Diputado: “Daghan ang gihubag-hubagan”

Sa wala pa ang binilyon nga eskandalo sa mga ghost ug flood control projects, makaibog tan-awon ang mga pisbok posts sa mga kongresista-contractor, apil ang ilang mga anak.
Sexy kaayo sila tan-awon tapad sa ilang nindot nga mga sakyanan, malipayon kaayo sila samtang nagsuroy-suroy ug nag-shopping sa gawas sa nasod kauban ang mga sakop sa ilang pamilya, apil pa usahay ang ilang suod nga mga higala.
Mga mahalon nga mga pagkaon ug imnunon, relo, mga bag, sapatos, mga branded nga mga gamit, jacket ug uban pa nga mga mahalon nga mga butang nga ilang napalit, gikugihan og butang sa ilang mga pisbok.
Malipayon kaayo sila ug walay bisan gamay nga kukahadlok nga ilang gibati kabahin sa ilang mga gibutang sa pisbok.
Pero sa dihang niyagyag sa pangurakot si BBM panahon sa iyang SONA karong tuiga, ug mialisngaw ang kabaho sa binilyon nga pangurakot sa mga ghost ug flood control projects sa tibuok nasod, diha nagsugod ang ilang kahadlok.
Pero wala pa gihapon silay gibuhat sa ilang pisbok, ang uban gani kanila nagpadayon lang gihapon pagbutang sa mga maanindot ug hamugaway nila nga kinabuhi.
Apan sa dihang nagsugod na ang imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee sa senado pinangulohan ni Senador Rodante Marcoleta, diha nagsugod ang hubag-hubag sa ilang kahadlok, ilabi na gyud kay dihay mga anak sa mga iladong contractor nga nag-viral sa dihang nagpakita sa hilabihan kamahal sa mga butang nga gigamit nila, kamahal sa bayad sa pagkaon ug uban pa.
Abtik pas kilat ang uban ug dali-dali nga nag-delete sa ilang mga posts, ang uban nag-deactivate gyud sa ilang mga pisbok.
Ngano man?
Tungod kay nahadlok sila nga ang ilang mga gibutang sa pisbok mahimong gamiton nga ebidensiya batok kanila kon maapil gyud sila sa imbestigasyon sa pangurakot sa nasod.
Pananglit, nawagtang og kalit sa pisbok ang mga litrato nga nagpakita sa usa ka politiko nga naghigda sa nagbanig nga mga linibo sa usa ka katre. Gikatag ang mga linibo sa tibuok katre ug nalukop sa linibo ang tibuok katre, butang nga niani og eskandalo sa mga nakakita sa maong hulagway, ilabi na kay nag-atubang sa kaso nga rape ang maong politiko.
Daghan ang nagtuo nga magkutay-kutay ang maapil sa maong imbestigasyon ug dili lang taman sa 15 ka mga contractor nga gihinganlan ni BBM.
Bisan kadtong “gagmay” nga mga contractor nagsugod na og kahadlok tungod kay kasagaran kanila naapil man sa mga ghost ug flood control projects. Ningsamot ang kahadlok kay hasta ang COMELEC niapil na sab og andam nga mohatag sa mga pangalan sa mga contractors nga nidonar ngadto sa mga politiko sa miaging piniliay.
Hasta ang BIR ug ang Bureau of Immigration andam sab moapil sa maong imbestigasyon.
Gani, tungod sa kadako sa kantidad nga natigbak sa pangurakot, ug nakapadato sa mga politiko nga contractor sab, ug sa kadaghan sa posible nga maapil sa maong imbestigasyon, daghan sab ang nagtuo nga molahutay pa ang maong imbestigasyon ug mamahimo kini nga init, hait ug makapaso nga isyu sa piniliay sa 2028.
Kon mahitabo kini, dakong problema sa mga kandidato sa maong piniliay nga maapil sa maong eskandalo, apil na ang mga contractor sa mga ghost ug flood control projects.
Posible nga mag-atubang sila og kasong administratibo ug kriminal ug mahimo nga pabayron sila sa tibuok kantidad sa kuwarta nga ilang nadawat o nahimo pinaagi sa pangurakot.
Kon madayon ang giingon nga lifestyle check sa mga politiko, apil na ang mga sakop sa ilang pamilya, seguradong daghan ang hubag-hubagan niini kay maukay na man ang ilang mga kaudares o kabtangan.
Ang bugtong pangutana - giunsa nila pag-angkon ang maong mga mahalon nga mga kabtangan? Kon dili nila kini maayo pagtubag, ang duda nga mogawas kay gikan kini sa pangurakot.