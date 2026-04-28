Diputado: Lisod prisuhon kon dato nga kawatan

Daghan ang naglibog kon tinuod ba ang gisulti ni BBM nga nadakpan na si Zaldy Co didto sa Czech Republic tungod kay magkalahi ang iyang gisulti ug ang gisulti sa iyang Justice Secretary.
Kon kahinumdoman, kaniadtong Abril 17, 2026, nisulti si BBM nga anaa na kuno sa kustodiya sa taga Czech Republic si Zaldy Co nga kon sabton pa, nadakpan na si Co didto sa Czech Republic. Nidugang pa si BBM nga nakig-alayon ang kagamhanan sa nasod nga mapadala dayon balik sa Pilipinas si Co aron atubangon niini ang mga kasong pangurakot.
Unya karong bag-o pa lang, nagkanayon si Justice Secretary Fredderick Vida nga wala na sa kostudiya sa mga taga Czech Republic si Zaldy Co.
Apan bisan pa niini, nidason gihapon si PCO USec Claire Castro nga husto ang nahaunang gisulti ni BBM nga anaa sa kustodiya sa taga Czech Republic si Zaldy Co bisan pa man kon sukwahi kini sa gisulti ni Kalihim Vida sa DOJ. Wala man sab hinuon mosulti si Castro nga nasayop si Secretary Vida ug mao kini ang nakadugang sa kutaw.
Unsa man gyod ang tinuod? Kinsay nagsulti sa tinuod ug kinsay namakak?
Kon tinuod nga wala na sa Czech Republic si Co, buot ipasabot, libre siya nga makabiyahe-biyahe bisan asa ug walay mopugong o makapugong kaniya kon asa siya gusto nga moadto.
Kon wala na sa Czech Republic si Co, dili diay tinuod nga anaa na siya sa kustodiya sa taga Czech Republic. Pero adunay dakong pangutana - ngano man kunohay nga dakpon man siya sa mga taga Czech Republic? Aduna ba diay warrant of arrest didto sa Czech Republic nga maoy gibasehan nga dakpon o ibutang sa ilang kustodiya si Co?
Laing pangutana, aduna bay extradition treaty ang Pilipinas ug ang Czech Republic?
Atong suwayan og subay ang gipanulti ni USec Castro.
Matod pa niya, misulti si BBM nga “Zaldy Co has been caught.” Kanang word nga “caught” wa kuno na magpasabot nga nadakpan kay general term kuno ang word nga “caught.”
Nidugang pa si Castro nga kon nisulti si BBM nga “Zaldy Co has been caught,” pwede sab kuno sabton ang pulong nga “caught” nga gipahunong o gipugngan nga dili makalakaw pero husto ang iyang gisulti og di kuno tinuod nga si BBM ang unang migamit sa pulong nga gidakop.
Pagkabiboha ning maong opisyal sa PCO.
Maayo kaayo motuis sa mga pulong basta lang mogawas nga wa gyud masayop si BBM ug husto gyud si BBM sa iyang gipanulti.
Bisan pa man sa iyang pagsulay og tuis sa maong estorya bahin sa pagdakop ni Zaldy Co, wa sab mopasabot si Castro kon unsang pagkaunsaa nga anaa na man unta sa kustodiya si Co, nganong nakalakaw ra man kini ug wala na sa Czech Republic sa pagkakaron.
Gibuhian ba si Zaldy Co? Nakapiyansa ba? Kon gibuhian, nganong gibuhian man ug nganong gidakop man sab siya? Nakahimo ba siya og krimen didto nga maoy hinungdan nga gidakop siya?
Kon tinuod pa nga nakig-alayon ang Kagamhanan sa Pilipinas nga mabalik si Co dinhi, unsa may nahitabo sa maong pagpakig-alayon ug asa na man ang maong alayon? Dili na lang diay mopahibalo ang Czech Republic kon unsang pagkaunsaa nga wala na man sa ilang kustodiya si Co?
Bisan pa man sa tinguha ni USec Claire Castro nga libog-libugon ang katawhan sa maong sitwasyon, klaro kaayo nga dili tinuod nga makabalik na sa Pilipinas si Co ug atubangon ang iyang mga kaso tungod kay sila mismo ang nisulti nga wala na sa Czech Republic si Co.
Gawasnon gihapon si Co nga makabiyahe bisan asa iyang gusto bisan pa man og expired na ang iyang passport. Inutil lang gihapon ang Pilipinas nga mogukod kaniya og padayon siyang gawasnon.
Mao kini giingon nga kon dato nga kawatan, lisod dakpon pero kon pobreng kawatan, dali ra kaayo mapriso.
Ang mga kawatan og mga binilyon ka pesos, dali ra kaayo makaeskapo og sayon kaayo magdula-dula sa balaod pero kadtong nangawat og pagkaon tungod sa kagutom, dali pas kilat nga mapriso.
Husto kaha na? Angay ba kaha ni nga padayunon?