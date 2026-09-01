Diputado: Ang kalainan

Dako gyud ang kalainan kon abogado o dili abogado ang mag-preside o mohukom sa gihimo karon nga impeachment trial ni VP Inday Sara.
Ang naglingkod karon nga senate president dili abogado mao nga gihatag na lang niya ang katungod nga mo-preside sa kauban ra sab niya sa grupo nga usa ka abogado. Pero kataw-anan kay duha sila nga naglingkod sa ibabaw nga unta ang presiding officer ra man sa impeachment trial ang maglingkod unta didto.
Tingali, gusto niya nga hatagan sab siya sa “respeto” isip senate president mao nga nitapad lang sab siya og lingkod didto sa ibabaw bisan kon hilom pa siya sa awaaw panahon sa impeachment trial, labi na kon dunay panaglalis nga mga mosyon gikan sa masig ka panig sa prosekusyon ug depensa.
Klaro kaayo nga bugtong kadto lang adunay kaalam sa balaod ug ingon man sa senate rules on impeachment ang dunay katungod nga mo-preside sa maong buruka, ug klaro sab kaayo nga bakikaw kaayo kon ang senate president nga dili abogado ang molingkod isip presiding officer sa impeachment trial.
○ ○ ○
Makita sab kini sa mga hurado nga naglingkod sa maong impeachment trial.
Adunay uban nga mga hurado-senador nga magpataka lang og yawit bisan kon wala na kini sa hustong lugar nga nagpakita lang sa dakong kalainan sanglit dili man mga abogado kining mga tawhana.
Adunay hurado-senador nga tungod tingali kay wala siya makauyon sa tinubagan sa testigos sa prosekusyon kay gusto tingali niya nga igo lang mouyon ang maong testigos sa iyang gustong ipatubag nilahos na lang dayon og panginsulto pinaagi sa pagtawag niini og estupido o stupid ug ang laing testigos gitawag sab niya og “nagtanga-tangahan” nga gitubag sab dayon sa testigos.
Maayo na lang nga nakamatikod ang abogado nga presiding officer og gipatangtang kini sa records sa impeachment trial. Makaulaw kaayo kini kay makita man nga nagpasulabi lang sa iyang gibati ang maong hurado-senador ug wala na siya mosunod sa husto nga pamatasan apan sama sa gibalewala lang kini sa maong hurado-senador.
Aduna sab uban nga mga hurado-senador nga bisan kon kapila na balik-balika pagmando sa presiding officer nga dili mohimo og “conclusion of law” kay wala na kini mahisubay sa balaod, magsige lang gihapon og yawyaw atol sa maong impeachment trial.
○ ○ ○
Nakalimot tingali kini sila nga dili sila mga ordinaryong senador sa maong impeachment trial, tungod kay isip hurado-senador, sama man sila sa huwes o judge nga motutok sa ebidensiya nga maoy basehan sa ilang hukom.
Ang mga testigos sa prosekusyon mao unta ang mohatag og ebidensiya nga magpamatuod nga adunay basehan nga makonbikto si VP Sara sa maong impeachment trial. Apan ang nahitabo karon, human sa pipila ka adlaw nga buruka diin gipresentar ang maong mga testigos, nigawas na man hinuon ang mga ebidensiya nga walay pangurakot nga nahitabo sa opisina ni VP Sara.
Kadtong angay nga motestigo kabahin sa paggasto sa confidential funds, dili na man hinuon ipagawas pero kadtong walay labot sa paggasto niini mao na man hinuon ang gibanatan sa wala’g tuo nga mga pangutana, apil na ang panginsulto.
Mao ba kini ang giingon sa prosekusyon nga andam sila ug bug-at ang ilang ebidensiya batok kang VP Sara? Kon bug-at pa ang ilang ebidensiya, nganong lisod-lisuron man sa mga hurado-senador nga kaalyado sa grupo batok kang Inday Sara?