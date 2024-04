Diputado: Lig-on ang dugokan

Giulan og batikos ang bag-o lang gipasiugda nga Bohol Loop 2024 diin sobra sa 2,000 ka mga motorista gikan sa Bohol ug gikan sa mga silingang probinsiya ang ning-apil sa maong kalihukan.

Migawas ang batikos sa dihang adunay disgrasya sa kadalanan nga nahitabo sa lungsod sa Sikatuna nga naglambigit sa usa ka looper ug usa ka babaye nga menor de edad nga namatay human sa maong disgrasya.

Wala gyod mahibaw-i kon kinsa kanilang duha ang sad-an sa maong disgrasya sa kadalanan kay silang duha pulos man nag-motor.

Pero mao kini ang atong nahibaw-an.

Gawas nga menor de edad ang namatay, wala pod siyay lisensiya gikan sa LTO.

Mao kini hinungdan nga walay kaso nga nahitabo human sa maong disgrasya sa kadalanan.

○ ○ ○

Sama sa nahitabo kanako kaniadto, dihay nag-motor nga kalit lang nigawas sa kalye, miliko og mipaturatoy pagpadagan sa national highway.

Bisan giunsa nako og bosina ingon man ang pag-brake, naigo gyod ang nagmotor, natumba ug nagkadugo.

Human imbestigaha sa kapulisan, gidala sa ospital ang nag-motor aron maatiman.

Matod pa sa kapulisan, walay lisensiya ang nag-motor ug wala sab marehistro ang iyang sakyanan.

Tungod niini, gisultian ko sa kapulisan nga walay angay kabalak-an kay dili interesado nga mo-kaso ang mga ginikanan sa nag-motor.

○ ○ ○

Kining maong mga hitabo nagpakita lang sa usa ka sitwasyon nga maoy kasagaran nahitabo sa kalungsoran karon – walay mga lisensiya ang mga nagmaneho og sakyanan ug wala sab marehistro ang ilang mga sakyanan.

Dugang pa niini, wala sab mauso ang pag-gamit og helmet.

Matod pa, walay problema kon walay disgrasya.

Mogawas lang ang problema kon dunay disgrasya, labi na kon dunay mamatay o maangol.

Pangutana – nganong nahitabo man kini sa kalungsoran? Aduna bay mahimo ang mga mayor aron matagad ang maong problema?

○ ○ ○

Kasagaran mahitabo, ang mga taga-LTO lang ang adunay katungod pag-implementar sa balaod sa trapiko.

Kon walay LTO, sky is the limit ang paggamit sa mga sakyanan, bisan kon way lisensiya ug rehistro.

Tugkan lang og hubag-hubag ang mga motorista kon adunay taga-LTO nga mag-atang sa kadalanan, labi na og gikan sa regional office.

Bisan kon walay taga-LTO, mahimo nga mopagawas og ordinansa ang kalungsoran aron magdili sa pagmaneho sa mga sakyanan sa mga menor de edad, sa mga walay lisensiya, walay rehistro ug ingon man ang pagsul-ob sa mga protective helmet samtang nagmaneho.

Gani, aduna nay kalungsoran karon nga hilabihan ka-istrikto kon pagpatigayon na sa balaod sa trapiko ang hisgotan.

Resulta – nagkugi na og lukat og lisensiya, rehistro sa sakyanan ug ang pagsunod sa uban pang mga balaod sa trapiko ang katawhan.

Gawas nga nahapsay ang kadalanan, nahimo sab nga hapsay ang pagsunod sa mga lagda sa lungsod.

Ang gikinahanglan lang ang kalig-on sa dugokan sa mga mayor.

Lisod ba kini buhaton?