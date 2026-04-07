Diputado: Ang “outstanding mayor”

Ikaduha na nga termino sa usa ka mayor pero tungod kay wa man gyud siyay klaro nga kalambuan nga nahimo sa primerong termino, nangita siya og paagi nga makakita og “kalambuan” para duna sab siyay ikapanghinambog kon magdiskurso na siya atubangan sa katawhan.
Sa state of the municipality address (Soma) diay, dihay nangutana dayon.
Napuno sa mga numero ug mga proyekto ang iyang Soma pero way nasabtan ang mga tawo tungod kay taas kaayo ang diskurso unya dugay hulat ang mga tawo nga sugdan na ang kaon. Tungod sa kagutom, init sab ang lugar nga gihimuan sa maong Soma, banha ug wa gyud maminaw ang mga tawo sa Soma. Nasayod ang Mayor niini ug alang kaniya, way epekto ang iyang video presentation kay wa masabti ug wa pud mamati ang mga tawo kay nagpunay lang og tan-aw sa lamesa sa mga pagkaon. Naghulat lang og agdahon kay molinya dayon aron makauna og habhab.
Tungod sa maong “problema” sa Mayor nga duna untay matawag nga klaro nga nahimong “kalambuan” sa lungsod ug dali sab mabasa ug masabtan sa mga katawhan, nagpatabang siya sa iyang mga staff nga makakita og paagi.
Tuod man, dihay niduol sa mayor ug nagpakita kini og sulat-imbitasyon alang sa usa ka awarding ceremony didto mismo sa Metro Manila sa usa sa mga iladong hotel didto.
Gilatid didto sa sulat nga tungod sa kamaayo sa pagdumala sa mayor, ilabi na ang iyang pagpatuman sa mga importanteng proyekto ug programa sa nasod, ug nga tungod niini, napalambo niya ang kahimtang sa iyang mga katawhan taliwala sa mga kalisod nga gitagamtam sa nasod ug sa tibuok kalibotan, napili siya gikan sa daghan nga nominees sa tibuok nasod nga usa ka outstanding mayor. Ang maong pasidungog adto gyud himuon sa maong iladong hotel ug mismo ang mga kadagkuan sa Office of the President, DILG ug uban pa nga mga dagkong opisyal ang gipaabot nga motambong sa maong awarding ceremony.
Pagkabasa niini, halos molugwa ang mga mata sa mayor sa kalipay ug nangutana dayon sa iyang mga sakop kon unsay angay niya buhaton.
Siyempre, mitambag sab dayon ang iyang mga sakop nga mangandam siya sa maong pasidungog, kay tiaw bay napili siya gikan sa nominees sa tibuok nasod nga maayong laki nga mayor, dili komedya na, matod pa.
Tuod man, todo-huwego ang pagpangandam nga gihimo sa mayor, apil na ang pagbutang og daghan kaayong mga tarpaulin sa tibuok lungsod ug pagpamantala niini sa mga local nga mga media outlets.
Ubos sa sulat, dihay pangalan ug contact number nga tawagan aron makompleto ang maong pasidungog.
Sa dihang gitawagan na, nasabtan dayon nila nga gawas sa mga hulagway ug biodata sa mayor, nangayo sab og 350,000 alang sa kagastuhan sa maong pasidungog kay adto man kini himoa sa usa ka 5-star hotel sa Manila unya nagpaabot sila nga mga dagkong opisyales sa nasod ang motambong sa maong kalihukan.
Morag natuk-an ang mayor pagkasayod sa maong gipangayo nga kantidad - asa man siya magkuha sa maong kantidad?
Dili kini matawag nga official ug legitimate expense, matod pa sa accountant ug basin ma-AOM sila sa COA tungod niini. Natuk-an na sab ang mayor kay wala man masulbad ang iyang problema, nidaghan ug nidako na man hinuon.
Nihunghong kaniya ang iyang GSO ug human niini, dali kaayong nipahiyom ang mayor - sulbad dayon ang iyang problema.
Niduol diay ang GSO sa usa ka contractor-supplier ug nipasalig kini nga andam mohatag sa maong kantidad ngadto sa mayor.
Tuod man, pusot-pusot dayon ang mga hulagway sa mayor nga nidawat sa maong pasidungog ug gibutang dayon kini sa pisbok ug gi-share sa kadaghanan.
Abot sa dunggan ang tingsi sa mayor sa iyang kalampusan.
Tungod ba kaha sa kasina, nagpangutana ang ubang mga mayor kon ngano ug unsa ang gibasehan sa maong pasidungog. Ang uban nisulat pa gani sa DILG.
Suskong dimalasa kay nipagawas man og pamahayag ang DILG sa mga proseso sa pagpili sa mga LGU nga adunay klarong basehan ug patakaran ug gihimo kini mismo sa DILG, bisan kon wala pugngi ang ubang mga ahensiya nga maghimo sab niini basta legit lang ug adunay klarong patakaran, ilabi na karong mga panahona nga adunay daghang budol.
Ang importante, matod pa sa pamahayag, dili ipaagi sa bayad ang maong pasidungog kondili sa klaro nga patakaran.
Siyempre, nabutang sa alanganin ang “outstanding mayor” mao kadto nga mimando dayon siya nga ipa-check kon legit ba ang grupo nga mihatag sa maong pasidungog.
Pagtawag pa kay di na man makontak ug sa dihang ilang gi-research ang pangalan sa grupo kon rehistrado ba kini sa SEC, pawong ang ilang panan-aw kay dili man ug wala man marehistro ang maong grupo.
Perteng ulawa sa “outstanding mayor” ug paspas pas kilat nga mimando nga ipatangtang ang mga tarpaulin sa mga lain-laing lugar sa lungsod.
Morag biyernes santo ang panagway sa “outstanding mayor” nga midawat sa dakong kaulaw ug mas dakong pagka-budol.
Misamot ang iyang kasagmuyo sa dihang mitawag ang contractor-supplier og mipahinumdom kaniya sa ilang sabot nga proyekto, aron mabawi ang gigasto niini nga advance nga 350,000 alang sa budol award.