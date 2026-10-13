Diputado: Ang balde

Kinsay magtuo nga usa ka pulong nga gilitok sa presidente mamahimong “trending” ug mao na karon ang nahimong “punching bag” sa mga katawhan nga wala mahimuot sa gisulti sa presidente - ang balde.
Unsay sinugdanan niini?
Miawhag ang presidente sa mga katawhan nga mopalit og balde aron gamiton paghipos sa tubig-ulan apil sa pagpangandam sa nagsingabot nga Super El Niño nga sa pulong pa niya - bumili na kayo ng balde para ‘pag umulan, makolekta na ninyo ang lahat.
Midugang pa siya nga mohatag ang kagamhanan og “water filters” ug mga kamanduan alang sa pag-filter sa tubig-ulan.
Sa tanang butang nga mahimong hisgotan batok sa gipaabot nga grabeng huwaw (drought), balde ra gyud ang nahunahunaan sa presidente?
○ ○ ○
Nakalimot seguro siya nga daghan pa kaayong mahimong buhaton ang kagamhanan kon seryoso kini sa pagpangandam batok sa huwaw, gawas lang sa balde.
Pananglit, kon seryoso ang presidente nga gamiton ang tubig-ulan sa pagpangandam sa huwaw, mahimo man nga momando siya sa mga LGU nga butangan og “rain water collection and impounding system” ang tanang building sa kagamhanang lokal aron maseguro nga mahipos ug dili mausik ang nagbusagak lang nga ulan nga adto lang deretso sa mga kalsada. Ang resulta - imbes padulong lang sa kalsada ang tubig-ulan, adto kini hipuson sa mga dagkong sudlanan o tangke.
Mahimo kaayo nga mandoan ang mga LGUs nga magbutang sa mga sandayong sa tanang mga building, gamit ang mga ginamit na nga mga sin o GI sheets.
Dili kini bag-o kondili dugay na kini nga mahimong buhaton sa kagamhanan nga seryoso sa iyang obligasyon sa katawhan.
Buyno, dili lang sab ko mag-expect og dako gikan kaniya.
Nahinumdom ko niadtong panahon nga milingkod siya og duha ka tuig isip Kalihim sa DA og sa maong gidugayon, wa gyud ko makadungog og mga maayo nga hunahuna gikan sa presidente kon maghisgot na og paugmad sa panguma og pagkaon.
Tiaw bay atol sa usa ka meeting, nangutana siya og usa lang ka pangutana - unsay kalahian sa hybrid ug inbred seeds.
○ ○ ○
Naunsa na kaha kining mga kongresista nga namunoan sa impeachment ni VP Inday Sara.
Sa wala pa magsugod ang buruka, hilabihan nakapanghambog nga “overwhelming” ang ilang ebidensiya sa 4 ka mga basehan sa impeachment.
Matod pa, nagpagarpar pa gyud nga preparado sila kaayo sa mga testigo ug mga ebidensiya. Apan karon, gawas nga kataw-anan lang ang ilang mga testigo nga napresenta, apil na ang pipila ka “prosecutors” nga gitawag na karon og “lawaystro,” “faggot nga gisip-on, flirty-flirty nga abogada, ug uban pa, ila na gyud nga giusab ang ratsada sa mga basehan.
Imbes upat ang basehan, gihimo na lang nila nga usa ug gitaktak na lang ang tulo. Matod pa, gihimo kini aron madali ang impeachment trial kay gusto man sab nila nga mo-adjust ang depensa sa gihimo sa prosekusyon.
Kon ipamugos gyud kini, mahimong basehan kini sa gitawag og mistrial.
○ ○ ○
Dinhi makita nga sama sa nagbinuang o nag-joke-joke lang kining mga tawhana sa proseso sa balaod, apil na ang pagwaldas-waldas lang sa salapi sa mga katawhan.
Sayon ra kaayo kanila nga magwaldas-waldas sa minilyon ka pesos samtang nag-antos ang mga katawhan sa kalisod sa panahon ug hilabihan ka mahal nga mga palaliton.
Husto pa ba kini?