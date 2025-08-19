Diputado: “Ah, gamay ra”

Alegre ang senado karong panahona, ilabi na ang Blue Ribbon committee nga gipangulohan ni Senador Rodante Marcoleta.
Giimbestigar karon sa mga senador pinangulohan ni Marcoleta ang bilyon-bilyon nga pangurakot nga gibutyag ni PBBM kaniadtong miaging mga semana atol sa gihimong SONA karong tuiga.
Matod pa ni PBBM, sa 545 ka bilyon ka pesos nga pundo para sa flood control projects, 20% niini gikorner o gikuha lang sa 15 ka mga contractor.
Gihinganlan sab ni PBBM ang maong 15 ka mga contractor ug sila karon ang gisumsuman sa mga senador sa ilang imbestigasyon.
○ ○ ○
Kadtong dunay panahon o pasensiya nga maminaw o motan-aw sa maong imbestigasyon malingaw sa ilang mahibaw-an mahitungod sa gitawag og ghost flood control projects.
Gitawag kini og ghost flood control projects tungod kay kini sila nga mga proyekto anaa lang sa mga dokumento sa DPWH pero dili makita sa mga tawo sa lugar nga ilang nahimutangan.
Gimoryo-moryo lang pinaagi sa mga dokumento nga anaa sa DPWH pero gikuha ang kuwarta niini og gibahinbahin sa mga balhibuon og kamot.
Tungod niini, dili katingad-an nga adunay mga contractor nga naglanalana ang kuwarta, gawas sa mga mahalon nga mga sakyanan, aduna pa gyud silay mga jet, helicopter, ug mga yate.
Gani ang uban kanila, ipagamit sa mga politiko ang ilang helicopter panahon sa kampanya, gawas pa sa mga sinako nga kuwarta nga ilang giandam para panghatagay sa mga mayor ug gobernador.
Aduna pud uban kanila nga andam kaayo mogasto alang sa biyahe padulong sa gawas sa mga mayor ug bise-mayor apil na ang ilang mga asawa, gawas pa sa ilang ihatag nga pang-shopping.
Dili kay gipili lang ha, sila gyud tanan nga mga mayor ug ang ilang mga asawa ang gipabiyahe. Kon kwentahon pila ang magasto bisan sa pamilete lang, seguradong kabat-kabat gyud ang kantidad.
Pero dili magsapayan ang contractor. Ngano man, tungod kay maimbudo man sab sa contractor ang tanang mga infra-projects sa mga mayor.
Matod pa, kon dunay infra- project nga ubos ra sa 100 milyunes ka pesos, dili na kini tagdon sa contractor kay “ah, gamay ra.”
○ ○ ○
Dihay higayon nga dihay nangaon og nag-inom. Tungod kay daghan sila, dali ra nga napuno ang maong kan-anan.
Human sa ilang pagpangaon, nagsugod na og panggawas ang mga mahalon nga mga imnunon. Nagbaha dayon ang mga binotelya nga mga bino nga ang labing barato mao ang Johnny Walker nga blue label, gawas sa mga SanMig Pilsen ug Light. Nagbaha sab ang mga mahalon nga mga Red Wine, Cognac ug uban pa nga mga ladies drink. Kon tan-awon ang mga diha sa sulod sa kan-anan, kasagaran kanila nagdala og mga clutch bags nga hilabihang bagaa.
Sa sinugdanan pa sa inom, malinawon ang grupo gawas sa kanta-kanta ug bahakhak sa mga nalingaw sa mga estorya. Pero sa dihang nisaka na sa utok ang alcohol nga ilang giinom, diha na nagsugod ang hilabihan kasadya.
Nagsugod na og abri sa ilang clutch bags ang mga diha sa kan-anan ug makita dayon nga mga binandol nga mga linibo diay ang sulod niini. Kadtong maayong mosayaw, tagaan dayon sa pipila ka mga linibo, apil na ang nindot nga mokanta.
Dihay usa ka contractor nga boraska kaayo nagsul-ob sa Balmain nga terno, apil na ang iyang puti nga sapatos. Sa dihang nahubog na og maayo, nisugod na kini og paulan sa iyang mga linibo pinaagi sa pagsabwag niini ngadto sa mga nanayaw sa disco music sa banda. Gaulan ang mga linibo ug bibo kaayo nga namunit ang mga nanayaw sa sonata sa banda sulod sa maong kan-anan, apil na ang waiter, food server ug mga tigluto, hasta ang mga guwardiya.
Malipayon kaayo ang tanan, pero wala madugay, gadahik ug gialsa na lang ang contractor nga nagpaulan sa mga linibo tungod sa hilabihan kahubog niini. Diha pa mahibaw-i nga mao diay kini ang labing dako nga contractor sa usa ka probinsiya ug ang bisita sa grupo mao ang usa sa labing taas nga opisyal sa DPWH.
Kon magkasinabot diay ang DPWH ug mga dagko nga mga contractor, alegre gyud kaayo ang moresulta, bahala na og moryo-moryo lang ang mga proyekto nga gibayran sa buhis sa katawhan.