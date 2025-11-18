Diputado: Bantog ra!!!

Lupig pay atomic bomb ang kalanog sa gipamulong ni Senador Imee Marcos kaniadtong Lunes atol sa rally nga gihimo sa Iglesia ni Cristo (INC) mahitungod sa kalihukan sa druga sa iyang igsuon nga si BBM, sa iyang asawa nga si Liza Marcos ug sa anak niini nga si Cong. Sandro Marcos.
Hilabihan ka seryoso ug bug-at kaayo ang mga gibuhian nga pulong ni Sen. Imee, mahitungod sa iyang igsuon ug nakahimo kini og dako kaayo nga tunog dili lang dinhi sa atong nasod kondili sa tibuok kalibotan.
Gumikan kini sa kakusog ug kalapad nga reach sa social media “in real time” ug ingon man sa gidaghanon sa INC sa tibuok kalibotan.
Kon gi-live coverage kadtong gihimong rally dinhi sa atong nasod, segurado nga nakita ug nadungog sab kini sa mga lainlaing lugar sa tibuok kalibotan.
○ ○ ○
Kon laing tawo pa seguro ang nagbutyag sa mga kalihukan ni BBM, sa iyang asawa ug mga anak mahitungod sa druga, seguro makaingon ang nakadungog ug nakakita nga tumo-tumo og pasangil lang kini, aduna seguroy gihangyo unya gibalibaran maong nag-maoy.
Apan gikan kining maong mga pulong sa igsuon mismo ni BBM nga matod pa niya, siya ang nisagubang isip Tatay ug Nanay sa iyang mga igsuon sa panahon nga didto sila sa gawas sa nasod.
Undanon kaayo ang maong mga pulong ug lisod nga dudahan kini. Sa mga kababayen-an, sa mga adunay igsuon nga babaye, motuhop gyud sa kasing-kasing ang gipanulti ni Sen. Imee mahitungod sa iyang igsuon nga si BBM ug lisod nga dudahan kini nga tumo-tumo lang.
○ ○ ○
Unsa may epekto niini? Bisan pa sa mga depensa ug balik-batikos nga gibuhian sa mga tigpanalipod ug kaalyado ni BBM, apil na kadtong samokan nga kanhi abogado, nagpabilin ang kapait ug kahait sa mga gipamulong ni Senador Imee Marcos.
Kay tiaw bay siya na man mismo ang nibulgar nga tiggamitan og druga dili lang si BBM kondili hasta ang mga sakop sa iyang banay. Susmariosep. Ikaw pa ba yan, nangutana si Sen. Imee, human niya isulti nga dako kaayo ang kausaban ug kalainan nga iyang nakita ni BBM karon, sa hitsura, sa sinultian, ug ingon man sa panghunahuna ilabi na kon motubag siya atol sa mga press conferences.
Tukma kining gipanulti ni Sen. Imee sa atong makita kon moatubang si BBM sa mga sakop sa media ug dili masabot ang iyang tinubagan, mag-usab-usab ang porma sa iyang mga ngabil ug sama sa wala siya makasabot sa iyang sitwasyon.
Kon nakita ug nadungog nato kini, segurado nga nakita ug nadungog sab kini sa mga lideres sa mga nasod sa tibuok kalibotan ilabi na gyud sa US ug China. Kon ingon niini ang imahe sa amahan sa atong nasod, makaayo ba kini sa atong ekonomiya, makatabang ba kini sa nagka-unlod natong kahimtang ug ang labing importante sa tanan, makahatag ba kini og maayo nga ehemplo alang sa atong mga kabataan? Tiaw ba, yano-yano na lang nga tawgon si BBM nga bangag, drug addict?
Og kadtong natingala kaniadto sa sinultian, sa tinubagan ug sa hitsora ni BBM, moingon na lang karon nga - bantog ra. Og sa iningles pa, sama kini sa confirmation or validation sa ilang tinipigang pagtuo.
○ ○ ○
Daghan na karon ang panawagan nga BBM Resign ug ingon man sa panawagan sa Withdrawal of Support.
Kon gamay lang nga hut-ong kaniadto ang maong panawagan, karong mga panahona, matawag og nag-viral na kini, lima-singko na ang maong panawagan.
Sama sa dili na matulon pa ang gihimo ug ingon man sa mga way nahimo ni BBM nga kaayohan sa atong nasod. Gani, nagsunod-sunod na ang mga nang-resign nga sakop sa iyang gabinete.
Daghan ang nag-ingon nga imbes ibangon ug limpyohan ni BBM ang nahugno nga imahe sa pamilya nga Marcos, sa iyang gihimo, hingsamot man hinuon ka lagom kini.