projects nga nikabat og pipila ka bilyon ka pesos, ug human siya naghimo og “task force” kunohay nga maoy moukay ug motutok niining maong klase sa pangurakot, hilom pas awaaw si BBM karon kon naunsa na ang iyang gisaad nga paggukod sa mga hinampak nga mga kurakot sulold ug gawas sa gobiyerno nga nibiktima sa binilyon ka pesos nga salaping Pilipinhon.
Naunsa na man tong gisaad nimo Boss? Wa gani bisan usa na lang nga gikasuhan tungod niini ug sama sa nagtuyok-tuyok lang ang imbestigasyon niini; gani, sama sa gihinay-hinay na kini og kawala sa mga balita kay maoy gitutokan nila karon ang impeachment trial ni VP Sara.
Kon hunahunaon, mas nauna pa man unta ang isyu sa flood control kay sa isyu sa impeachment ni VP Sara pero nganong mogawas man nga mas importante alang sa mga hinanib ni BBM nga unahon ang impeachment kay sa isyu sa flood control?
Mogawas nga giilad lang si BBM sa iyang sakop sa gabinete sa dihang gihatagan siya sa sayop nga inpormasyon alang sa iyang SONA sa 2024 nga matod pa, sobra sa 5,500 ka mga flood control projects ang nahimo o nakompleto na sa iyang administrasyon pero sa iyang SONA sa 2025, nisulti na siya nga “mahiya naman kayo” mga kurakot human mogawas nga mga multo o moryo-moryo lang diay to tanan.
Aduna bay gihimo si BBM sa iyang Kalihim nga si Manuel Bonoan human mogawas nga sayop, bakak ug dili diay tinuod ang giingon nga 5,500 ka mga multo nga flood control projects?
Napriso o natanggong ba sa bilanggoan si Bonoan ingon man ang mga kaubanan niini tungod sa maong pangurakot?