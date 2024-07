Diputado: Dili importante ang debate

Human sa debate nila ni US President Joe Biden ug kanhi US President Donald Trump, nga pulos kandidato pagka-presidente, daghan ang nahisagmuyo sa gipakita ug gipanulti ni Biden kay klaro kaayo nga wala siya sa maayong kondisyon sa lawas ug pangutok.

Mismo si Biden niangkon nga wala siya sa maayong kondisyon panahon sa debate maoy hinungdan nga na-klaro na hinuon ang dakong diperensiya sa iyang personalidad ug sa personalidad ni Trump. Bisan tuod og daghang gipanulti si Trump nga walay kamatuoran, pero nahimo pa gihapon niya pagpa-kita nga mas lig-on ug mas maayo ang iyang panglawas kay kang Biden.

Daghan usab og gipanulti si Biden nga lisod masabtan, gani gibiaybiay siya ni Trump nga dili masabtan ang iyang gisulti.

Nakita ug nadungog kini sa kadaghanan ug mao kini hinungdan nga pakyas si Biden sa iyang gustong himoon panahon sa debate - nga iyang mapakita nga aduna pa siyay igong katakos nga mangulo sa laing 4 ka tuig.

○ ○ ○

Gani, human sa debate, ug hangtod karon, ang gilalisan karon sa ka-partido ni Biden mao ang isyo kon angay pa ba siya nga mopadayon sa iyang kandidatora. Daghan sa iyang ka-partido ang nawad-an na sa pagsalig ni Biden ug gusto nila nga moatras na lang si Biden sa labing madaling panahon aron aduna pay higayon ang mopuli kaniya nga mangampanya sa iyang kandidatura.

Usa sa nahisgotan nga ipuli kaniya mao ang Bise Presidente nga si Kamala Harris.

Gani, bisan sa pagdumili ni Harris nga undangon na ang iyang suporta kang Biden, daghan gihapon sa ilang mga ka-partido ang nagduso sa iyang ngalan nga maoy mopuli kang Biden.

Nasayod si Trump niini ug matod pa, gisugdan na og tirada sa kampo ni Trump si Harris.

○ ○ ○

Duna bay kalainan ang debate sa mga kandidato pagka-presidente dinhi sa Pilipinas ug sa US? Dako kaayo og deperensiya.

Una, lima singko ang partido politikal sa Pilipinas samtang duha ra sa US. Tungod kay lima singko man, lisod ispelingon usahay ang baruganan sa mga kandidato sa mga isyo sa nasod kay mag-usab-usab ra man og partido, apil ang baroganan. Mao kini ang gitawag ni Erap Estrada nga “weather-weather” lang. Buot ipasabot, lig-on ang partido sa US, huyang ang partido sa Pilipinas. Tungod kay daghan man ang partido politikal, lisod usab ispelingon kon kinsa gyod ang adunay orihinal nga plano o polisiya sa nasod kay ang uban magsunod-sunod man lang. Didto sa US, dako kaayo og epekto ang resulta sa debate, gani daghan ang nagtuo nga ang gituhoan nga maayo sa debate mao sab ang gituhoan nga modaog sa piniliay.

Dinhi sa Pilipinas, bisan pa og kapila buhata ang debate, dili gihapon kini ang basehan sa kadaugan sa kandidato. Kinsa gani ang aduhay daghang “hep-hep,” maoy adunay dakong kahigayunan nga modaog.

Tungod niining maong kata­rungan, may debate man o wala, wala kini epekto sa modaog sa piniliay dinhi sa atong nasod.

○ ○ ○

Dili na lang nato hisgutan ang epekto kon moatras gyod si Biden kay kining tanan haka-haka ra man. Dili sab nato hisgutan kon kinsa gyod ang modaug sa piniliay pohon kay layo pa kini ug daghan pang mahitabo.

Pero adunay nindot hisgotan kalabot niini - unsay mahitabo sa relasyon sa US ngadto sa Pilipinas kon modaog sa piniliay si Donald Trump?

○ ○ ○

Daghan ang nagtuo nga masterstroke ang desisyon sa pagtudlo kang Senador Sonny Angara pagka-kalihim sa DepEd.

Ngano man? Una, nindot ang credentials ni Angara ug lisod kontrahon ang iyang kakayahan nga molingkod sa maong posisyon. Maayo sab og rekord si Angara isip magbabalaod ug tungod niini, dili lisod nga palutson si Angara sa Commission on Appointments.

Pero ang pinaka-nindot nga epekto mao ang pagka-bungkag sa gitawag og Solid 7 tungod kay nahimo na man lang kini nga Six Bomb. Nakuhaan og usa ka boto ang oposisyon sa Senado ug medyo naibtan sab og tunok ang grupo sa mayoriya kay unom na man lang ka mga senador ang matawag og oposisyon.

Tungod sa ilang katungdanan sa pamalaod sa nasod, dako na kaayo og epekto ang pagka-wala sa usa ka boto, labi na kon importante nga planong balaudnon ang hisgutan.