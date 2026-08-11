Diputado: “Ang state witness”

Ang atong hisgotan mahitungod sa gitawag og “state witness” diin ang usa ka akusado nga “least guilty” himuon nga testigo sa kagamhanan.
Panahon kini sa gitawag kaniadto og “eskandalosong fertilizer scam” sa Department of Agriculture (DA) diin usa ako sa mga abogado sa mga gipangkiha nga mga regional executive directors.
Dihay panahon nga gi-cancel ang hearing sa Sandiganbayan kay gusto sa Special Prosecutor nga kuhaon og “state witness” ang akong kliyente nga regional executive director kay naglisod sila og tumbok sa usa ka dakong opisyal-akusado sa DA.
Tuod man, imbes adto mi sa Sandiganbayan mag-hearing, didto na lang mi nag-meeting sa Opisina sa Ombudsman tinambungan sa mga taga Ombudsman ug mga taga DOJ.
Human sila mosulti sa ilang tuyo, nagsugod na dayon ko og pasupot sa akong mga pangutana.
Unsa may mahitabo kon mosugot akong kliyente - siyempre, di na siya kasohan, i-drop siya sa mga akusado plus mahunong na ang imbestigasyon batok kaniya.
Unsa pay lain mahitabo - ipa-ubos siya sa Witness Protection Program sa DOJ, butangan na dayon siya og mga security personnel og adto na siya puyo sa “safe house” sa DOJ.
Kon adto na siya mopuyo sa safe house, hangtod kanus-a man sab kutob ang iyang pagpuyo sa safe house - inig pirma na niya sa mga gikinahanglang dokumento hangtod mahuman siya og testigo.
Kon moabot og 4 ka tuig usa pa siya makatestigo tungod sa kadaghan sa gikiha, ingon ana sab diay siya kadugay nga mopuyo sa “safe house - oo.
Sama na diay siya sa gipriso sulod anang 4 ka tuig - wala na makatubag ug nagtutokanay lang sila. Pero nikalit lang og sulti ang taga DOJ nga mahimo man sab nga adto lang siya puyo sa ilang balay o sa bisan asa nga gusto niya.
Unsa may mahitabo kon adto lang siya sa iyang balay sa probinsiya mopuyo - siyempre, mokuyog niya ug padayon nga mobantay kaniya ang iyang mga security personnel, bisan pila ka buok iyang gusto pero dili molapas og 5.
Kon mao na, asa man sad mopuyo ang iyang mga “security personnel” ug kinsa may mopakaon nila - wa na makatubag ang taga Ombudsman og taga DOJ.
Kay wa man gyod sila motubag, nidugang ko sa akong katapusang pangutana - inyo man siya nga gitangtang sa trabaho, kon "mo-state witness” siya, ibalik ba ninyo siya sa iyang trabaho kanhi - wa na magkadimao ang ilang mga tinubagan og pagkataudtaod, nisulti na lang sila nga ila usa nga hisgotan ug tukion og maayo ang maong pangutana.
So ang resulta, naghulat na lang mi sa sunod buhaton sa taga Ombudsman ug taga DOJ mahitungod sa ilang mga plano.
Kay wa man gyud, nibalik na lang mi og hearing sa Sandiganbayan og kaluoy sa Diyos, naabswelto gyud ang akong kliyente human sa sobra sa 10 ka tuig.
Apil sa naabswelto ang dakong opisyal sa DA nga gusto nila itumbok gyud nga sad-an.
Ngano nga naghisgot man og “state witness?”
Nahinumdom ko nga gusto i-drop sa Ombudsman si kanhi DPWH Secretary Bonoan nga akusado unya himuon na lang nga “state witness” pero maayo na lang nga wa mosugot ang Sandiganbayan niini.
Susmaryosep.
Si Bonoan, “least guilty?”
Siya baya ang nihatag og sayop nga impormasyon ni BBM kaniadtong paghimo sa SONA sa 2024 mahitungod sa 5,500 ka mga kalampusan nga flood control projects sa tibuok nasod.
Tiaw bay sultian nimo og bakak ang presidente unya pasultion nimo siya atubangan sa tibuok kalibotan og 5,500 ka mga dagkong bakak?
Tiaw bay si Bonoan ug ang iyang mga sakop sa DPWH ang niinspeksiyon, ni-certify, ug nidawat sa maong mga bakak nga mga 5,500 ka mga flood control project gikan sa mga kontraktor unya gihulagway dayon nila kini nga mga kalampusan sa DPWH ug kalampusan ni BBM kaniadtong 2024?
Mao na diha.
Kon nakuha pa unta nga “state witness” si Bonoan, dili na siya akusado og mawagtang na iyang mga kaso kalabot sa pangurakot, adto na siya sa iyang “safe house” magpuyo ug dili sa prisohan, plus aduna pa siyay “libre” nga mga security personnel.
Hayahaya noh.
Maayo na lang nga nibabag ang Sandiganbayan. Amen.