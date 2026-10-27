Diputado: Makatabang o makadisgrasya?

Pagkadakong eskandalo kining gihimo ni DILG Secretary Jonvic Remulla nga mohatag og 50 milyunes ka pesos sa makahatag og kasayuran aron madakpan si Senador Bato dela Rosa.
Matawag og eskandalo kay tiaw bay sayon ra kaayo siya makakita og ingon ana ka dako nga kuwarta aron lang sa pagpadakop sa usa ka tawo nga mura ba og daghan kaayo og pundo nga kuwarta ang atong gobiyerno, nga mura ba og naglunang o naglunop na ang nasod sa kadaghan sa kuwarta.
Eskandalo sab kaayo kay tiaw bay mogasto siya og ingon ana ka dako nga kuwarta aron lang pagpadakop ni Bato unya ang mando sa pagdakop dili pa gyud gikan sa atong balaod, kondili gikan pa gyud sa mando sa ICC nga dili na man unta ta sakop niini.
Matawag sab nga eskandalo kay angay unta nga ang ICC ang mangusog nga madakpan og dili si Remulla, ilabi na kon kuwarta sa mga tawo ang gamiton alang niini.
Unsa nga pundo sa DILG ang gamiton ni Remulla alang niini? Wala ba kaha makalapas sa balaod si Remulla kon gamiton niya ang pundo sa DILG o sa PNP aron pagpasunod sa mando sa ICC?
Mahimo ba siyang kasohan og anti-graft kon himuon gyud niya kini?
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Nahimong sumsoman karon ang posibleng mahitabo sa piniliay sa 2028.
Matod pa, kinsa kaha sa mga politiko ang mosugot nga maapil sa linya sa mga kandidato sa pagkasenador ubos ni BBM sa 2028?
Ngano man? Kay sa politika, kon padulong na mohuman ang presidente sa iyang termino, tawgon na kini og inutil o wa nay pulos kay dili na man siya mahimong modagan pa kay usa ka termino ra man ang gihatag kaniya.
Tungod kay inutil na, kasagaran mahitabo, dili na kaayo kini maningkamot nga modaog ang iyang mga kaalyado.
Pero matod pa, bisan pa tingali og mangusog o maninuod gyud siya, kawang lang ang tanan, mahimo pa gani tawgon kini og “kiss of death” sa mga kandidato nga mopasilong kaniya.
Tiaw bay sa piniliay sa 2025 diin gamhanan pa kaayo siya kay padulong pa tunga-tunga sa iyang termino, gihimo ra man siyang kataw-anan sa mga tawo.
Gani, sa usa ka probinsiya nga siya ang “tigkampanya” sa mga kandidato kauban ang mga milansad pagkasenador, muna-mona og siyagit nga “BBM, BBM, BBM” ang usa ka gobernador atubangan sa bagang hut-ong sa mga hakot nga mga empleyado unya wala lang magtagad ang mga tawo mao nga miingon ang gobernador nga, “Matay,
mingaw man.”
Kon nahitabo kini kaniya nga gamhanan pa siya, unsa na kaha karon nga padulong na siya mohawa unya mismo ang iyang igsuon nitawag kaniya og adik o bangag?
Kon sa mga politiko pa, makatabang pa kaha kini o makadisgrasya lang hinuon?