Diputado: Good work Senador Imee

Kay gihimo man niya ang opensiba, napugos ang kontra sa pagdepensa, nga kon sa iningles pa, “by going on the offensive, the opposition was forced to go to the defensive.”
Mao kini ang nahimong resulta human ipagawas ni Senador Imee Marcos kaniadtong Lunes ang usa ka video presentation diin nagyagyag kini sa plano nga walay piniliay sa 2028 ug term-extension alang sa mga sakop sa kongreso.
Naukay ug naukyab gyud ang tanan nga mga sakop sa minoriya ug napugos og pagawas sa mga pamalibad ug panghimakak nga bakak og dili tinuod ang tanan nga gipagawas sa video presentation ni Senador Imee.
Kon kinsa man ang nagtukmod o nitambag ni Senador Imee sa maong paagi, usa lang ang akong ikasulti niini, smart move ug sakto kaayo ang tayming niini.
Kon kahinumdoman, nahimo na nga sumsoman kaniadto pa ang isyu sa charter change, chacha o ang pag-usab sa Batakang Balaod. Sa panahon nga si Martin Romualdez pa ang Speaker sa House of Representatives, mahinumdoman nga nigawas ang isyu sa People’s Initiative (PI) apan wala kini makalupad ug makatugpa kay nabuking man kini samtang sayo pa. Nigawas nga daghang kuwarta ug mga “ayuda” ang giandam alang sa maong kalihukan apan napakyas ang maong katuyoan kay nigawas man nga supak ang bagang hut-ong sa mga katawhan kabahin sa mga pagsulay sa pag-usab sa Batakang Balaod.
Dihay nisulay kaniadto nga usbon ang edad sa pagkapresidente gikan sa 40 ug manaog na sa edad nga 30 kay matod pa, gusto padaganon ang anak sa president, unya gipalabas lang nga bugtong ang economic provisions lang kuno ang usbon aron di kaayo maklaro ang maong katuyoan, pero pakyas gihapon kini.
Tungod sa gihimo ni Sen Imee Marcos, nagbola-bola lang ang baba sa pipila ka mga senador sa pagpanghimakak nga dili tinuod kini ug walay gihimo nga pagsulay sa pag-usob sa Batakang Balaod.
Ang resulta, naklaro na karon nga madayon gyud ang piniliay sa 2028 kay mismo ang mga sakop sa minoriya sa senado supak man nga usbon ang Batakang Balaod alang lang niini.
Good work Senador Imee.
Tungod sa kausaban sa senado nga aduna nay bag-ong mayoriya ug si Senador Alan Cayetano na ang bag-ong senate president, nigawas nga sama sa alkitran na kangitngit ang posibilidad nga makonbikto si VP Sara sa kaso nga impeachment. Adunay 13 ka miyembro ang bag-ong mayoriya ug kon di kini mausab, hayan kini sab ang mobotar og "NO" samtang 11 lang ang hayan mobotar og "YES" sa impeachment. Tungod kay gilagda man sa Batakang Balaod nga kinahanglan adunay 16 ka "YES" votes ang gikinahanglan aron makonbikto ang gikasohan sa impeachment, klaro kaayo nga kon di mausab ang numero, mogawas nga mas daghan ang "NO" kay sa "YES" votes. Mogawas nga pakyas ang pagpalagpot ni VP Sara ug hayan mao na kini ang maghatag og dalan aron madayon gyud ang gipanulti niya nga modagan siya pagkapresidente sa 2028. Kon mahitabo kini, daghan ang nagtuo nga lisod pildihon si VP Sara tungod kay imbes manaog ang iyang survey rating, nisaka na man hinuon ug wala pay nakita sa pagkakaron nga lig-on nga mokontra batok kaniya sa piniliay pagkapresidente.
Naghatag kini og dakong problema ug kahadlok sa mga grupo nga supak sa mga Duterte ug hangtod karon, nagpadayon pagbatikos kanila.
Gawas pa niini, nigawas na sab ang posibilidad nga padayunon sa bag-ong mga sakop sa Blue Ribbon committee sa senado ang pagtuki sa naantala nga flood control projects diin binilyon ka pesos ang matod pa, nasungkit sa mga kurakot sulod ug gawas sa gobiyerno. Kon mahitabo kini, hayan maghatag na sab kini og dakong labad sa mga kurakot kay mahibaw-an na man sa mga katawhan kinsa ang nagpabadlong sa ilang katungdanan ug kon kasamtangan nga namunoan kining mga tawhana, seguradong maapektuhan ang ilang kandidatora sa 2028 ug aduna pa gani posibilidad nga makasohan sila og pangurakot.
Tungod niini, dali ra masabtan kon buhaton gyud nila ang tanang paagi nga mapugngan kini kay perteng lisora kon mabuking na sila og masabwag sa mga katawhan ang pangurakot nga ilang gihimo. Mao na nga kon mahimo, likayan gyud nila nga mapadayon ang pag-ukay sa pag-imbestigar sa isyu sa flood control projects.
Sublion ko, good work Senador Imee.