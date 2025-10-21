Diputado: Kinsay mo-imbestigar sa pangurakot?

Masolbad kaha ang pangurakot sa gobiyerno kon ang mga politiko ra sab ang nagpili sa moimbestigar sa pangurakot?
Aduna kahay maayo nga resulta sa imbestigasyon sa pangurakot sa Kamara kon sila mismo o pipila sa ilang mga sakop nahilambigit sa isyu sa pangurakot?
Aduna kahay mapaabot nga maayong resulta ang mga katawhan kon sama sa sekreto ug sila-sila lang sa mga nag-imbestigar ug ang giimbestigar ang bugtong nasayod kon unsay nahitabo sulod sa maong imbestigasyon?
Pipila lang kini sa mga pangutana nga gipasupot kalabot sa isyu sa pangurakot karong panahona.
○ ○ ○
Kinsa man gyod ang angayan nga molingkod sa pagahimuon nga imbestigasyon sa pangurakot? Siyempre, kadtong mga tawo nga limpyo ang dungog, adunay kaisog ug abilidad nga mangita sa kaangayan ug katarungan, hustisya ug andam mohukom sumala sa nakuhang ebidensya.
Ang pangutana – anaa pa ba karon ang maong matang sa tawo?
○ ○ ○
Bisan gani ang mga kaparian, aduna pa man gani nahibilin nga mga badlungon, mga bisyoso, ug nahilambigit sa mga kaso nga adultery, homosexuality, child molestation, ug uban pa.
Kon maihap lang ang kasaligan sa ilang grupo sa mga kaparian, unsa na kaha kadtong dili mga pari?
Buyno, wala kini magpasabot nga tanang tawo na lang ang dili kasaligan, ang punto nga lisod pangitaon ang “husto” ug “angay” nga motan-aw ug moimbestigar sa isyu sa pangurakot.
○ ○ ○
Aduna bitaw nikandidato pagka-board member niadtong miaging piniliay. Usa sa iyang krusada sa kampanya nga limpyuhon niya ang pangurakot kon modaog siya sa pagka-board member.
Bisan sa mga interview sa mga sakop sa lokal nga media, kanunay niya balik-balikon ang isyu sa pangurakot.
Sa dihang gipangutana siya kon kinsa sa mga politiko sa iyang pagtuo ang limpyo ang dungog ug dili kurakot, way pupanagana ug dali ra kaayo siya nga nakahisgot sa pangalan sa usa ka politiko.
Bisan tuod walay nangahas pagbwelta nga sayop ang iyang pagtuo, nahimo lang gihapon nga sumsoman sa mga tsismoso ang gitubag sa maong kandidato pagka-board member. Ngano man? Tungod kay dili tinuod nga limpyo ug dili kurakot ang maong politiko kaysa tinud-anay lang, hilom lang ang iyang gihimong pangikik ug matod pa, lawom ug dulot.
Matod pa sa iyang kanhi kauban nga negosyante sab, siya mismo ang nidawat sa mga minilyon nga gitunol sa usa ka dakong negosyante ngadto sa iyang amigo nga maoy gipasabot sa kandidato pagka-board member.
Ligdong ug tarong lang siya tan-awon kay dili man siya bulgar sa iyang kadato, gitago ra niya ang iyang pagkakurakot nga milyonaryo pinaagi sa mga sekreto nga mga kasabotan. Gani ang iyang mahalon nga mga sakyanan iya man nga gibutang sa pangalan sa iyang mga anak ug sa iyang asawa, matod pa sa iyang amigo nga negosyante. Pangutana – kon ingon aning klaseha ang moimbestigar sa isyu sa pangurakot, tungod kay murag ligdong ug tarong man tan-awon, moresulta kaha kini og maayo?