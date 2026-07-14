Diputado: “Mahuyang man diay”

Sa mga practicing lawyer, kasagaran adunay gisunod nga plano sa pagpresentar sa mga testigos. Unahon gyud pagpresentar ang labing lig-on, labing kusgan ug katuhoan nga testigos aron adunay mahitabo nga “big bang” sa hunahuna sa pikas ug ilabi na gyud sa hunahuna sa Huwes.
Niining paagiha, makita dayon sa Huwes sa sinugdanan pa lang nga adunay dako ug bug-at nga kaso ang kihante o ang depensa. Matawag kini og “first impression lasts.” Kon balihon kini o unahon pagpresentar ang labing huyang nga testigo, makita ug masabtan sab kini sa Huwes og dali ra kaayo kini nga makahimo og “initial” nga paghukom nga huyang ang kaso sa kihante o sa akusado. Buot ipasabot, bug-at nga ilhanan ang kalig-on o kahuyang sa kaso pinaagi sa labing una nga testigos.
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Sa wala pa sugdi ang impeachment trial ni VP Inday Sara, daghan ang nagtuo nga lig-on ang ebidensiya batok kaniya ilabi na kay naghimo og “mini-trial” ang Committee on Justice sa Ubos Balay-Balaoranan bisan kon trabaho kini sa senado ug ilabi na gyud kay mao kini gipagarpar pirmi ni Cong. Luistro ug nagkuha pa gyud sila og grupo sa mga private prosecutor.
Apan sukwahi sa gituhoan sa mga katawhan, nigawas nga hilabihan ka huyang ang una nga testigos sa prosekusyon nga mao si NBI Special Agent Mark Calilung.
Matod pa, usa ka digital forensics expert si Calilung apan nigawas nga 2 ka semana lang diay siya na-train sa MaxCor Inter-Ventures Co nga usa ka supplier sa mga digital equipment ug dili usa ka kompaniya nga nahilambigit sa digital forensics training.
Ang nakademalas pa gyud kay nag-atubang og daghang kasong kriminal si Calilung kalabot sa iyang trabaho sa NBI. Maayo na lang unta kon limpyo ang iyang rekord kay sayon ra tuhoan ang iyang testimonya, ilabi na kay niangkon siya nga ang iyang trabaho igo lang sa pagtino sa digital files sa presscon ni Inday Sara sa iyang paghimo sa hulga batok kang BBM.
Apan, kon nag-atubang og daghang kasong kriminal kalabot pa gyud sa iyang trabaho sa NBI, segurado nga maghatag kini og pagduda kon katuhoan ba siya nga testigos.
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Nigawas pa gyud nga gipili lang sa prosekusyon ang pagpakita sa digital files ug wala ipakita ang kinatibuk-an nga recording sa presscon ni Inday Sara.
Makita gyud tuod nga hilabihan ka suko ug isog kaayo nga nibahad si Inday Sara batok kang BBM. Apan kon ipakita ang kinatibuk-an nga recording, makita nga nahitabo kini human gidakop og gipriso ang iyang COS nga si Atty. Zuleika Lopez sa kapulisan ug nigawas nga adunay gitawag og Operation Romanov nga matod pa, adunay kalabutan sa plano pagpapatay ni Inday Sara og sakop sa iyang pamilya.
Makita sab nga “conditional” ang bahad ni Inday Sara nga nagsugod sa “kon patyon ko…” nga buot ipasabot, mahitabo lang ang maong bahad batok kang BBM kon mamatay gyud si Inday Sara.
Kon way mahitabo nga pagpatay kaniya, sama sa wala lay hinungdan ang maong bahad. Gawas pa sab nga nigawas ang maong bahad panahon nga naguol ug nasuko siya sa gidangatan sa iyang chief of staff.
Kon huyang ang unang testigos sa prosekusyon, mawad-an na dayon sa pagtuo ang mga katawhan nga lig-on ang kaso batok kang Inday Sara.
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Nganong importante man ang pagtuo sa mga katawhan sa kalig-on o kahuyang sa kaso batok kang Inday Sara?
Importante kini kay gawas sa mga hurado nga mga senador, matawag sab nga hurado ang mga katawhan sa maong impeachment trial tungod kay sila nga mga mokabat sa 32 milyunes ka mga tawo ang nipili ug nibutang kang Inday Sara nga bise presidente sa nasod.
Nagtan-aw, naminaw, ug nagsunod ang mga katawhan sa inadlaw nga panghitabo sa senado.
Masayod ug mahibalo sila dayon kon unsa gyud ang nahitabo sa maong impeachment trial og dili na kinahanglan maghulat pa sila sa pagpasabot sa mga opisyales o hurado nga mga senador.
Tungod niini, daghan ang nagtuo nga maglisod pagpakanaog og hukom batok kang Inday Sara ang senado kay mismo si Senador Tulfo nipadayag na man sa maong hunahuna bisan kon bag-o pa nagsugod ang buruka.