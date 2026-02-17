Diputado: “Kinsay nag-binata”

Lisod sabton ang kahilom o way pagpakabana sa mga kadagkoan sa atong nasod ilabi na ang taga Department of Foreign Affairs (DFA) ug ingon man ang opisina sa presidente sa gihimo nga “pagpakaulaw” ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tarriela.
Sa iyang presentation, gihimoan ni Tarriela og kataw-anan nga caricature ang leader sa China nga si Xi Jinping ug maoy hinungdan nga gitawag kini sa China og “political provocation.”
Matod pa sa akong amigo nga nakakita sa maong presentation, sama sa nag-binata (childish) ang gihimo ni Tarriela. Matod pa, wala kinahanglana sa maong presentation ang kataw-anan nga caricature kon gusto man lang gani ni Tarriela nga ipakita kon giunsa sa mga insik ang mga pinoy didto sa WPS. Kompleto ra gihapon ang maong presentation bisan kon wala ang maong kataw-anan nga caricature, matod pa.
Apan bisan pa sa protesta nga gihimo sa China, sama sa wala lang magpakabana ang mga kadagkoan sa atong nasod sa “binata” nga kalihokan ni Tarriela.
Miangay o naka-gusto ra ba sila sa gihimo ni Tarriela? Nagtuo ba sila nga makataronganon ang gihimo ni Tarriela batok sa leader sa China?
Kon pananglit, mag-binata sab ang mga insik unya ilang ipagawas sa ilang mga presentation kadtong imahe ni BBM nga sama sa nagkamang kini o kaha ang ubang mga malaw-ay nga mga imahe niini, dili kaha mo-reklamo ang mga lideres sa atong nasod?
○ ○ ○
Kon wala lang motingog o molihok ang atong mga lideres bisan pa sa mga reklamo sa China, nagpasabot ba kini nga miuyon sab ang Pilipinas sa gihimo ni Tarriela?
Mikonsulta ba daan si Tarriela sa DFA sa wala pa niya kini buhata, ug mihatag ba usab og pagtugot o pag-uyon ang DFA niini?
Matod pa, lahi ang isyo sa kagubot sa WPS sa gihimong “pagpakaulaw” ni Tarriela batok sa leader sa China. Mahimo kaayo niya nga ipakita kon giunsa pagdaog-daog sa mga insik ang mga pinoy didto sa WPS pinaagi sa mga video footage ug mga hulagway nga ilang nakuha didto, para mapakita nga bully ang China.
Pero sa gihimo ni Tarriela nga sama sa “below the belt,” mogawas nga sama sa biktima ang China ug bully ang Pilipinas.
Og kon di kini “mahilot” sa labing madaling panahon, posible pa nga magdulot o maghatag kini og laing rason sa China nga lisod-lisoron pa ang mga Pinoy ug mismo ang Pilipinas.
Nasayod na kita og unsa kalig-on ug kagamhanan ang China, ug sisiw ra ang Pilipinas kon itande kini sa China.
Gani, nakita man dayon nato ang epekto sa dihang giwagtang ang mga “pogo” sa nasod, deretso tiurok ug impas-patatas dayon ang daghang mga negosyo nga nagsalig sa mga insik.
Unsa na kaha kon lisod-lisoron pa sa mga insik ang mga pinoy nga tua nag-trabaho sa China o buhaton sab sa mga insik ang gihimo kaniadto didto sa Estados Unidos nga pagpang-lutos sa mga Asians, apil na ang mga pinoy?
Daghan ang nagtuo nga sayop ang gihimo ni Tarriela ug makadugang lang kini sa kagubot, dili makatabang nga masulbad ang mga di maayong kalihokan didto sa WPS.
○ ○ ○
Human mopirma ang mga kanhi “kaalyado” ni VP Sara nga mga kongresista sa impeachment complaint batok kaniya, nahibaw-an na dayon niya kon kinsa ang iya ug dili iya.
Daghan kanila mga kumpare ug kumare pa niya pero bisan pa niini, wala kini maka-pugong kanila sa pag”traydor” kaniya. Ang naka-demalas lang sa mga kongresista nga mga “traydor,” gi-deklarar sa Supreme Court nga unconstitutional ang gihimo sa Kamara batok kang VP Sara.
Karong bag-o lang, aduna na sab laing mga impeachment complaints nga gisang-at batok gihapon ni VP Sara ug nagkinahanglan na sab kini sa “pirma” sa mga kongresista.
Tungod niini, matod pa, daghan na nga mga “warning” ang gipagawas sa mga lain-laing hut-ong sa katawhan sa ilang mga kongresista - kon mopirma gihapon mo batok kang Inday Sara, ayaw na lang mo pagtuo nga mo-suporta pa gihapon mi ninyo sa piniliay sa 2028 kay segurohon gyod namo nga mapildi mo.
Matod pa, naghatag kini karon og dakong labad sa mga badlongon nga mga kongresista.