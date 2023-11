Diputado: Maayo pa og matulog

Usa sa mga kasagarang panghitabo human sa piniliay mao kanang gitawag og “no vote, ibot.” Sa laktod nga pagka-sulti, kon di ka mobotar, goodbye ka sa imong gipuy-an kay papahawaon ka’s tag-iya.

Mahitabo kining “no vote, ibot” kon ang usa ka tawo adunay kaila o amigo nga gipapuyo sa usa ka luna nga yuta nga gipanag-iya sa maong tawo. Kon ang tag-iya sa yuta usa ka kandidato, o adunay anak, paryente o gilabanan nga kandidato, nagtuo siya nga human niya pasidan-i ang nagpuyo sa yuta nga kinahanglan niya ang suporta niini pinaagi sa pagbotar kaniya o sa iyang anak o gilabanan ba kaha nga kandidato.

Kon mobotar kini sumala sa gihangyo, walay problema. Pero kon dili kini mobotar, kay nakadawat ba kaha sa pikas o nagtuo siya nga mas maayo ang kaatbang sa tag-iya sa yuta nga iyang gipuy-an, maayo lang kon dili kini mahibaw-an.

Pero kon mahibaw-an ang iyang wala pagbotar, dako kini nga problema.

Ngano man? Siyempre, masuko ang tag-iya sa yuta ug bisan unsa na lang ang masulod sa iyang ulo sa mga lakang nga pagabuhaton.

Usa na niini ang pagpapahawa sa nagpuyo sa yuta ug mao na kining panahuna nga masabtan sa nagpuyo sa yuta nga hilabihang paita diay ang sitwasyon nga igo ka lang nag-squat sa yuta sa laing tawo.

○ ○ ○

Ang laing “paagi” sa “no vote, ibot” mao ang sitwasyon nga ang tag-iya sa usa ka parsela nga yuta motugot nga himuong karsada ang usa ka parte sa iyang yuta. Tungod sa maong pagtugot nga himuong karsada ang usa ka parte sa yuta, aduna nay kaagian ang mga tawo nga nagpuyo sa unahan padung ngadto sa ilang padulngan nga mas duol na o mas sayon na kon ikompara sa sitwasyon nga dili sila tugotan nga moagi sa short-cut.

Kasagaran niini, libre lang ang pagtugot labi na kon kandidato o nagplano nga mokandidato ang tag-iya sa maong yuta.

Kon ang mga tawo nga nagpahimulos sa maong short-cut dili mobotar, sumala sa gihangyo sa tag-iya sa yuta, mahimo kaayo nga sirad-an niya ang maong karsada ug dili na tugotan ang mga tawo nga moagi sa maong short-cut.

Daghan gyod ang mag-problema kon mao kini ang mahitabo.

○ ○ ○

Aduna bay katungod ang gipapahawa o kadtong wala na tugoti nga molabay sa short-cut nga mosang-at og kaso sa hukmanan ug kwestiyunon niya ang gibuhat sa tag-iya?

Mahimo kaayo ug iya kining katungod. Mahimo siya nga mokuha og batid nga abogado nga maoy molaban sa iyang kaso apan nagkinahanglan kini og kwarta, dakong kwarta kon ilado nga abogado ang iyang kuhaon. Gawas pa niini, madugay pa mahuman ang maong kaso og mosamot kadako ang iyang gasto.

Bisan tuod aduna siyay katungod nga mosang-at og kaso, dili pa pod maseguro kon modaog ba siya o mapildi.

Mao kini hinungdan nga imbes mopasaka og kaso, mohawa na lang sa laktod o di na lang moreklamo ang gipapahawa o wala no tugoti nga molabay sa short-cut.

Mao kini ang reyalidad sa kinabuhi og naanad na ang mga katawhan niini, labi na kadtong nagpuyo sa mga hilit-hilit nga dapit.

* * *

Mahitabo sab kini sa casuals ug job orders (JO) nga mga empleyado sa gobiyerno.

Panahon sa kampanya, gamiton sila nga “libre” nga mga lumilihok sa mayor o sa gobernador aron motabang sa kampanya. Suguon sila sa pagtabang sa kampanya gamit ang official hours, official vehicle ug uban pang “official.”

Kadtong mobalibad, markado na sila ug segurado nga dili i-renew ang ilang kontrata kon modaog ang kasamtangan nga opisyal nga mikandidato. Jobless na sila human sa piniliay ug paga-tawgon sila og “Tam-June” o taman ra sa June.

Kadtong mitabang sa kampanya, tungod kay miangay o kaha, napugos lang, mamahimo sab nga markado kon mapildi ang ilang gilabanan. Malipayon lang sila kon modaog ang ilang gilabanan.

Pait ang maong kahimtang ug mao kini usa sa mga hinungdan nga grabe ang epekto sa politika sa atong nasod.

* * *

Supak kini sa balaod kay gidili sa balaod ang pagpamulitika sa mga kawani sa gobiyerno. Bug-at ang silot niini ug nasayod niini ang tanang mga opisyal, labi na gyod ang mga politiko.

Pero ang pangutana - nganong padayon man kini nga gihimo?

Daghan ang hinungdan pero ang kasagaran mahitabo, bug-at alang sa usa ka empleyado nga mosang-at og kaso batok sa usa ka politiko o dakong opisyal sa gobiyerno. Nagkinahanglan kini og kwarta ug abunda nga kaisog.

Kon wala kini’ng duha, maayo pa’g matulog na lang, magdamgo pa.

Ghin

Ghin Berden Nemenzo Calledo

Barrita: title - Nganong importante ang pedestrian lane?

Ghin

Ghin Berden Nemenzo Calledo

Matag karon ug unya makabalita kita nga dunay namatay sa aksidente sa kadalanan. Kasagaran naglambigit og mga motorsiklo.

Ang aksidente sa kadalanan usa sa mga nag-unang hinungdan sa physical injuries ug kamatayon sa mga Pilipino nga nag-edad gikan sa 15 ngadto sa 29 anyos, ingon man sa mga bata.

Sumala sa Philippine Statistics Authority (PSA), mikunhod ang nangamatay tungod sa traffic injuries sa tuig 2020 ngadto sa 8,746 deaths. Kini tungod sa mas menos nga mga sakyanan nga nanagan nunot sa mga travel restriction ug mga quarantine nga gipatuman tungod sa Covid-19 pandemic. Apan sa tuig 2021, sa dihang gilibkas na ang mga mobility restriction ug mga quarantine tungod sa Covid-19, nisaka ang nangamatay tungod sa mga aksidente sa kadalanan ngadto sa 11,096.

Ato karong hisgutan kining pedestrian lanes o marked or unmarked crosswalk nga gibaliwa lang sa ubang mga motorista. Makita nato sa pipila ka mga karsada ug mga highway ang traffic sign nga nagkanayon, “Ped Xing.” Di kana ngan sa usa ka Chinese national apan minugbo sa pedestrian crossing, mas naila nga pedestrian lane.

Ang mga pedestrian lane ingon man kining mga skywalk ug mga foot bridges gibutang alang sa kaluwasan sa mga pedestrian.

Apan dunay mga pedestrian nga tapulan sa pagsaka sa mga skywalk o pagsubay sa pedestrian lane. Sa ubang mga lokalidad gipahamtang ang silot sa jaywalking, sa di magsubay sa pedestrian lane.

Subay kini sa Republic Act No. 4136, ang “Land Transportation and Traffic Code.” Ang Section 44-A niini nagkanayon, “Right of way of pedestrians. - (a) The driver of a vehicle shall yield the right-of-way within any marked crosswalk or within any unmarked crosswalk at an intersection, except as otherwise provided in this section.”

Dunay right-of-way, maoy paunahon sa pagtabok ang usa ka pedestrian subay sa gimarkahan nga crosswalk o pedestrian lane o kaha unmarked crosswalk diha sa usa ka intersection, sa eskina o dapit nga magkuros ang mga karsada. Way right-of-way ang usa ka pedestrian kon mitabok siya sa dapit nga way markado o di markadong crosswalk, sumala sa Section 44-F.

Gimandoan usab ang usa ka drayber nga nagsingabot sa usa ka pedestrian nga nagtabok sa usa ka markado ug di markadong crosswalk nga mopahinay sa pagpadagan sa sakyanang gimaneho alang sa kaluwasan sa maong pedestrian.

Ang Section 44-A(b) sa maong balaod nagkanayon, “The driver of a vehicle approaching a pedestrian within any marked or unmarked crosswalk shall exercise all due care and reduce speed of the vehicle or take any other action relating to the operation of the vehicle as necessary to safeguard the safety of the pedestrian.”

Apan ang samang balaod nagpahimangno sa mga pedestrian nga kinahanglan siya nga mag-amping sa pagtabok sa karsada. Kinahanglan nga di siya mokalit og labang o modagan atubangan sa usa ka sakyanan nga duol na kaayo ug peligro na sa aksidente. Kinahanglan usab nga di siya mohunong ug maglangay sa trapiko samtang subay sa usa ka markado o di markado nga crosswalk.

Sa samang paagi, ang usa ka drayber gipahimangnoan nga mag-amping alang sa kaluwasan sa mga pedestrian nga anaa nagsubay sa usa ka markado ug di markado nga crosswalk sa usa ka intersection.(edbarrita@gmail.com)