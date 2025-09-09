Diputado: “Murag giagian og unos”

Mura og giagian og unos ang kahinam sa mga kanunay nagsunod sa hearing sa Blue Ribbon Committee sa senado sa dihang sama sa usa ka masipa nga liti sa kaudtohan, gipulihan si senate president Chiz Escudero ni Senador Tito Sotto, ug apil na niini ang pagpuli, matod pa, ni Senador Ping Lacson nga mao nay mangulo karon sa Blue Ribbon committee.
Apil sa dakong kahikurat sa katawhan mao ang pagkayabo sa “majority” sa senado nga nahimo na karon nga “minority” na lang kay nibalhin o nitaliwan man ang uban nga mga kanhi sakop ug niapil na sa gitawag na karon og majority. Ngano ug unsay hinungdan sa maong kalit nga panghitabo?
○ ○ ○
Daghan ang nalipay sa dihang gihagpat ni Curlee Discaya ang mga pangalan sa matod pa, nalambigit sa binilyon nga mga multo o ghost flood control projects sa lainlaing lugar sa nasod. Nalatid ang maong mga pangalan sa gipanumpaan nga sworn statement ni Curlee Discaya nga iyang gihatag ngadto sa Blue Ribbon committee, ug tungod niini, giuyonan sa senado nga ipaubos sa witness protection program ang magtiayon nga Discaya.
Ang pag-aprobar sa maong rekomendasyon mao ang katapusan nga official act ni Senador Chiz Escudero isip senate president. Gawas sa pipila ka mga kongresista ug ang kanhi USec nga si Terrence Calatrava, naapil sab ang pipila ka mga opisyales sa DPWH, ug naapil sab ang amahan sa usa ka kongresista nga kanhi aktor. Kasagaran sa naapil sa lista abtik sab kaayo nga nipadayag nga dili kini tinuod.
○ ○ ○
Unsay mapaabot sa mga katawhan sa Blue Ribbon committee ubos sa bag-ong pamunoan - maoy pangutana nga nagpangita og tubag hangtod karon. Kon ikomparar silang duha, parehas nga mga lig-on og dugokan sila si Marcoleta ug si Lacson. Parehas sab sila nga nakigbisog batok sa korapsiyon. Ang nakadiperensiya kanila kay kauban sa partido ug kampanya si Lacson ug si SP Sotto samtang managlahi og kahimtang-politikal si Marcoleta ug si Escudero.
Tungod niini, maingon nga duol sa luwag si Lacson kay ni Marcoleta. Pero nakita na sa katawhan ang tonada o templa ni Marcoleta sa imbestigasyon sa mga multo nga mga proyekto ug tungod niini, aduna nay kapasikaran ang mga katawhan kon parehas ra ba o nausab na ang tonada o templa sa maong imbestigasyon.
○ ○ ○
Daghan sab ang naglibog. Sa dihang gituki sa House of Representatives ang paggasto sa confidential funds ni kanhi DepEd Secretary Sara Duterte nga nikabat lang og P150 milyunes, hilabihan ka banha ang pipila ka mga kongresista, apil na ang ilang mga kaalyado sa kalsada, mga kaparian ug mga madre. Pero sa dihang nautingkay na ang binilyon ka pesos nga mga multo nga mga flood control projects, nga wala gyod maka-control sa baha, hilom pas awaaw ug wa gyuy bisan gamay nga timik ang mga banhaan kanhi. Ngano man? Pili-pili lang diay ang ilang reklamo bahin sa korapsiyon?
○ ○ ○
Daghan sab ang nangutana - karon nga bag-o na ang pamunoan sa senado, mautingkay ba kaha og balik ang isyu kabahin sa impeachment complaint ni VP Sara?