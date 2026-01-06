Diputado: “Imperial Presidency”

Mao kini ang mga pulong nga gigamit sa paghulagway kang US President Donald Trump human ang malampuson nga pagsikop ug pagdala kang Venezuelan President Nicolas Maduro ngadto sa Estados Unidos aron pag-atubang sa mga kaso kalabot sa druga.
Sama sa miabot na si Trump sa labing tuktok o labing ibabaw gyud sa gahom nga iyang gihuptan isip presidente sa Estados Unidos ug gipakita niya sa tibuok kalibotan nga mahimo niya buhaton ang bisan unsa nga gusto niya mahitabo.
Og walay makababag kaniya, gawas lang sa mga mainit o mahait nga mga pulong gikan sa mga lideres sa mga lainlaing nasod.
Base sa akong mahinumdoman, karon pa kini mahitabo nga ang Estados Unidos, pinaagi sa ilang presidente nga si Donald Trump, nahisama sa usa ka international police ug international judge, mohukom ug unya modakop ni bisan kinsa nga gustong dakpon, bahala na kon ang ilang gihimuan niini usa sab ka lider sa laing nasod. Mao kini nahitabo sa Venezuela karon.
○ ○ ○
Pangutana.
Aduna bay mahimo si Presidente Maduro niini bisan pa man kon niingon siya nga “not guilty” sa mga kaso nga gisang-at batok kaniya?
Kon aduna man gani, unsa man ang iyang mahimo ug asa man niya kini himoa?
Makadangop ba siya sa United Nations o sa mga ahensiya nga ubos niini?
Makasang-at ba siya og kaso batok kang Trump didto sa International Criminal Court?
○ ○ ○
Kining nahitabo ni Maduro, susama kini sa nahitabo ni kanhi Presidente Rodrigo "Digong" Duterte.
Bisan kon hilabihan ka kuwestiyonable ang paagi sa pagpadala sa Pilipinas kang Duterte ngadto sa The Hague tungod sa kaso nga gisang-at batok kaniya didto sa ICC, ang atong mga pangutana sa sitwasyon ni Maduro mahimong magamit sab sa sitwasyon ni Duterte. Kon kahinumdoman, ang mga abogado ni Duterte nisang-at og kaso sa Supreme Court nga nagkuwestiyon sa legalidad sa pagpadala sa Pilipinas ngadto sa The Hague.
Kon pananglit mohukom ang Korte Suprema nga paboran ang nisang-at sa kaso nga Petition for Writ of Habeas Corpus, unsa may epekto niini?
Mahimo ba kini nga dad-on didto sa The Hague ug ipasunod o ipatuman sa mga hurado sa ICC?
Aduna bay awtoridad, katungod o jurisdiction ang Korte Suprema sa ICC didto sa The Hague?
Sa akong ubos nga pagtuo, dili gyud kini mapatuman sanglit bug-at man kaayo nga isyu ang jurisdiction.
Buot ipasabot, bisan pa man kon makakuha og pabor nga hukom ang mga abogado ni Duterte, sama sa kawang lang ang tanan tungod kay tua na man sa gawas sa nasod si Duterte.
○ ○ ○
Si Maduro tua na sa Estado Unidos, nag-atubang sa mga kaso kalabot sa druga. Bisan pa man sa mga pangutana sa legalidad sa iyang pagdakop ug pagdala ngadto sa maong nasod, mapugos gyud ang iyang mga abogado pagdepensa kaniya sa mga kaso kabahin sa druga.
Sama sa ICC, aduna nay jurisdiction ang mga korte sa Estados Unidos kaniya sanglit tua na man siya sa bilanggoan didto ug aduna sab kasamtangan nga mga kaso nga gisang-at batok kaniya.
Maghulat na lang siya kon unsa ang hukom nga ipakanaog sa maong mga kaso.
○ ○ ○
Ang labing dakong pangutana - kon gihimo kini ni Trump kang Presidente Maduro, unsay magpugong kang Trump sa paghimo niini batok kang bisan kinsa nga gusto niyang dakpon ug silotan?