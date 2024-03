Diputado: Ang kaso ni Quiboloy

Di gyud ko matingala sa mga saway nga “trial by publicity” sa mga kaso nga tawagon sa congressional committees.

Kadtong nakasulay na o kaha, tig-sunod sa congressional hearings, makakita gyod og unsa kalisod o kapait ang kahimtang sa “resource persons” nga tawagon sa maong committees.

Una, kon taga-probinsiya ka, mogasto ka sa imong kaugalingon nga kwarta para sa pamilete sa eroplano, para sa imong pagkaon atol sa maong committee hearing ug ikaw pa gyod ang mogasto sa imong puy-anan.

Maayo lang unta og sa unang tawag, matawag dayon ka aron dili madugay ang imong pagpuyo sa kaulohan. Kon di ka matawag anang adlawa kay giuna ang ubang mga testigos, kinahanglan na sab ka nga mobalik alang sa sunod nga patawag.

Kasagaran mahitabo, maghulat ka tibuok adlaw, ug pipila ka adlaw, hangtod tawagon ka sa maong committee hearing. Walay makasulti kanus-a tawagon ang usa ka kaso kay mag-agad kini sa lakat sa husay.

Labi na gyod kon dakong isyo ang giatubang sa maong husay. Daghan sa mga sakop sa maong congressional hearing ganahan kaayo nga moyawyaw atubangan sa mga microphone, mga camera ug nagsiga-siga nga mga recorder kay tiaw bay tibuok kalibotan ang makadungog ug makakita kon unsa sila kahanas mogaling sa testigos alang ug tungod sa gitawag og “in aid of legislation” kunohay pero sa tinuod lang, alang sa ilang “in aid of reelection” lang diay.

Dugay mahuman ang maong husay kay kon impyerno ang paminaw sa mga testigos nga “gigaling” sa mga wala ug tuo nga mga pangutana, himaya usab ang paminaw sa mga nag-galing sa testigos.

Kasagaran, makakaon og daghang “kasaba cake,” plus biay-biay plus insulto, ang imbitadong testigos tungod kay taga-promdi lagi, maglisod og Iningles o Tagalog ba kaha, plus gi-nerbiyos pa gyod, lugos madungog ang tingog o mitipas ang tubag sa pangutana kay iningles o Tagalog man ug klaro nga wala makasabot sa pangutana.

Tungod sa ilang hunahuna nga mahuman na unta ang ilang timpasaw sa impyerno pinaagi sa nag-aso-aso nga mga pangutana, kasagaran sa mga testigos magdali-dali og tubag bisan og wala masabti ang pangutana. Unya kadtong naningkamot unta nga ma-gamit ang ilang tulong-dosenang Tagalog, maningkamot unta sa pag-pasabot sa ilang kalabotan pero dili patiwason og estorya kay mosapaw na dayon ang laing pangutana inubanan og insulto nga di makaon o giro.

Mosamot ka rattle intawon ang pobreng promdi.

Ang nakapait pa gyod, kon maka-timing og hinampak nga sakop sa maong congressional hearing ang testigo, kasab-an ug insultohon kon lahi ang tubag sa gusto unta nga madungog nga tubag sa maong hinampak. Hulgaon pa nga prisuhon og pipila ka adlaw hangtod motubag sa gustong ipatubag sa hinampak nga mga sakop sa congressional hearing.

Kon molanat og pipila ka adlaw ang maong husay, mao usab kana ang gidugayon sa paghulat sa testigos nga mao ra usab ang kadugayon sa iyang pagpuyo sa kaulohan. Sa makausa pa, siya gihapon ang mogasto sa tanang kagastuhan.

Mao kini ang mga hinungdan kon ngano nga motagam gyod ang tanang mga taga-promdi nga kuhaon o ipatawag nga “resource persons” kunohay sa mga congressional hearing.

○ ○ ○

Unsay kalainan sa husay sa Senado ug sa husay sa husgado kalabot sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy?

Lahi ang ilang mga katuyoan, in aid of legislation ang sa Senado, paghabwa sa tinuod ug pulos tinuod lamang ang sa husgado. Mahimong magtauoban ug mag-ninja moves ang mga testigos sa Senado, samtang magpakita ug magpaila ang sa husgado. Mga politiko ang mga hurado sa Senado samtang huwes ang hurado sa husgado.

Daghan pa kaayong mga kalainan, ug mao kini ang hinungdan nga nagkadaghan ang pagtuo nga adunay kalabutan sa piniliay sa 2025 ang kasong giatubang ni Quiboloy.