Diputado: Lisod sabton ang ubang mga kaparian

Nindot paminawon ang mga wali (homily) sa mga kaparian sa pagbukas sa advento (advent) o pagpangandam sa pag-abot sa Labawng Manunubos.
Matod pa sa mga kaparian ang pagpangandam dili i-sentro sa mga materyal nga butang sama sa mga Christmas Tree, Christmas Party, mga regalo ug uban pang mga materyal nga pagpangandam.
Ang tinuod nga pagpangandam, matod sa mga kaparian, mao ang pagpangandam sa kaugalingon o self-preparation, kay mao kini ang gusto sa atong Ginoo. Angay nga mahibalo kita sa atong pagabuhaton nga pagpangandam aron mahimuot ang Ginoo ug mahimong makahuloganon ang atong pagsaulog sa advento hangtod na sa adlaw sa pagkatawo sa Balaang Bata.
Dili kuno importante ug wala mahimutang sa hustong pagpangandam ang pagdayan-dayan sa mga decoration alang sa pasko, matod pa sa mga kaparian. Tuod man, daghan ang misunod niini og mao kini hinungdan nga wala na maghago ang ubang pamilya sa pagbutang og mga dayan-dayan sa ilang mga panimalay.
Kadtong naanad na sa mga nangaging mga pasko nga adunay lain-laing mga dayan-dayan, mga mabulokon nga mga Christmas lights ug uban pa sama sa naluya kay mingaw kuno ang pasko karon.
Wala na sab ang mga sunod-sunod nga mga pabuto.
○ ○ ○
Nindot paminawon ang wali sa mga kaparian kay morag husto man sab. Pero dunay dakong katingad-an.
Daghang mga lugar nga akong nahibaw-an nga mag-assign ang mga kaparian sa mga “donors” nga maoy mobutang sa mga dayan-dayan sa simbahan. Sa mga simbahan nga adunay dagkong mga kahoy sama sa acacia, gusto sa mga kaparian nga butangan kini og dayan-dayan sama sa mga gagmay nga mga stars unya butangan og suga sa sulod niini. Tuod man, kon pasigaon ang mga stars labi na kon nabutangan og dayan-dayan ang tanang mga kahoy, nindot gyod tuod kaayo ug makadugang kini sa kasadya sa mga kalihokan sa simbahan.
Dili tiaw-tiaw ang ma-gasto ug ang kahago kon dako nga kahoy ang dayan-dayanan kay bakikaw man tan-awon kon dyotay lang nga stars ang ibutang. Ang angay buhaton, lukpon gyod sa stars ang tibuok kahoy ilabi na ang mga sanga niini aron angayan tan-awon ang namulak sa stars nga dakong kahoy. Buot ipasabot, dakong gasto ug kahago kini sa mga “donors.
○ ○ ○
Pero, sagdi na lang ang gasto total kausa ra man kini sa usa ka tuig, kasagaran mahitabo, mo-utong na lang ang “donor.” Ang punto mao kini - samtang giawhag sa mga kaparian nga ang hustong pagpangandam mao ang pagpangandam sa kaugalingon, naunsang pagka-unsaa nga lahi man ang ilang gusto mahitabo.
Kay kon buhaton pa ang gi-wali sa mga kaparian, dili unta angay nga mag-assign pa sila og mga “donors” nga mogasto ug maghago aron lang pagdayan-dayan sa mga kahoy duol sa simbahan. Angay unta nga sila ang magsugod og buhat sa ilang gipamulong, dili kay lahi o sukwahi ang ilang gibuhat sa ilang gisulti.
Dili ba lain paminawon kini?
○ ○ ○
Karong bag-o pa lang, adunay grupo sa mga kihante nga misang-at og kaso nga pangurakot batok kang VP Inday Sara. Walay problema kini kay ila man kining katungod, bisan pa man kon ang ubang kihante sakop sa mga kaparian.
Ang problema kay sama sa mihatag og dakong pagdayeg ang ubang mga kaparian ug mga ka-obispohan sa gihimo sa ilang sakop. Mora’g proud sila sa gihimo sa ilang kauban nga kon hunahunaon, klaro man kaayo nga miapil na sa ratsada sa politika ang maong Pari.
Sa akong nahinumdoman, adunay mando o reminder ang Santo Papa kaniadto nga dili angay mag-apil-apil ang mga kaparian sa kamada sa politika kay wala kini mahitukma sa ilang responsibilidad sa katawhan.
Gawas nga gisupak sa maong Pari ang pahimangno sa Santo Papa, ang gihimo sa ubang mga kaparian ug ka-obispohan nga magpakita sa ilang pagdayeg pinaagi sa ilang mga Facebook account sama ra sa ilang giabibahan ang gihimo sa maong Pari.
Unya kon moapil man lang gani ang maong Pari sa ratsada sa politika, angay seguro nga mogawas siya sa simbahan, dili niya gamiton ang santos nga misa sa iyang pamolitika ug modagan na lang siya sa piniliay aron matagbaw gyod siya sa iyang gusto mahitabo ug ang mga katawhan dili na sab moila sa maong Pari nga representante sa Ginoo dinhi sa kalibotan.