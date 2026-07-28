Diputado: Asa na man ang “mahiya naman kayo!”

Human sa Sona ni BBM, daghan ang nakatawa, daghan ang nasuko, daghan sab ang sagol kahimuot ug kaguol.
Nakatawa kay tiaw bay nahisgutan man ang plano pagpalupad og rocket ngadto sa kawanangan. Susmaryosep. Sa tanang butang nga hisgotan rocket pa gyud.
Or basin, na-typo ra sab to, imbes rocket, basin racket ang gipasabot kay nabulilyaso baya ang 5,500 ka mga flood control projects sa 2024 Sona.
Daghan sab ang nangasuko kay ang gipaabot sa mga katawhan nga iyang hisgotan, wa man hinuon hisgoti, sama sa plano ni BBM bahin sa padayong pagmahal sa mga palaliton tungod sa padayon sab nga pagsaka sa krudo ug gasolina, plano sa pagpalambo sa ekonomiya nga dili na unta mangutang pa sa gawas, plano kon unsaon niya pagtubag ang gisagpa nga bag-ong tariff gikan sa Estados Unidos human siya bisitaha ni Kalihim Marco Rubio.
Wa sab siya maghisgot sa iyang plano bahin sa iyang gi-wale kanhi nga “mahiya naman kayo” kabahin sa eskandalosong 5,500 flood control projects. Bisan gani ang naghungit ni BBM sa mga “kalampusan” sa DPWH nga si kanhi Kalihim Bonoan wa man gani kasohi o mapriso ba kaha.
Maayo na lang pud unta to og nalakbitan niya og hisgot sa iyang Sona ang iyang proyekto diri sa Sugbo karong bag-o lang nga iyang gitawag og “Walang Gutom Kitchen,” nga imbes magsalig lang sa mga donasyon, iyang butangan og pundo aron magpadayon kini ug matinuod gyud nga walay gutom sa Sugbo.
Maayo sab unta kon naghisgot pa siya sa iyang plano kabahin sa mga drug addict, kadtong mga sabog, o bangag o tiggamit sa mga ginadiling druga, apil na ang mga tigpayuhot niini. Pero wala man, ngano kaha?
Unya dihay gamay nga “kasikas” nga nahitabo sa iyang Sona sa dihang naghisgot siya nga kasohan si kanhi Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman sa kaso nga plunder pero nahilom ra sab dayon ang maong kasikas sa dihang nasabtan sa mga namakpak nga mga katawhan nga layo pa sa tinuod ang maong pagsang-at sa kaso kay para sa preliminary investigation pa lang to. Wa pay kaseguroan kon mahinog ba gyud ngadto sa pagsang-at sa Sandiganbayan ug sa pagpagawas sa posas sa prisohan.
Unya samtang dihay kasikas nga nahitabo, nakita sa mga katawhan nga medyo alanganin ang mga namakpak nga mga kongresista kay tiaw bay kanhi agalon nila nga ilang gilabanan ug giduphan kaniadto nga sama sa usa ka santos ang kabuotan ug kaligdong unya karon kasohan na diay mismo sa presidente og pangurakot.
Aguy, murag lisod baya pud dawaton bisan sa mga kawatan ang maong sitwasyon. Sa mga nagtan-aw ug naminaw sa Sona, usa ka talan-awon ang lisod ipasabot kon maghisgot na og peace and order sa nasod.
Kon hapsay ug malinawon pa ang nasod, kon miuswag pa kini, unsaon man pagpasabot ang hilabihan ka daghan nga mga kapulisan apil ang ilang mga himan sa gubat nga maoy nagbantay sa maong Sona?
Angay ba diay bantayan og ingon niadto kon malinawon ug husay pa ang nasod?
Unya adunay nangutana - asa na man ang gipagarpar ni BBM kaniadto nga himuon niyang tag-20 pesos na lang ang kilo sa bugas? Unsay man gyuy matawag nga mga “kalampusan” ni BBM sa usa ka tuig niya nga pagpangalagad? Aduna gud pud seguro.
Una, napriso sila si Senador Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, ug kanhi Kongresista Mike Defensor.
Ikaduha, natangtang gyud si Senador Alan Peter Cayetano ug gipuli si Senador Win Gatchalian isip Senate Presidente ug mao karon ang niresulta nga duha na kabuok ang naglingkod sa impeachment court.
Mahimo sab nga ipuno nga imbes daghan ang grupo ni Cayetano kaniadto, napaambak gyud sa pikas paril sila si Chiz Escudero ug Joel Villanueva, giunsa kaha to paghimo?