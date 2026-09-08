Diputado: “Anxiety attack”

Kataw-anan, pero makalagot sab, ang mga gihimo batok ni VP Sara Duterte. Tiaw bay gikasohan siya og impeachment aron matangtang siya pagka-bise presidente unya di na siya makalansad og bisan unsa nga posisyon politikal. Gawas pa sa maong kaso, gihimo sab nga basehan ang usa sa mga kiha batok kaniya nga Grave Threats sa kaso nga impeachment aron makasohan sab siya sa mao gihapon nga kaso sa regional trial court.
Buot ipasabot, gigamit nga basehan sa impeachment ang Grave Threats sa senado, gigamit usab kini nga basehan para kasohan siya sa RTC.
Bisan unsa na lang ang ilang gibuhat aron lang gyod mapugngan ang paglansad ni Inday Sara pagka-presidente sa 2028.
Apan bisan pa niini, nagpabilin nga taas lang gihapon ang pagsalig sa mga katawhan kang VP Sara kon basehan ang mga resulta sa poll survey.
Wala matarog ug nagpabilin nga lig-on ang pagsalig sa mga katawhan kang VP Sara.
Nganong kataw-anan - kay klaro kaayo nga kining ilang gibuhat usa ka lig-on nga pruweba nga tinuod gyod diay ang gitawag og “bendalow ni Dodong Irwin.”
Dili mahimong kasohan og kasong kriminal ang usa ka impeachable official sama ni VP Sara, pero bisan pa niini, gikasohan gyod ug gani, gipagawsan pa og warrant of arrest.
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Ang gihimo ni GMA kaniadto nga kalit lang masakit, magsakay na og wheelchair dayon magbutang og neck brace human siya kasohi, gihimo nang ehemplo karon sa mga dagkong opisyal nga nag-atubang og kaso.
Sa dihang gikasohan si kanhi DPWH Secretary Bonoan og kaso nga plunder, dali ra kaayo kining nasakit, deretso dayon siya sa ospital ug gipakita nga dili siya angayan nga presohan sa bilanggoan kondili, presohon lang sa ospital.
Apan sa dihang gibuhian na siya og gihimo na lang nga state witness (tungod tingali kay siya ang “least guilty” sa mga akusado, ahem), sa kalit lang nabaskog siya og wala na magkinahanglan sa mga doktor.
Unya karong bag-o lang, gidakop si kanhi Speaker Martin Romualdez tungod sa kaso nga plunder unya sama sa gihimo ni Bonoan, mikopya lang dayon siya sa gihimo ni GMA kaniadto. “Anxiety attack,” matod pa, og tungod niini, tua siya gitanggong sa ospital imbes adto sa bilangguan.
Bisan pa kon duna siyay “anxiety attack,” kay mao man gyod na ang normal nga bati-on sa tawo nga mag-atubang sa dakong problema, gipaundayonan lang usab nga adto lang siya magtikaw-tikaw sa ospital og dili sa bilangguan.
Sukwahi kini sa nahitabo nila ni Senador Rodante Marcolete og kanhi senador Mike Defensor nga tua gyod gibalhog sa bilangguan, ug wala gyod tugoti nga makagawas o mopuyo man lang sa ospital.
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Grabeha sa gihimo ni MMDA General Manager Torre.
Gawas nga migamit siya sa linya nga alang lang sa mga bus sa Metro Manila, migamit pa gyod siya og peke nga plaka sa maong sakyanan nga maoy gibutang niya sa iyang pribado nga sakyanan nga gibutangan sab og mga marka aron mogawas nga morag opisyal kunohay nga sakyanan.
Dili na kini ikalimod pa sanglit giangkon man kining tanan ni Torre.
Ang pangutana - pwede ra diay nga himoon kini ni Torre ug dili lang siya kasohan og daghan kaayo nga mga kalapasan sa balaod?
Unsay gihimo sa LTO niini? Kay ang LTO ra ba, abtik pas kilat nga modakop sa mga malapason sa balaod sa trapiko kon pobre o dili ilado ang nakasala.
Unsay gihimo sa MMDA niini nga klaro man kaayo ang mga kalapasan nga nahimo ni Torre?