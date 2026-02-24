Diputado: “Ang kawatan mo-imbestigar sa mga pangawat?”

Pagka-demalasa, gi-pamolitika na man ang isyu sa korapsiyon.
Tiaw bay tungod kay sila maoy daghan o majority, mas palabihon pa sa mga kongresista nga mga kaalyado sa administrasyon nga ilubong lang sa kalimot ang eskandalo sa mga binilyon nga mga multo nga flood control projects unya tutokan ang 150 milyon nga confidential funds ni Inday Sara.
Ang nakaparat pa gyud kay ang mga kongresman nga gipang-akusar nga naapil sa binilyon ka pesos nga eskandalo sa flood control, nga gitawag na man gani og “cong-traktor”, sila ra pud mismo ang contractor sa mga proyekto sa ilang distrito, maoy mo-imbestigar sa matod pa, pangurakot ni Inday Sara sa iyang confidential funds.
Di ba hilabihan ka salikwaot kini?
Di ba susama kini sa sitwasyon sa pangawat ug tulis unya ang mga kawatan ug tulisan maoy mo-imbestigar?
○ ○ ○
Naunsa na man ang imbestigasyon sa flood control nga unta binilyon ka pesos man ang natiklo niini?
Kon kahinumdoman, gabulabola lang ang baba ni BBM sa iyang SONA kaniadtong 2023, nga matod pa, mga kalampusan sa iyang administrasyon sa flood control projects sa tibuok nasod apan nasud-ipan ra pud siya dayon sa dihang gibaha ug milutaw ang mga multo diay nga flood control projects.
Pangutana - kinsa man ang nihatag sa kasayoran o data ni BBM kabahin sa “malampuson” nga mga flood control projects sa nasod?
Tubag - ang Kalihim sa DPWH kay mao man kini ang sagad mahitabo kon padung na ang SONA, pangayoan og mga kalamposan ang mga kalihim sa ilang tagsa-tagsa ka mga departamento kay mao kini himoon nga gabayan sa presidente sa iyang SONA.
Unya sa dihang nibuto na ang isyu sa grabe nga mga baha ug nadiskubrehan ang mga multo nga mga flood control projects, nigawas dayon ang “mahiya naman kayo” nga mga batikos ni BBM.
Kinsa ug asa na man ang “kayo” sa gipangyawyaw ni BBM?
Nganong wa may kisaw ang mga kongresista niini nga sila man mismo ang nihatag sa binilyon nga budget nga gipangayo sa presidente alang sa mga flood control projects?
○ ○ ○
Buyno, matod pa pod ni Lacson, adunay 67 ka mga kongresista ang naapil sa eskandaloso nga mga flood control projects.
Kasagaran kanila gitawag na gani og “cong-traktor” kay gawas nga sila ang daghan kaayo nga mga binilyon ka mga projects, sila ra sab mismo ang mi-trabaho ug miganansiya og dako sa maong mga proyekto.
Tiba-tiba o paldo gyod sila kaayo.
Binilyon ha, dili, minilyon, nga mga proyekto nga ilang gikurakot. Pasabot, mas daghan pa ang kwarta nga misulod sa ilang bulsa kaysa gigasto alang sa proyekto.
Pero asa ug giunsa na man ni sila karon?
Nganong wa may kisaw si Tinio, De Lima, Co ug uban pa batok kanila nga ila ra sab nga mga kauban sa kongreso?