Diputado: “Grabe na man ni oi”

Pagka-lisora gyud ispilingon.
Munasginhawa gyud nilang pugong nga dili makahimo og presentasyon ang 18 ka mga Marines nga gustong mosulti sa ilang nahibaw-an mahitungod sa Maleta Gang. Hasta ang pagpadayon sa gihimong husay sa Flood Control Scandal diin nagbola-bola lang ang baba ni BBM kaniadtong iyang 2024 SONA nga kuno aduna nay nahuman nga 5,500 ka mga flood control projects ang iyang administrasyon.
Pagkasunod tuig, nagbulabola na sab ang iyang baba sa pagsulti nga dili diay tinuod tong iyang gisulti nga nahuman nga 5,500 ka mga flood control projects kay gikurakot ra diay sa pipila ka mga big-time contractors ug mga kanahan sa DPWH. Storbot ra diay to tanan tong iyang gipanghambog.
“Mahiya naman kayo” matod pa ni BBM.
Unya nisaad siya sa usa ka makuti nga imbestigasyon aron prisuhon ang mga kurakot.
Aguy.
Saad ra man diay to.
Saad nga mibalitok.
Unya pa gyud, wala'y imbestigasyon, diha hinuon kuti kaayo nga muryomuryo nga ang resulta - walay resulta. Way gihinganlan, way responsable sa nawagtang ug gikurakot nga mga binilyon ka pesos.
○ ○ ○
Makaulaw kaayo ang nahitabo kang BBM. Tiaw bay sayop ug bakak diay tong iyang gitagawtaw nga kalamposan sa iyang administrasyon kaniadtong 2024 nga 5,500 ka mga flood control projects.
Mao bitaw nay hinungdan nga di mahimo ug di pwede ang ambush interview sa mga dagkong opisyal, labi na tong dunay gitagoan. Ngano man – kay basin makasulti sila og sayop ug bakak pa gyod, ma-sikwate sila plus wa na pod ganahan motuo nila kay di man diay sila kasaligan nga mosulti sa tinuod ug pulos tinuod lamang.
Samot na kon SONA unya ang presidente pa gyod ang nagsulti kay tibuok nasod ug tibuok kalibotan gyod ang makapaminaw.
Sa akong nahibaw-an sa patakaran sa gobierno, ang mga hingtungdang ahensiya maoy mohatag sa ilang accomplishments aron mao kini hagpaton ug kadtong mga hilabihang nindota nga mga accomplishments mao ray iapil sa final draft ug maoy isulti sa presidente sa iyang SONA.
Kinsay naghatag og sayop nga inpormasyon ni BBM kabahin sa moryo-moryo nga 5,500 ka mga nahuman kunohay nga mga flood control projects?
Siyempre, ang Kalihim sa DPWH.
Gikan sa iyang pagsulti sa SONA sa 2024 hangtod sa SONA sa 2025, aduna bay gihimo si BBM nga pagsukit-sukit ni Sec. Bonoan aron ilampaso sa presohan kadtong mga naapil sa moryo-moryo, ug mahibaw-ang gyod ang tanan?
Tubag – ambot lang sa langaw.
Basta nga ang nahitabo, hilabihan ka dako ang mga binilyon ka pesos nga gihisgotan sa pipila ka mga contractors ug district engineers apil ang pipila ka USeC sa DPWH kabahin sa flood control. Pila pod kaha ka Bonoan, noh?
○ ○ ○
Karong mga panahuna, tudo-gwardiya gyod sila nga dili makahimo og padayon nga husay ang tinuod nga Blue Ribbon Committee og Sub-Committee ni Pia Cayetano ug ni Rodante Marcoleta. Matod pa sa mga testigos nga nag-post live og video sa pisbok, lisod ang pagsulod sa venue ug gihigpitan gyod sa mga police ang pagpasulod sa maong lugar.
Ngano man kaha? Aduna ba sila gitagoan? Aduna ba silay gikahadlokan?
Unsa man gyod ang ilang rason nga dili man nila patingogon ang mga 18 Marines, hasta ang ubang mga testigos nga demokrasya man unta ta?
Gawas sa mga police ni Jonvic Remulla, aduna pa gyod NBI ni Matibag ug hasta ang Ombudsman ni Boying Remulla.
Ang mensahe – silotan ang mga testigos, pasagdan lang ug ayaw hilabti ang mga kurakot.
Susmaryosep.
Karon pa man ko kadungog og ingon ani nga klase sa pagpahilom ug pagpanghulga sa mga tawo.
Kuyawa na man ni.
Mura na man ni og martial law, nga did-an ug di patingogon ang mga katawhan.
Sa mga nagbasa niining lindog, padayon lang gihapon ta sa pag-ampo nga unta malamdagan ang hunahuna sa tanan ug mopatigbabaw ang kalinaw, kahusay ug ang tinuod nga kagawasan sa tanan.
Pero di sab nato kalimtan ang padayon nga pag-monitor sa mga kalamboan sa atong nasod karon kay angay ug husto gyod nga nasayod ta sa mga panghitabo sa atong palibot.