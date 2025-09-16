Diputado: Lisod hisgotan

Dunay mga isyo nga allergic kaayo ang mga politiko. Usa na niini ang isyo sa political dynasty.
Dugay na nga gimaldisyon sa mga tig-himo sa Batakang Balaod ang kangil-ad sa political dynasty ug angay nga dunay balaodnon nga ipasa batok niini.
Nangapo na lang ang mga kinder sa una, wa pa gyod mogawas ang maong balaodnon. Di sila ganahan motuki, labi na ang mopagawas, sa maong balaodnon kay sila ra man pod mismo ang maigo sa maong balaodnon.
Matod pa sa usa ka politiko kaniadto, kami ang nagkugi og gasto ug kahago pagtukod sa among grupo unya ihatag lang namo sa lain nga igo rang motabikong sa limpyo na, buyag.
Husto sab, bisan unsaon nimo og hunahuna.
Gawas sa isyo sa political dynasty, duna pod lain isyo nga makamugna og allergy sa mga politiko - ang isyo sa korapsiyon.
Aw, dili ra diay mga politiko, hasta sab kadtong naapil sa pagpupo sa mga binilyon ug minilyon nga mga mehoras nga wa hagoi ug laway ray puhonan.
○ ○ ○
Sama karon nga gi-imbestigar ang mga multo nga mga flood control projects nga matod pa ni BBM nga sa 545 ka bilyon ka pesos nga flood control projects, 20% niini gitukob lang sa 15 ka mga big-time billionaire-contractors, diin usa na niini naka-base sa Cebu.
Gihisgotan niya kini sa iyang SONA, human siya makatilaw og hilabihan nga batikos tungod sa katingad-an nga pagka-wala sa pondo sa maong proyekto. Gibalitok pa bitaw niya sa mga 15 ka mga big-time contractors, wagtang na dayon ang batikos batok kaniya.
Mao na ni karon nga giukay na sa senado pinangulohan ni Senador Marcoleta nga maoy kanhi pangulo sa Blue Ribbon Committee. Tungod sa kaanindot sa resulta sa maong imbestigasyon nga usahay maoy maka-ingon nga mapulaw na lang ta sa atong naandan nga katulog o makalimtan na lang ang ubang trabaho kay nakatutok pirmi ang atong mga mata sa maong imbestigasyon, kalit lang migawas ang balita nga adunay dakong opisyal sa DPWH nga mi-suborno kuno ni Kongresista Leviste.
Ang resulta - naghimo na sab og ilang kaugalingon nga imbestigasyon ang Ubos Balay-Balaoranan sa mao gihapon nga isyo - multo nga mga flood control projects.
Nabahin ang pagtagad sa mga katawhan tungod kay duha na man ang nag-imbestigar sa isyo sa korapsiyon.
Pero sa dihang migawas na ang sworn statement sa mga Discayas diin gihinganlan ang pipila ka mga Kongresista nga nalambigit kunohay sa mga multo nga flood control projects, kalit lang mihapak ang kusog kaayo nga lipak sa kaudtohon - gipulihan si Chiz Escudero ni Tito Sotto nga senate president ug gipulihan sab ni Ping Lacson si Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon.
Ang resulta - adunay Discaya ang senado (nga mihingalan og pipila ka mga kongresista nga apil sa multo), karon aduna na sab Brice Ericson Hernandez ang Ubos-Balay Balaoranan (nga mihingalan sab og pipila ka mga senador nga apil sa multo).
Naglalis bahin sa isyo sa witness protection program para sa mga Discaya ang senado, naglalis sab bahin sa prisohan para ni Hernandez nga gibutang sa contempt sa senado human mosulti si Hernandez nga dili na siya gusto mobalik sa senado.
Unsa may tumoy niining tanan - pangurakot gihapon.
Imbes mahibaw-an sa mga katawhan ang tinuod nga panghitabo mahitungod sa multo, gilibog-libog na hinuon pinaagi sa patong-patong nga mga balaod ug sa mga sama sa way kahumanon nga lalis kon kinsay husto ug kinsay sayop.
Kon ingon ani ang pirmi nga mahitabo, naglangay langay lang sa panahon, pa-gwapohay ug way klaro, aduna kahay nindot nga tumoy nga mapaabot nga maayo ang mga katawhan?
○ ○ ○
Sa mga diskusyon sa pangurakot, kanunay mahisgotan ang ngalan ni kongresista Zaldy Co nga matod pa, nalambigit sa mga binilyon nga mga multo, pero asa siya karon?
Ngano nga supak man ang pipila ka mga kongresista nga paatubangon sa imbestigasyon si Co?
Kon tinuod nga tua sa gawas si Co, unsa may opisyal nga bersiyon sa iyang paglakaw, nananghid ba kini o milayas na lang?
Ngano pod kaha nga abtik man kaayo ang pipila ka mga kongresista nga mokiha sa Ethics Committee ni Cong Kiko Barzaga nga mihingalan kang Speaker Martin Romualdez sa kalambigitan sa pangurakot pero hinay kaayo molihok batok sa isyo sa pangurakot?
Tubag daw beh!