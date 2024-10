Diputado: “Just for the fund of it”

Sa mga mikandidato sa mga lainlaing posisyon alang sa piniliay sunod tuig, klaseklase lang ang rason sa ilang pagkandidato.

Kasagaran kanila moingon nga gusto moserbisyo sa katawhan. Ang uban moingon sab nga gusto nila padayunon ang ilang nang nasugdan nga mga proyekto, samtang ang ilang mga alipores o “kamag-anak inc” modason sab nga gusto nila ipadayon ang nasugdan na nga mga proyekto sa ilang bana, asawa, ginikanan ug uban pa.

Duna sab ubang mga kandidato nga nagpakahilom lang pero ang bugtong tuyo sa paglansad sa politika mao ang gitawag og “just for the fund of it.”

Unsa may gipasabot niini?

○ ○ ○

Dihay mikandidato pagka presidente. Nasayod siya nga tungason kaayo ang maong posisyon tungod kay apil sa mga kandidato pagka presidente niadtong panahona kadtong mga politiko nga matawag og “tang-an” na o beterano na sa politika unya daghan na og napundo nga kwarta nga magamit alang sa nasudnong kampanya, apil na niini ang gitawag og “name-recall.”

Dehado siya ug nasayod siya niini. Pero kampanti lang gihapon siya sa iyang pagsuroysuroy, pagyawyaw, pagsayawsayaw ug pagkantakanta sa entablado panahon sa kampanya kay duna siyay laing tuyo - ang mangwarta.

Giunsa man niya kini paghimo? Aduna siyay gitawag og core group, mga pili nga sakop sa iyang grupo nga iyang gitahasan sa usa ka butang - mangita og mga dagkong negosyante nga mo-donate alang sa iyang kandidatora unya aron magkugi ang iyang mga “solicitors,” gitagaan niya og 20% sa kada donasyon nga ilang makuha.

Bitbit ang pinirmahan nga sulat sa kandidato pagka presidente, misuroy sa tibuok nasod, hasta sa gawas sa nasod, ang mga solicitors ug nangita og pundo. Tuod man, malampuson sila sa ilang modus, bisan pa man kon napildi ang ilang gikampanya nga kandidato. Pero wala sila magsapayan niini, wa gani sila maguol.

Matod pa sa usa ka miyembro sa grupo, nakabahin siya og sobra sa 200 milyon ka pesos gikan sa maong modus human sa maong piniliay, plus gidala pa gyud silang tanan sa pipila ka adlaw nga bakasyon, apil ang ilang pamilya didto sa Europe.

Sobra sila sa napulo nga sakop sa maong grupo og matod pa niya, mas dako pa og bahin ang iyang mga kauban kay kaniya tungod kay panagsa ra man siya makasuroy alang sa maong kalihukan.

Pila man sa imong estimate ang nadawat sa imong kandidato, akong gipangutana.

Suskong dakua gyud kaayo siya og natigom, mga pipila ka gatos ka bilyon ka pesos gyud to kay daghan man ang mihatag sa ilang donasyon, maoy tubag.

Ang resulta - bisan kon napildi, malipayon lang gihapon kaayo ang maong kandidato pagka presidente kay malampuson man kaayo ang iyang modus - ang pagpangwarta panahon sa piniliay.

○ ○ ○

Klaseklase kining maong modus - apil na niini kadtong nagpapili pagka gobernador, pagka kongresista, hasta ang pagka mayor. Pananglit dunay mikandidato pagka kongresista ug pagka gobernador. Lumpungon na lang nato paghisgot silang duha tungod kay managsama ang ilang sitwasyon.

Sa layo pa ang filing sa COC, wala gyud madungog nga nagplano nga molansad kining mga tawhana. Wa sab sila mag-organize og grupo, wa sab magsuroysuroy ug labi na nga wala magbutang og mga tarpaulin nga nagpakita sa ilang hulagway ug pangalan.

Hilom pas awaaw, matod pa. Pero bisan pa niini, mi-file sila og COC sa katapusang adlaw. Nasayod sila nga hilabihan ka sungsungon ang ilang kadaugan kay tiaw bay gibangga nila ang incumbent nga gobernador ug kongresista nga aduna nay lig-on kaayo nga makinarya apil na niini ang mga mayor ug mga kapitan sa barangay.

Plus, daghan na og napundo nga kwarta ang maong mga gobernador ug kongresista tungod kay aktibo man sila sa pagpadagan sa mga infra projects ug nasayod na man kita nga adunay SOP ang matag-proyekto.

Dugang pa niini ang gitawag og name-recall sa kasamtangan nga gobernador ug kongresista tungod kay taudtaod na man sab sila sa maong posisyon ug daghan na kaayo ang nakaila kanila. Pero bisan pa niini, milansad lang gihapon ang mga challengers, so ang pangutana, ngano kaha?

○ ○ ○

Unang rason, dunay nagpalansad kanila tungod kay gisaaran sila nga dili sila angay mabalaka sa ilang funding kay tagaan sila og pipila ka milyon - aron lang molansad. Mao kini unang ehemplo sa just for the fund of it. Ang milansad ug ang nagpalansad wala maghisgot og kadaugan sa piniliay, ang ilang lang gusto mahitabo nga adunay kaatbang ang kasamtangan nga gobernador ug kongresista.

Nasayod silang tanan nga tungason kaayo kini kay dili man gani modaug sa bisan unsa nga ubos nga posisyon ang mga milansad, samot na nga dili kini sila modaug kon taastaas na nga posisyon ang hisgotan.

Ang ikaduhang rason sa paglansad - gawas nga maka-kwarta sila og dako-dako, tawgon pa gyod sila og Gob ug Kong panahon sa kampanya, gawas pa sa kahigayonan nga maka-suroy-suroy sila sa mga lain-laing lugar nga dili ilang gasto.

Ang ikatulong rason - makapa-gusto sila og tagawtaw sa bisan unsay sulod (kon duna man gani) sa ilang huna-huna kay kandidato god sila plus daghan pa ang maminaw sa ilang tagawtaw.

Dili ba nindot paminawon nga libre ka moyawyaw sa bisan unsay gusto nimo isulti?

Bisan ang mga botante nasayod na niining gitawag og mga “token candidates” nga milansad lang tungod sa gitawag og “just for the fund of it.”

Mao kini naka-bibo sa piniliay sa atong nasod.