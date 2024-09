Diputado : Ang Notice of Disallowance

Human sa pipila ka higayon nga naminaw ako sa lantugi didto sa Ubos-Balay Balaoranan kabahin sa 2025 budget sa opisina sa Bise Presidente, aduna akoy nahinumdoman nga panghitabo kaniadto sa dihang akong nadungog ang isyo mahitungod sa Notice of Disallowance gikan sa COA.

Dihay usa ka higayon nga ang COA mi-issue og Audit Observation Memo (AOM) sa dihang ang usa ka probinsya mipalit og 12 ka mga bag-ong Pick-up Trucks, apil na ang 1 ka SUV nga Mitsubishi Montero. Didto nasentro ang reklamo sa COA sa dihang ang Bise Gobernador direkta nga misulat sa brand sa sakyanan nga iyang gusto sama sa Mitsubishi Montero kay matod pa sa COA, nakalapas kini sa balaod sa procurement. Kay unsa pa man kunoy kapuslanan sa bidding nga klaro na man kaayo ang sakyanan nga gusto sa Bise Gobernador. Mihatag og pahimangno ang COA nga iuli ang maong sakyanan og himoon pag-usab ang lain nga public bidding alang sa maong katuyoan.

Pipila ka tuig ang milabay, wala gihapon matuman ang mando sa COA. Gani, gigamit na man sa Bise Gobernador ang Mitsubishi Montero nga sama sa wala lay nahitabo nga reklamo sa COA. Hangtod karon, makita pa ang maong sakyanan nga gigamit gihapon sa opisinahan sa Bise Gobernador. Dakong katingad-an, wala gyod nagpagawas ang COA og Notice of Disallowance.

* * *

Tungod sa maong pang­hitabo, mitumaw ang daghang kalibog sa akong utok. Mahimo ba diay nga pasagdan lang og dili tumanon ang mando sa COA human kini mopagawas sa AOM? Maayo na lang nga dihay usa kahigayon nga naghimo og kalihokan ang COA central office dinhi sa Sugbo.

Panahon sa open forum, mitindog ako og nangutana. Unsa may mahitabo kon dili tumanon ang rekomendasyon sa COA base sa ilang gipagawas nga AOM kon klaro nga dunay kalapasan sa balaod sa procurement? Mopagawas og Notice of Disallowance, maoy daling tubag sa Deputy Commissioner sa COA. Unsa may mahitabo kon walay Notice of Disallowance nga mogawas, maoy sumpay nga pangutana.

Wala na motubag ang taga-COA. Nangutana kini kon hypothetical ba o actual nga panghitabo ang maong isyo. Sa dihang akong gitubag nga actual kini, wala na mosumpay pa ang Deputy Commissioner og misagbat ang abogado sa COA og mao na kini ang mihana og isplikar.

Taas-taas ang storya sa abogado sa COA pero wa gyod tubaga ang akong pangutana. Imbes mopadayon sa pagpaminaw, akong gipangutana ang abogado sa COA kon ang iyang tubag sa akong pangutana mao ba kini ang official nga bersiyon o tubag sa COA. Ang tubag - opinyon lang niya kini. Susmariosep, opinyon lang diay to tanan. Mao kini ang usa sa mga problema sa COA, miyawyaw na ako.

Nagbaha ang “opinyon” gikan sa COA, dunay opinyon gikan sa Resident Auditor, dunay opinyon gikan sa Team Leader, dunay opinyon sa abogado sa COA, ug mga opinyon sa bisan kinsa na lang nga opisyal sa COA. Nagkalandrakas lang kini. Gawas pa niini, adunay gitawag og istrikto nga Auditor, duna sab gitawag og dili istrikto nga Auditor.

Demalas ang opisina nga adunay istrikto nga Auditor ug bulahan ang opisina nga adunay dili istrikto nga Auditor. Gipangutana nako ang Deputy Commissioner kon nganong nahitabo man nga gitagaan nila og katungod ang si bisan kinsa nga opisyal sa COA nga mohatag og “opinyon” imbes mohatag sa opisyal nga tubag sa COA.

Wala na siya motubag sa pangutana, pitok-pitok lang ang mata. Gipangutana nako ang abogado sa COA kon nakasulay ba siya og panglaban sa wala pa siya mosulod sa COA og mitubag siya nga gikan sa pagpasar, mideretso na siya og trabaho sa gobiyerno.

Wala diay ka makasulay og dawat og kaso diin ang usa ka opisyal gikiha sa Ombudsman tungod sa Notice of Disallowance gikan sa COA, ako siyang gipangutana. Miyango ra siya. Pero nakahibalo ka Sir nga dili pa final ang Notice of Disallowance, nga mahimo pa kining libkason kon buhaton ang rekomendasyon sa COA, ug mahimo sab kining i-apelar ngadto sa Commission, dugang pangutana.

Wala na motubag pa ang abogado. Mipadayon ako sa pagsulti nga bisan pa gani og gilibkas na sa COA ang Notice of Disallowance, mahimo pa gihapon nga padayonon ang kaso sa Ombudsman tungod kay dili man “binding” sa Ombudsman ang “opinyon” sa COA.

Komplikado ang sitwasyon kon mopagawas ang COA og Notice of Disallowance kay kasagaran magsunod dayon ang kaso sa Ombudsman.

Komplikado sab ang sitwasyon kon dili mo-issue ang COA og Notice of Disallowance bisan kon wala tumana ang mando sa COA.