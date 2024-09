Diputado: ‘Dili climate-resilient’

Sa diha pa ko sa Department of Agriculture, usa sa among nakita nga problema mao nga atong mga gipangtanom dili climate-resilient ug maoy hinungdan nga kon kusog ang ulan dayon mobaha, tigbak dayon ang atong mga pananom, kwits na dayon ang abundang ani, mo-us-os ang abot ug momahal dayon ang mga pagkaon nga baligya sa merkado.

Usa sa gihimong solusyon mao ang pag-awhag sa pagpananom sa mga climate-resilient nga mga pananom ug sa paghimo sa mga kausaban sa panguma, apil na ang hustong pag-schedule sa tanom ug ani aron malikayan ang kadaot bunga sa gitawag og climate change.

Abi nako og kutob lang to sa pananom.

Pero karong panahona, hasta ang kabataan nga nagtungha pa, naapil na sab sa gitawag og dili climate-resilient.

Moulan gani kuyogan sa kusog nga uros sa hangin, undang na dayon ang eskuyla kay mogawas na man dayon ang suspension order gikan sa LGUs. Usahay, kuyogan sab ang suspension sa eskuyla sa suspension sa trabaho sa tanang mga opisinahan.

Nasayod na kita kon unsa ang hinungdan sa suspension, gilikayan daan ang posibling disgrasya sa katawhan, labi na gyod sa mga kabataan.

Walay problema niini.

Ang problema kay nagbalik-balik na ang hinungdan sa kalit nga pagbaha. Dili malalis nga nasayod na kita niini, ug nasayod na kita niini sa dugay na nga panahon, ug kanunay na kini gibalik-balik og pahimangno, nga angay lig-unon ang atong mga programa kabahin sa flood control, angay nga likayan ang abuso sa paggamit ug paglabay sa mga basura apil na ang mga plastic ug angay nga dugangan pa ang kakugi sa pagpananom sa mga kahoy aron malikayan ang pagdailos sa mga kabukiran.

Nganong lisod man kini buhaton?

Unsaon nato pag-lig-on ang dugukan sa edukasyon kon dili climate resilient ang atong mga tunghaan sa nasod?

○ ○ ○

Human sa gihimo ni party-list representative Rodante Marcoleta panahon sa ikaduha nga pagtuki sa 2025 budget sa opisina sa Vice President didto sa House Committee on Appropriations - diin gisugyot ni Marcoleta nga tahuron ang dugay na nga tradisyon sa Kamara nga dili na hilabtan pa ang budget sa opisina sa presidente ug opisina sa bise presidente, pero napildi lang gihapon kini kay padayon ra man gihapon ang "question and answer" nga paagi sa pagtuki sa budget sa opisina sa bise presidente - nahimo na dayon nga popular si Marcoleta ug naapil sa top 12 nga posibling modaog pagka-senador kon himuon ang piniliay karong panahona, base sa survey nga gihimo.

Daghan ang nagtuo nga husto ang gisugyot ni Marcoleta ug tungod niini, daghan sab ang misalig nga angayan dad-on sa Senado ang mga politiko nga sama ni Marcoleta.

○ ○ ○

Dihay panahon nga usa sa mga negosyante nga tag-iya og dakong eskuylahan miawhag nga ibalik ang programa nga himuon ang pagpananom og dili mo-menos napulo (10) ka mga kahoy nga requirement sa graduation sa mga kabataan. Ang iyang plano maoy tubag sa pagka-opaw sa mga kabukiran sa ubang lugar sa nasod, apil na ang mga problema sa climate change.

Apil sa gitawag sa pagplano niini mao ang mga opisyales sa Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHEd) ug Technical Education and Skills Development Authority (Tesda), apil ang mga tag-iyahan sa mga eskuylahan.

Sa kwenta sa maong negosyante, kon himoon kini, ug padayonon kada tuig, dali ra kaayo nga matubag ang problema sa climate change, labi na gyud ang problema sa baha.

Apan sa akong nahibaw-an, abtik pa kaayo ang diskusyon sa unang bahin pero katingad-an kaayo, sama sa nawad-an og gana ang mga miapil sa maong diskusyon.

Ngano kaha ug unsa kaha ang hinungdan niini?

○ ○ ○

Adunay misulti nga wala sila mouyon sa gisugyot sa negosyante nga gamiton niya ang iyang bakante nga yuta nga pilot area alang sa maong proyekto.

Namintaha man na siya, matod pa sa uban. Gusto sa mga wala mouyon nga mangita og laing lugar ug dili ang yuta nga gipanag-iya sa maong negosyante ang himoon nga pilot area.

Nakalimot sila nga panahon sa pagtuki niini, nangutana ang negosyante og kinsay gustong moboluntaryo og paggamit sa ilang bakante nga yuta aron himuon nga pilot area. Sa dihang walay bisan usa nga miboluntaryo, ang negosyante na lang ang miboluntaryo.

Tungod sa isyu kon asa himuon ang pagpananom, mibagsak na dayon ang nindot nga plano.

Alang kanako, dili man unta lisod hisgutan kon asa gyud himuon ang pilot area sa maong proyekto, tungod kay kon himuon kini matag tuig, dali ra kaayo modako ang maong proyekto ug makita dayon ang kaayohan niini.

Sayang nga naundang ang maong plano.