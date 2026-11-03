Diputado: Goodbye aircon

Sa mga nanggawas nga mga balita gawas sa nasod, makita karon nga adunay dakong problema nga giatubang ang mga kapartido sa Republican party ni US President Donald Trump. Gani, adunay balita nga basin human sa piniliay, makuha na sa mga Democrats ang Ubos Balay-Balaoranan. Aduna sab pipila ka mga Republican senador nga posibleng mapilde sa ilang mga kontra.
Ngano kaha ug unsay hinungdan niining tanan?
Adunay daghang posibleng mga hinungdan niini pero duna akoy nakitang usa sa mga rason.
Alang kanako, niepekto gyud ang giplano nga buhaton sa Iran.
Gusto sa Iran nga mamahimong usa ka bug-at ug dako nga isyu sa mga botante sa US ang padayon nga pagmahal sa mga presyo sa tanang butang sa merkado.
Tuod man, nimahal gyud ang tanang palaliton tungod sa gihimo sa Iran nga pagsirado sa Strait of Hormuz ug nahimo kining rason nga mosaka gyud ang presyo sa lana sa tibuok kalibotan tungod kay dili na man maagian ang maong lugar sa mga tanker.
Bisan unsaon paggamit sa US ang iyang mga himan sa gubat, nagmalampuson gyud ang Iran sa pagsirado sa Strait of Hormuz.
Tungod sa kapeligro sa maong lugar tungod kay gitamnan man sa Iran og daghan kaayo nga mga mina ang maong dagat nga maoy hinungdan nga mobuto ug madaot gyud ang mga tanker nga makaigo niini, gawas pa sa mga barkong iggugubat nga gigamit sa mga Iranian, nisaka og kalit ang presyo sa insurance alang sa barko, karga niini ug apil na ang para sa mga tripulante sa maong mga tanker.
Mao kini hinungdan nga dinhi sa ato, niabot na sa tagaliog ang presyo sa krudo ug gasolina og padulong na nga matuk-an ang mga tawo, bisan pa man sa “don’t panic” ni BBM.
Pakyas og walay nahimo ang mga gubat nga gihimo ni Donald Trump batok sa Iran, hinuon nakadugang kini sa dakong gasto sa US sa maong kagubot.
Apil na sa nabiktima sa ilang gihimo sa Iran mao ang Israeli PM nga si Benjamin Netanyahu nga nidaog man tuod pero mahimong mapalagpot gihapon sa katungdanan tungod kay wala man niya makuha ang majority sa Israeli Parliament.
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Ang lintunganay niining tanan, samtang padayon pa nga sirado ang Strait of Hormuz, padayon gyud ang pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibotan, ug alaot lang gihapon ang mga pobreng nasod sama sa Pilipinas.
Mao kini giingon nga bisan layo ra ang Pilipinas sa lugar sa gubat didto sa Middle East, maigo og mabiktima lang gihapon kini tungod kay nagsalig man lang kita sa krudo gikan didto.
Gawas pa kini sa walay puas nga pangurakot nga gihimo sa mga dagko ug mga gagmay nga mga opisyal sa nasod.
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Matod pa sa usa ka Obispo, himuon na niyang gabayan ang pagka-simple ug pagkamapaubsanon.
Daghan ang nalipay tungod kay mao man gyud kini ang usa sa mga tambal sa sakit sa nasod karon.
Tungod kay naghinobra ang pagpasigarbo sa kaugalingon, walay puas ang pagpalit ug pagdayan-dayan sa kaugalingon sa mga butang nga dili kaayo mahinungdanon ug niresulta kini sa pagsalindot sa mga importanteng butang.
Mopalit og mahalon nga mga sapatos, sinina, mga cellphone, bahala na og walay gikaon ug walay magasto alang sa edukasyon sa mga bata.
Ang gisulti sa Obispo nakahatag og dakong inspirasyon sa kadaghanan, labi na kay nipuno pa siya nga tangtangon na niya ang airconditioner sa kwarto-katulganan og pulihan na lang kini og electric fan.
Hugyaw sa kalipay ang kadaghanan.
Pero adunay pipila ka mga kaparian nga wala malipay. Ngano man?
Ang-ang man og mag-aircon sila unya wala mag-aircon ang Obispo.
Ang resulta - mosunod sila sa ehemplo sa Obispo ug tangtangon o undangon na sab nila ang paggamit sa aircon.
Demalasa sa naanad na nga mga kaparian nga matulog o mopahuway sa mabugnaw nga kwarto.