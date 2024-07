Diputado: Budol-budol

Daghan ang nalipay sa dihang gibalita sa National Bureau of Investigation (NBI) karong bag-o pa lang ang pagka-dakop sa usa ka sindikato nga nag-negosyo pinaagi sa pagbaligya sa mga lain-laing posisyon sa gobierno ubos ni PBBM.

Matod pa sa NBI, ang sindikato nga gipangulohan sa usa ka tawo nga naila nga John Vicente “JV” Cruz nagpaila sa iyang kaugalingon nga usa ka ASec sa Presidential Management Staff ubos sa Office of the President, ug nigamit sa pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos.

Kauban nga nadakpan sa NBI ang mga kauban ni Cruz nga matod pa, nagsul-ob sa uniporme sa PSG ug adunay radio communications nga kon tan-awon susama sa tinuod gayod nga taga PSG.

Simple lang kaayo ang modus sa grupo ni JV Cruz.

Tungod kay maayo kaayo mo-drama, maayo manulti ug maayo sab ma-namit, daghan ang nasulod sa bulsa sa grupo.

○ ○ ○

Unsa man ang drama?

Abtik kaayo misakay sa drama sa politika bunga sa padayon nga batikos sa pamilya Duterte sa pamunoan ni PBBM, dali ra kaayo nakahimo og drama si JV Cruz nga kadtong mga dagkong opisyal sa kagamhanan nga natudlo ni PRRD segurado gyod nga pamulihan.

Isip “janitor” sa First Lady, trabaho kuno ni JV Cruz ang paglimpiyo sa mga tangtangonon nga mga opisyal ug aduna siyay katungod nga moduso sa ipuli sa nabakanteng posisyon.

Tungod niining maong “trabaho,” gibalita sa NBI nga gikan sa 500,000 ngadto sa 1 ka milyon ka pesos ang baligya ni JV Cruz sa mga posisyon nga gusto sa mga aplikante.

Kadtong walay ikahatag dayon nga kantidad pangitaan niya og paagi aron mo-dugo gyod ang aplikante sa kwarta nga gipangayo. Mahimo og inig-lingkod na sa posisyon mohatag sa kwarta ang aplikante.

Tuod man, daghan gyod ang na-biktima ni JV Cruz ug tungod sa report sa usa ka aplikante sa Bureau of Customs, naghimo dayon og entrapment operation ang NBI ug miresulta kini sa pagkasikop sa grupo ni JV Cruz.

○ ○ ○

Dili na lang nato hisgutan ang posible nga rason ngano nga gihimo kini ni JV Cruz. Ang atong hisgutan kon nganong misugot ang ubang mga aplikante nga mobayad sa gipangayo nga kantidad aron lang makatungtong sa taas-taas nga posisyon sa gobiyerno.

Klaro kaayo nga adunay “minilyon” ka mga rason ang mibayad aron lang makalingkod. Tiaw bay wala pa gani makasulod sa trabaho sa gobiyerno, naa na dayon siyay dakong “utang” nga iyang “bayaran” kon maglingkod na siya sa posisyon.

Tungod kay dili man niya kini mabayaran kon ang iyang binulan nga sweldo lang ang saligan, segurado nga mangita gyod og paagi ang maong opisyal nga maka-kita og kwarta aron “mabayaran” o “ma-bawi” ang iyang “puhunan” nga P500,000 o P1 milyon.

Asa man niya kini makita?

Siyempre, adto sa mga supplier o mga kontraktor pinaagi sa komisyon. Mahimo sab nga kadtong mga aplikante sa trabaho pangayoan sa “processing fee” ug apil na niini ang adunay mga transaksiyon sa maong opisina. Kon gusto ka nga mogawas ang imong application o ang imong dokumento nga dugay nang natanggong sa maong opisina, kinahanglan nga “modugo” usa sa tukmang kantidad.

Tungod sa panginahanglan sa kwarta, mahimo na lang nga tanang transaksiyon sa maong opisina aduna nay “taripa” o bayad.

○ ○ ○

Maayo na lang nga adunay mi-report sa modus ni JV Cruz ug nadakpan gyod kining maong grupo.

Sa ubang lugar, budol-budol ang tawag niini. Kadtong na-biktima ingnon nga nabudol.

Masabot sab nato ngano nga molikay ang nabudol nga moyawit sa iyang pait nga kaagi tungod kay uwaw man kaayo kini paminawon, gawas pa nga dili na sab ma-bawi pa ang kantidad nga na-budol.

Uwaw gyod kaayo.

Pero dunay leksiyon nga atong makat-unan niini - kon moagi gani sa short-cut ug motipas sa hustong agianan, aduna gyoy problema nga nag­hulat.