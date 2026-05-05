Diputado: "Luoya sa computer app oi"

Susmarisep, hilabihan ka dakong eskandalo ang nahitabo sa usa ka RTC Judge nga nipagawas og Arrest Warrant batok kang Jay Sonza unya gibutang og “non-bailable” unya bailable man diay.
Tungod niini, natanggong gyud sa bilangguan si Sonza kay dili man daw pwede mopiyansa siya. Unya sa dihang nanggawas na ang wala’g tuo nga batikos sa social media kay daghan ang nagtuo sa mga abogado hasta mga Huwes nga sayop ang maong order, nipagawas og public apology ang maong Huwes og niangkon nga sayop diay ang maong order. Pero, bisan sa maong public apology, nakahigda lang gihapon og pipila ka adlaw ug gabii si Sonza sa sulod sa prisohan tungod sa sayop nga order sa maong Huwes nga si RTC Judge Rowena Nieves Adena Tan.
Sa iyang public apology, niingon si Judge Tan nga wa niya tuyoa ang paghimo sa maong sayop nga order ug gitumbok niya ang sayop sa matod pa “online platform related to bail processing.” Buot ipasabot, sama sa nagkanayon siya nga sayop sa computer app ni, di ni akong sayop. Ahem. Luoya sa computer app oi.
Pero alang kanako, adunay dakong kwestiyonable ang maong kaso. Gikasuhan si Sonza tungod sa pagpagawas sa sayop kuno nga balita kabahin sa panglawas ni BBM. Tungod sa pagtuo nga sayop kini, nisang-at ang NBI og kaso nga cyberlibel batok kang Sonza didto sa RTC Pasay City. Pangutana, nganong didto man gisang-at sa Pasay, didto ba nahitabo ang maong krimen? Ikaduha, nganong ang NBI man ang nibarog nga kihante nga private crime man unta ang cyberliber? Di ba angay unta nga si BBM mismo ang mosang-at sa maong kaso kay siya man ang giatake sa maong sayop kunohay nga balita kabahin sa iyang panglawas?
Susama kini sa gihimo sa SP sa Bohol kaniadto. Gipatawag ako sa SP Bohol kaniadto aron ipasabot kinsa ang akong giingon sa akong column sa Bohol Times ug sa akong programa sa radyo kaniadto nga Cuentas Claras nga usa ka dakong politiko sa Bohol nga adunay dako kaayo nga dollar account human moigo sa Bohol ang kusog kaayong linog. Niadtong panahona, daghan kaayong mga hinabang nga gipaabot sa Bohol gikan sa mga lainlaing nasod og kasagaran kanila, nihatag og dollar donations. Sa dihang nipakita na ako sa SP-Bohol committee of the whole, ang akong unang gipangutana sa mga “honarables” kunohay kon kinsay kihante o reklamante o complainant sa maong reklamo nga gituki sa SP committee of the whole. Wa gyud intawon sila motubag kay di man sad sila katubag sa maong pangutana. Giinsister lang gyud gihapon nila og pangutana kon kinsa nga dakong politiko ang akong gipasabot ug kinsa ang akong source.
Tiaw bay sa kadaghan sa mga problema sa Bohol niadtong panahona, nigahin lang gyud sila og panahon alang lang sa maong isyu nga kon hunahunaon, wa may gitumbok nga pangalan kondili “dakong opisyal” man lang. Tiaw bay pormal nga sesyon kadto sa committee of the whole unya gusto sa mga “honorables” nga si Atty Benjie Arcamo ug Atty. Abel Damalerio nga patubagon ko sa mga pangutana sa mga sakop sa local media? Maayo na lang unta to og sa Notice nga ilang gipadala kanako, gibutang didto nga moapil og sukit-sukit ang mga sakop sa local media kay mura’g dunay due process kunohay, pero wala man.
Nasayod kita nga ubos sa balaod, o kanang gitawag og “Shield Law,” dili mapugos ang usa ka journalist pagpatug-an sa iyang source gawas kon nahilambigit na kini og isyu nga national security. Bisan pa sa maong kasayuran, gusto lang gyud gihapon sila nga mga “honorables“ kunohay nga motug-an ko kon kinsay akong source ug kinsa ang maong dakong politiko.
Ako na lang silang gisultian nga kon nasakitan mo o kon adunay nasakitan o naulawan sa akong gisulti sa akong column ug radio program, angay unta nga mosang-at na lang og kaso nga Libel batok kanako. Hangtod karon, wa nila kini mahimo kay nasayod man sila nga ma-dismiss ra kini kay usa sa importanteng elemento sa kasong Libel mao man ang “identity” sa tawo nga gipakaulawan.
Kon adunay mokiha, mosamot ka bibo ang maong isyu. Unsa may nahitabo? Bisan pa man sa akong pagpasabot kanila, nipagawas lang gihapon sila og resolusyon nga nideklarar kanako nga “persona non grata.” Hangtod karon, nagtuo lang gyud gihapon ako nga dakong abusar sa gahom ang pagpagawas sa maong resolusyon.