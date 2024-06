Diputado: Mosukol o moatras?

Lisod tuhoan nga aksidente o wala tuyoa o wala magkasinabot kadtong nahitabo sa mga sundalong Pinoy ug mga Insik didto sa Ayungin Shoal nga matod pa, gipangkuhaan sa mga gamit sa dagat, giguba ang ubang mga gamit ug ang usa ka sundalo naputlan pa sa usa sa mga kumagko sa kamot.

Lisod katuhoan tungod kay nagsugod kini sa tapad-tapad sa mga barko sa Coast Guard sa China, dayon miabot kini sa pag-gamit sa water cannon o bomba sa tubig apil na ang maka-buta nga laser lights ug karong bag-o lang, misakay na gyod sa mga barko sa sundalong Pinoy ug gipanghilabtan ang ilang mga gamit.

Buot ipasabot, nag-umento ang gibuhat sa mga Insik ngadto sa mga Pinoy nga moadto sa Ayungin Shoal ug miabot na gyod sa punto nga misakay na gyod mismo sa gipangsakyan sa mga Pinoy.

Bisan ang paghatod sa mga pagkaon ug uban pang inadlaw nga mga panginahanglan sa mga sundalo didto gituyo paglunod, lisod na buhaton kay babagan na man sa mga Insik.

Kon magpadayon kini, moabot na gyod tingali sa punto nga dili kay maputlan lang sa parte sa kamot ang mahitabo, kondili basin og duna nay kinabuhi nga makalas.

Unsa kahay planong buhaton ni Defense Secretary Gibo Teodoro taliwala niining klaro nga pang-harass nga gihimo sa mga Insik?

○ ○ ○

Kon alanganin ang sitwasyon sa mga sundalo, misamot ang kahimtang sa mga mananagat sa Zambales nga naanad na nga managat duol sa Ayungin Shoal.

Taliwala sa mga pagpang-hulga nga gihimo sa mga Insik nga dakpon nila ang si bisan kinsa nga masakpan nga managat didtong dapita, gipadayon pa gihapon pag-awhag sa kasundalohan nga dili mopatuo sa mga hulga kay ilang proteksiyunan ang mga mangingisdaay didto.

Pero human sa gihimo karong bag-o lang sa mga Insik, nadutlan na gyod sa kahadlok ang mga mananagat nga mga Pinoy.

Matod pa sa usa ka presidente sa grupo sa mga mananagat, dili na sila moadto kay mahadlok na sila sa mga Insik ug matod pa, dili na sila motuo sa tambag sa mga sundalong Pinoy nga proteksiyunan sila sa ilang pagpangisda kay dili man gani sila ka-proteksiyon sa ilang kaugalingon, unsa na kaha sa mga mananagat?

Kon dili ka-proteksiyon kadtong dunay mga armas, unsa na kaha kadtong walay armas?

○ ○ ○

Kon pasagdan ang Pilipinas sa pakig-asdang sa mga Insik, klaro na kaayo ang resulta niini. Wa gyod dag-anan ang Pilipinas tungod kay sama sa higante ang China kon ikomparar sa Pilipinas.

Kutob lang sa tagawtaw ang atong mahimo kay wala man tay ika-sukol kanila.

Armas por armas, klaro nga pildi ta. Kon maghisgot pod og balaod, wa gihapon tay dag-anan kay ang balaod nga atong gisaligan, wala man ilha ug lain man sab nga balaod ang gisaligan sa China.

Wala pay korte o hukmanan nga giila nga mohusay sa naglalais nga mga nasod.

Bisan ganti kadtong hukom o order nga pabor sa Pilipinas wala man ilha ug tumana sa China.

Mao kanay giingon sa uban nga nidaug man tuod pero sama ra sa napildi kay dili man mapasunod ang maong hukom.

Might is right, matod pa.

Kon kinsay gamhanan, maoy matuman.

Ug kay gamhanan man ang China, mao gyod kini ang matuman.

○ ○ ○

Mahimo lang nga lig-on o kusgan ang Pilipinas kon adunay laing nasod nga molaban niini.

Dako ang pagtuo sa uban nga andam modapig ang US sa Pilipinas kon gikinahanglan kay matod pa, kaalyado god kuno.

Pero, daghang kondisyones pa ang mahitabo usa pa molaban ang US sa Pilipinas.

Dili pa magamit ang Mutual Defense Treaty nga gilagdaan sa Pilipinas ug sa US aron mokuyog ang US sa kawsa sa Pilipinas.

Mao na nga sa pagka-karon, nag-inusara ang Pilipinas sa pag-atubang sa China aron pagbarog sa katungod sa nasod sa Ayungin Shoal.

Matod pa, dili kunohay ta mangita og away pero dili sab ta moatras. Unsa kahay buot ipasabot niini?

Dili ta manguna pero kon girahon pod ta, andam ba pod kaha ta nga mo-giyera?

Lisora sabton oi.

○ ○ ○

Kon dakpon na gyod sa mga Insik ang mga mananagat nga Pinoy, kon kuhaon na gyod ang ilang mga himan sa panagat, apil ang mga barko nga gigamit sa mga sundalo, kon babagan na gyod ug dili na maka-adto sa Ayungin Shoal ang mga Pinoy, unsa may plano nga buhaton sa atong armadong kusog, mosukol o moatras?