Diputado: Layo pa sa tinuod

Kadtong way lingaw unya gusto nga ma-stress, dunay sayon nga tambal ana.
Unsa man - motan-aw lang sa gihimong imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee sa senado nga gipangulohan ni senador Ping Lacson.
Duha lang ang kasagaran mahitabo, pabor ka sa mga gipanulti ni senador Lacson o pabor ka sa mga gipamulong ni senador Rodante Marcoleta.
Kon pabor ka ni Lacson, hayan pabor sab ka sa mga gipamulong ni senate president Tito Sotto o sa mga managsuon nga mga Tulfo.
Kon pabor ka sa mga gipanulti ni Marcoleta, hayan pabor sab ka sa mga gipamulong ni senador Alan Peter Cayetano, Bato dela Rosa, ug Chiz Escudero.
Maminaw lang ka sa mga debate sa duha ka grupo, segurado nga muolbo na imong kaspa kay daghang mga butang nga gusto nimo mahitabo unya dili mahitabo kay babagan man sa pikas grupo.
Tiaw bay maglalis ang usa ka abogado og usa ka dili abogado unya ang ilang lalisan kay bahin sa balaod.
Adunay matuk-an ug adunay mokalit lang og kahilom.
Adunay mo-quote kunohay og balaod pero sayop diay ug dili mao ang iyang gibasa.
Gawas pa niini, nagkalandrakas lang ang mga gipanulti sa ilang mga “resource persons” ug “witnesses.” Lisod mahibaw-an kon kinsay nagsulti sa tinuod ug kinsay namakak.
Pero tungod kay apil man sila sa “kasabotan” ug sa “bahinay,” daghang mga tawo ang nagtuo nga nagsulti sila sa tinuod.
Tungod niini, daghan ang nagtuo nga daghan sila og nakat-onan tungod kay sige sila'g tan-aw sa TV sa gihimong imbestigasyon sa senado karon.
○ ○ ○
Apil sa kalandrakas ang klaro nga plano sa pipila ka mga senador nga iapil gihapon sa mga pangutana ang posibleng kalambigitan sa mga Duterte sa mga gitawag og “multo” nga mga flood control projects.
Gusto nila nga iapil sa imbestigasyon sa “multo” nga mga proyekto dili lang ang nahitabo sa 2022 pasaka sa 2025 kondili hasta sab ang gikan sa tuig 2016 pasaka.
Ngano man - kay mao man kining mga tuiga nga namunoan si PRRD sa Pilipinas.
Pero kon gusto pa sila og klaro nga imbestigasyon, ngano nga dili man iapil ang mga nauna pa nga mga pamunoan?
○ ○ ○
Daghan ang nakurat sa ilang mga nahibaw-an sa kasamtangan nga imbestigasyon sa senado.
Pero angay nato hinumdoman nga ang katuyoan sa maong imbestigasyon mao lamang ang gitawag og “in aid of legislation” aron makapanday sila og husto ug angay nga balaudnon.
Dili tuyo sa maong imbestigasyon ang pagmatuod kon kinsa gyud ang sad-an ug kinsay way sala.
Bugtong ang korte lang ang dunay katungod niini ug tungod kay kalapasan man sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang gihisgotan, buot ipasabot ang Sandiganbayan ang mohukom kon kinsay nangurakot sa panudlanan sa katawhan.
Buot ipasabot, layo pa kaayo ang panahon nga mamatud-an gyud sa mga katawhan ang nakasala ug angay silotan kabahin sa binilyon ka pesos nga nakawkaw sa mga “multo” nga mga proyekto.