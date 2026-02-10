Diputado: Misamot kagrabe

Grabeha na man ning sitwasyona.
Matod pa ni Senador Lacson, 67 ka mga kongresista ang naapil sa giingon nga mga multo nga mga flood control project. Adunay mga dokumento nga gibasehan si Lacson, matod pa niya, gawas pa sa mga testigo.
Sa dihang nigawas ang gitawag og Cabral Files, nisamot kadaghan ang gidaghanon sa gitawag og mga cong-tractors, cong-suppliers, ug uban pa nga buot ipasabot, mga kongresman unya nagnegosyo sab og construction sa ilang mga distrito, nagsuplay sab og mga materyales sa ilang distrito.
Binilyon ka pesos ang nakawkaw ug nakawat sa maong mga kongresista ug gianod sa makusog nga bul-og sa baha ang ilang mga moryomoryo nga mga “flood control projects.”
Unya kining maong mga kongresista ang atat-na-atat na kaayo nga mosugod na sa ilang linuog nga paghusay kunohay sa confidential funds ni VP Inday Sara pinaagi sa mga gipang-file nga mga impeachment complaint sa ilang mga kaalyado?
Wa ba sila maulaw bisan gamay na lang unta nga kusog silang mohuwes ni Inday Sara unya sila diay utro pod nga mga tulisan?
Aduna pa ba silay “moral ascendancy” nga mohukom ni VP Sara?
Sa mga nag-eskuyla sa balaod, adunay gitawag og “those who come to court must come with clean hands.”
Sa mga nikiha ni VP Sara, limpyo ba ang ilang mga kamot sa pangurakot?
○ ○ ○
Unya sa dihang mobalik na unta sa iyang pangatungdanan si Cong. Kiko Barzaga human makompleto ang 60 ka adlaw nga suspensiyon nga gipahamtang sa House Ethics Committee, nakahukom ang mga sakop sa maong komitiba nga ipadayon ang pagsuspenso kaniya og tuod man, wa gyud intawon makabalik sa iyang posisyon si Barzaga.
Abtik ang mga Kongresista nga modisiplina sa mga moyawyaw batok sa pangurakot pero dedma sila sa gipanghimo nga pangurakot sa ilang mga kaubanan sa mga multo nga mga flood control project.
Pagkabaga na lang gyud sa mga tungol nining mga tawhana.
Angayan pa ba suportahan gihapon sa mga katawhan ang maong mga kongresista?
○ ○ ○
Matod pa sa akong amigo nga kongresista, segurado nga magproblema ang mga kongresista nga mosalmot sa paghusay sa impeachment complaints batok ni VP Sara.
Kon di sila mosuporta, mawad-an sila og budget pero kon mosuporta sab sila, mag-atubang sab sila og kalisod kay padulong na man sab ang piniliay sa 2028 unya nasayod sila nga lisod buntogon si VP Sara sa ka-popular niini.
Karong mga panahona, lisod pa kaayo pildihon si VP Sara, matod pa sa maong kongresista, tungod kay bisan sa mga batikos kaniya, nagpadayon paglawig ang taas nga pagsalig sa mga katawhan kaniya.
Sa mga nitumaw nga mga pangalan sa posible nga modagan pagkapresidente sa 2028 sama nila ni Riza Honteviros ug Jonvic Remulla, kinsa kaha ang mogawas nga lig-on kanila, akong pangutana.
Murag si Jonvic Remulla seguro, maoy tubag, tungod kay suportado sa presidente.
Mosuporta pa kaha ang presidente nga di na man siya kandidato kay 1-term ra man siya, akong pangutana.
Di gud unta pero kon gusto siya nga protektado siya sa mga kaso human sa iyang termino, maoy tubag, angayan lang nga suportahan niya iyang manok aron di siya gukdon sa kaso.
Unsaon pagsuporta?
Pinaagi sa mga ayuda sa kagamhanan, pinaagi sa mga proyekto sa kagamhanan, dako na kaayo kining tabang, matod pa.
Unya kay duna na man karon gitawag og anti-epal, nga mismo si Jonvic Remulla ang nangusog nga ipatuman kini, unsaon pa man niya pagpapel anang paagiha?
Wa nay tubag ang kongresista.