Diputado: Modus sa kapulisan

Sa miaging lindog, akong gihisgutan ang akong nadiskobrehan nga “anomaliya” nga gihimo sa kapulisan nga adunay kalabutan sa disgrasya sa kadalanan.
Nahitabo ang disgrasya pasado alas 3 sa hapon duol sa may boundary sa Cebu ug Mandaue. Molapas sa 45 minutos usa pa niabot ang “taga-traffic” nga maoy nikuha sa sketch.
Human makuha ang sketch, nisulti kini nga palahuson na lang sa Cebu Traffic Office sa may SRP aron maimbestigar ang maong panghitabo ug tuod man, nideretso didto ang mga hingtungdan nga mga driver.
Nilapas pa sa duha ka oras usa pa moabot sa maong opisina ang “traffic sketch.” Sa dihang nireklamo ang mga hingtungdan tungod sa kalangay ug kadugay sa maong “traffic sketch,” misulti lang ang usa ka police nga ah, kana ganing ila (pasabot kadtong mga naglingkod didto sa daplin) ganiha pa na silang ala una gahulat unya kanang inyo karon na lang na, huwata lang ninyo nga moabot kadtong naghimo sa sketch. Pasado alas-siyete sa gabii, niabot na gyod ang sketch ug gisugdan dayon ang “imbestigasyon.”
Ang “mihusay” sa mga hingtungdan usa ka Patrolman Pacaña nga human motan-aw sa dash cam recording sa usa sa mga naapil, deretso dayon og ingon nga “sa akong nakita sa videocam recording, klaro kaayo nga ikaw sad-an, Sir so bayari lang ang danyos.”
Unsa may imong gibasehan ana, maoy akong pangutana, kanang gikan lang sa dashcam? Wa na ka motan-aw sa ubang mga ebidensiya o maminaw sa isulti sa mga hingtungdan?
Deretso sab ang tubag ni Pacaña, base sa akong imbestigasyon, klaro kaayo nga sad-an ka ug angay lang nga bayran nimo ang kadaot sa pikas sakyanan.
Kadyot usa, maoy akong tubag, mura na man ka og Huwes ug dili na police, pero ang nakadeperensiya nimo sa Huwes, maminaw usa sa matag panig ang Huwes apil na ang paghagpat sa mga ebidensiya usa pa mopakanaog sa hukom pero ikaw, lahos man lang ka og pakanaog og hukom. Wa gyud mausab ang iyang hunahuna og nilahos na lang kini og gama og Police Incident Report.
Sa akong pagbasa niini, akong gipahinumdoman ang maong polis nga iapil sab sa iyang report ang kadaot sa matag sakyanan, apil na ang pag-asoy nga base sa dash cam recording, makita nga nagsignal ang usa ka sakyanan pasabot nagpahibalo kini nga motipas sa pikas nga lane.
Ako sab gipahinumdoman ang maong police nga dili mohimo og “conclusion” kon kinsay sad-an kay trabaho kini sa Huwes ug ang trabaho sa kapulisan igo lang sa pagkuha sa mga ebidensiya sa maong disgrasya sa kadalanan.
Nakasabot tingali ang mga kauban nga kapulisan nga abogado ang mipahinumdom, mao nga nausab ang gihimong report. Hapit 6 ka oras ang maong “kalangan.”
○ ○ ○
Abi ko ba og panagsa lang kini mahitabo pero dako akong kahikurat sa dihang nisulti kanako ang usa ka Taxi driver kaniadtong Lunes sa buntag nga mao diay nay “modus” sa kapulisan.
Kadaghan na na mahitabo nako Sir ug sa akong mga kauban nga molahos lang pagsulti ang Police Investigator nga “ikaw ang sad-an, so bayari ang kadaot nga nahitabo sa pikas sakyanan.” Unya unsa man ang sunod mahitabo, maoy akong pangutana.
Mobayad na lang mi aron mahuman na ug di na mi malangan pas among panginabuhi, utngon na lang namo ang bayrunon bisan og pwerteng lisora, mao sab ang tubag sa driver. Bisan akong mga kauban nga driver, ingon ana gyud pirmi ang mahitabo Sir, dugang niyang pasabot.
Nisulti ang driver nga angay seguro ning imbestigahon Sir kay lisod og magpadayon ni. Maayo lang unta pud og tinarong ning ila ug way pangurakot nga naapil niining ilang gibuhat nga lupig pa nila ang Huwes, panapos sa driver human makadungog sa akong kaugalingong saysay.