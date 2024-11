Diputado: Kataw-anan unta

Kataw-anan, pero kahadlokan ang nahitabo karon kalabot sa nahimong resulta human mosulti si Vice President Sara Duterte-Carpio nga kon patyon siya, patyon sab si BBM, iyang asawa ug si Speaker Martin Romualdez.

Ngano man?

Tungod kay gipakasama kini nga "active threat," naukay sama sa hulmigas ang kagamhanan. Usa sa mga dalidali nga milihok mao ang Department of Justice kinsa pinaagi sa ilang mga opisyales mipadayag sa katuyoan nga maghimo og dalidali nga imbestigasyon sa tumong nga kon dunay basehan, posibling pasakaan og kaso ang Bise Presidente.

Usa sa mga midupa alang sa Bise Presidente mao si Senador Bato dela Rosa kinsa niingon nga ang gisulti sa Bise Presidente matawag nga "conditional" tungod kay nanukad kini sa punto nga "kon patyon siya." Matod pa ni dela Rosa, kon way mahitabo sa Bise Presidente, sama sa wala ra sab mahitabo kanila ni BBM ug mga kaubanan.

Pero wala mouyon niini si USec Jesse Andres sa DOJ kinsa niingon nga dili husto ang giingon nga "conditional threat" tungod kay ang hulga, matawag nga hulga bisan pa kon buhaton kini o dili tungod kay ang tinuod nga unod ug sabaw sa hulga mao man ang plano nga maghimo og kadaot.

Midugang pa si USec Andres nga angay lang hinuktokan og maayo ang gipamulong sa Bise Presidente tungod kay kon mahitabo gyud nga madisgrasya ang Presidente, ang Bise Presidente man ang mabulahan niini. Nganong kataw-anan man kini?

Kataw-anan kay bisan wala pa masugdi ang gitawag nga imbestigasyon ubos sa pamunoan sa "due process," gituki na man sa dakong opisyal sa DOJ ang mga rason ug ang uban pa nga mga anggulo sa maong sitwasyon nga sama sa padulong na hukman nga sad-an ang Bise Presidente.

Kon ingon niini na ang panghunahuna ug panabot sa Department of Justice, matawag pa ba nga patas ug walay paborpabor ang maong imbestigasyon? Mopatigbabaw pa kaha ang gitawag og due process ug tinuod nga hustisya kon ang taas nga opisyal sa DOJ mihatag na sa iyang opisyal nga pag-analisar sa maong sitwasyon?

Husto ba ang gibuhat ni USec Andres nga mopadayag na daan sa iyang pagsabot bisan kon wala pa masugdi ang imbestigasyon?

Kon mao man gani kini, dili ba makahadlok paminawon nga bisan pa kon wala pa masugdi ang imbestigasyon, libre na kaayo ang opisyal sa DOJ nga mopakanaog og hukom?

Kon mahimo kini buhaton sa taas nga opisyal sa gobiyerno sama sa Bise Presidente, unsa na kaha kon ang ipahimutang sa imbestigasyon usa ka ordinaryo nga tawo lamang?

○ ○ ○

Buyno, unsaon man kaha sab pagtawag og patas ang mamahimo nga imbestigasyon sa DOJ nga ang Kalihim sa DOJ sakop man sa gabinete sa Presidente ug ang DOJ ubos man sa opisina sa Presidente?

Mao sab kini ang sitwasyon sa imbestigasyon nga pagahimuon sa PNP/CIDG nga ubos gihapon sa DILG ug sakop sab sa gabinete sa Presidente. Dili ba kaha angayan nga ang moimbestigar sa maong panghitabo mao ang usa ka gitawag og "independent commission" sama sa gibuhat sa ubang mga nasod kon ang imbestigasyon maglambigit sa mga dakong opisyal sa nasod?

○ ○ ○

Dihay nangutana.

Unsa may katuyoan sa imbestigasyon sa Kamara sa gitawag og "confidential funds" sa opisina sa Bise Presidente sa tuig 2022 ug 2023 nga giukay ug padayon pa man kini nga giutingkay sa COA? Asa nga anggulo sa maong pag-ukay ang matawag nga "in aid of legislation?"

Kon dunay babag ang balaod sa mga kagastohan sa budget ubos sa gitawag og "confidential funds," nganong dili na man lang wad-on o undangon ang budget ubos sa confidential funds?

Unsaon man pagsunod ang gitawag og "public office is a public trust" ingon man ang gisaad nga "transparency" ug "accountability" sa mga dakong opisyal sa nasod kon ipadayon lang gihapon ang paghatag og pundo alang sa mga "confidential" nga mga katuyoan sa maong mga opisyal?