Diputado: “Gihimong punching bag”

Dili lang usa nato bulikaton ang unod sa mga ebidensiya nga gipakita batok kang VP Sara kay una, wala pa mahuman ang presentasyon ug ikaduha, taas-taas kini nga estorya.
Adto lang usa ta sa estorya sa confidential funds, nganong naisyu man kini ug nganong karon pa man kini mahitabo nga tukion ang paggasto sa confidential funds unya ka VP Sara lang.
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Gigamit ang isyu sa giunsa paggasto sa confidential funds nga usa sa mga basehan sa articles of impeachment batok kang VP Sara.
Tiaw bay 125 milyunes ka pesos nagasto na sulod lang sa 11 ka adlaw, matod pa.
Giunsa man to paggasto?
Kon tutokan gyud kon unsa ang confidential funds, usa kini ka “lump-sum” nga pundo alang sa surveillance ug intelligence-gathering nga ang katuyoan alang lang gyud sa national security, maintaining safehouses, ug alang sa kahusay ug kalinaw.
Nganong nagkinahanglan man tuod og confidential funds ang opisina ni VP Sara ingon man sa panahon nga siya pa ang Kalihim sa DepEd?
Kon ordinaryo nga mga estudyante lang unta ang hisgutan, walay problema ug dili na tingali kinahanglan maghisgot pa og confidential funds. Pero ang nahitabo, nigawas nga dili lang diay mga ordinaryong mga estudyante ang gihisgutan, gigamit diay ang mga estudyante alang sa kalihukan sa mga rebelde ug mga walhong grupo nga padayon nga nakig-away sa kagamhanan.
Kon padayon nga gamiton ang mga estudyante alang sa maong mga kalihukan, makita dayon nga kinahanglan gyud diay nga adunay pundo alang sa pag-atiman niining maong problema.
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Siyempre, daghan ang masuko niini. Kadtong mga tawo/politiko nga adunay malumo nga mga kasing-kasing alang sa maong kalihukan di gyud moangay nga tutokan ang gitawag og “student recruitment program” kay mawad-an na man sila og mga batan-on nga mga recruit.
Kadtong mga politiko sab nga mopakita kunohay nga aduna silay kusog nga pagbati batok sa linuog nga pagwaldas sa kuwarta sa katawhan abtik sab nga mosakay sa maong isyu kay wala man sab sila malipay sa gihimo og sa pagkatawo ni VP Sara mismo. Pero ang pangutana, nganong bugtong si VP Sara ra man ang gigamit nga punching bag sa paggasto sa confidential funds nga aduna pa may laing opisyales sa kagamhanan nga naggamit niini?
Pili-pili diay ni? Kadtong kontra lang sa politika ang isyuhan pero kadtong kauban, hilom lang og way kisaw?
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Kon mangita og sekretong inpormasyon batok sa kalihukan sa “recruitment” siyempre, magkinahanglan gyud kini og kuwarta. Kon duna nay kuwarta, siyempre magkinahanglan sab kini og “espiya” nga maoy sekretong mohatag sa gikinahanglan nga impormasyon. Ang maong “espiya” kinahanglan nga apil o suhito sa maong kalihukan kay unsaon man niya paghatag og impormasyon kon wala siyay labot o dili siya apil sa maong kalihukan? Natural, delikado kini kay nagtraydor man ang “espiya” sa kalihukan og seguradong silotan siya kon mahibaw-an o dudahan sa grupo ang iyang pagbudhi.
Mahimo lang kini kon segurohon nga maayo ang pagplano o pagbuhat niini, dili mahibaw-an o mailhan ang gibuhat ug pagkatawo mismo sa “espiya,” gawas pa sa paggamit og alyas aron matago ug dili mahibaw-an ang iyang pangalan.
Kon giampingan nga dili mahibaw-an ang ngalan ug pagkatawo mismo sa espiya, siyempre, ampingan sab ang rekords sa maong kalihukan nga dili sab mogawas ang tinuod nga pagkatawo sa espiya.
Maoy hinungdan nga kon utingkayon ang rekords, mogawas nga alyas lang ang makita ug dili ang tinuod nga pangalan.
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Kay gituki na man karon kon giunsa paggasto ni VP Sara ang iyang confidential funds, nganong dili man sab nato iapil sa hisgot-hisgot kon giunsa paggasto sa mga miyembro sa kongreso ang ilang tagsa-tagsa ka pundo.
Aduna ba silay resibo nga gihatag sa kada gasto?
Dili ba tinuod nga “liquidation by certification” lang ang ilang gihimo ug ipasa lang dayon nila ngadto sa Chairman sa COA ang maong certification?
Kon ingon niini ang paagi, ang mogawas, bugtong ang kongresista lang ang nasayod kon giunsa niya paggasto ang kuwarta sa katawhan. Pangutana, unsaon man pagseguro sa COA nga walay waldas ug pangurakot nga gihimo sa kongresista sa kuwarta sa katawhan?
Kon gi-audit sa COA ang confidential funds ni VP Sara, nganong dili man iapil sa audit ang maong kalihukan sa mga kongresista aron maklaro nga walay binuang ug transparent sab sa paggamit sa pundo?