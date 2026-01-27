Diputado: Ang political dynasty

Adunay plano ang ubang mga kongresista karon nga banhawon og balik ang isyu sa political dynasty nga gipangunayan mismo sa Speaker sa House of Representatives nga si Speaker Faustino Dy III.
Gusto sa Speaker nga ibato kining maong isyu ngadto balik sa komitiba aron hisgotan ang sobra sa 20 ka mga proposal kabahin sa gitawag og anti-dynasty bill. Nindot paminawon kining maong plano ni Speaker Dy kay dugay ra kaayo naghulat ang mga tawo og katin-awan sa maong probisyon.
Anaa man tuod sa Batakang Balaod ang mahitungod sa political dynasty, apan kulang ug walay ngipon kini tungod kay gihatag man sa Kongreso ang pagpanday og balaodnon kabahin niini.
○ ○ ○
Tinuod gyud, dugay na kaayo ang maong isyu apan wa gyud kini matuki ug motibawas sa paghimo sa tukmang balaodnon.
Ngano man?
Tiaw bay ang motuki ug ang mopanday sa balaodnon niini mao ra man sad ang maigo o maunay (ug mabiktima) sa maong balaodnon. Kon imong tan-awon karon ang kasamtangan nga mga linya sa mga miyembro sa Kongreso, mahulog kini ug linya sa mga amahan, mga asawa ug mga anak, apil na ang ilang mga kaparyentehan.
Inig kahuman sa termino sa bana, mosunod ang asawa, dayon mobalik na sab ang bana o kaha, mosulod ang anak nga mao na sad ang maghimo og linya sa mga sumusunod sa iyang puwesto.
Mao kini hinungdan nga magbalik-balik lang ang mga apilyedo sa mga kandidato matag piniliay tungod kay naghimo na man og linya ang mga politiko.
○ ○ ○
Unsa man gyud ang kahulogan sa political dynasty? Mahulog ba og political dynasty kon magsunodsunod sa posisyon politikal ang bana, asawa, ug mga anak?
Di ba kaha ang gitawag og political dynasty kadtong mga posisyon lamang nga gitudlo sa naglingkod sa posisyon ug walay labot ang mga posisyon nga gipili sa mga katawhan panahon sa piniliay? Maayo unta og mapasabot kini og maayo pinaagi sa usa ka balaodnon nga ipagawas sa Kongreso.
○ ○ ○
Dihay usa ka mayor nga padulong na mohuman sa iyang termino. Sa dihang nagsugod na ang kampanya alang sa pagpili sa mga barangay officials, gisultian niya ang iyang bise mayor nga kay siya may mopuli og lingkod pagkamayor, angayan lang nga siya na maoy mogasto o motubag sa mga kagastuhan sa ilang mga lider sa barangay. Apan nibalibad ang bise mayor kay wala kuno siyay husto nga pundo o kuwarta alang niini.
Tuod man, gigastuhan na lang sa mayor ang kadaugan sa ilang mga Kapitan sa barangay. Sa dihang niabot na sad ang piniliay alang sa pagka-ABC President, gibalik sa mayor ang iyang hangyo ngadto sa bise mayor apan sama sa niagi na, nibalibad gihapon kini kay walay kuwarta.
Napugos ang mayor sa paggamit sa iyang kuwarta aron modaog ang ilang kaabin nga Kapitan og mamahimong ABC President sa lungsod.
Sa dihang padulong na ang kampanya sa pagkamayor ug uban pang lokal nga mga posisyon, gusto sa bise mayor nga siya na maoy modagan pagkamayor og nihangyo pa gyud nga suportahan siya sa kasamtangan nga nayor.
Dinhi niining puntoha, wala na mosugot ang kasamtangang mayor ug iyang gipadagan ang iyang asawa.
Unsay iyang rason?
Buanga nako no, ako maoy naghago og tukod sa grupo, ako maoy nigasto alang sa grupo unya ihatag lang nako ang posisyon ngadto sa bise mayor nga igo lang modawat og limpyo, matod pa sa kasamtangan nga mayor.
Mao kini ang kasamtangan nga mahitabo sa mga lokal nga mga posisyon ug mao sab ang kasagaran nga hinungdan nganong magsunodsunod sa posisyong lokal ang bana, asawa, ug mga anak. Matawag ba kini og political dynasty?