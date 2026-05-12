Diputado: Nagka-bistohan na

Pirting biboha gyud ang mga panghitabo karon.
Una, nahibaw-an na nato ang mga kongresista nga nibotar og “Yes” ug mga kongresista nga “No” alang sa impeachment ni VP Inday Sara.
Kadtong nibotar og “Yes”, gusto nila palagputon si Inday Sara sa pagkabise presidente ug di na padaganon pa og bisan unsa nga posisyon sa gobiyerno. Kadtong nibotar og “No”, nahigugma ug gusto nga magpabilin pa sa pangatungdanan si VP Sara.
Ikaduha, sa layo pa ang Mayo 11, gipasidan-an na daan ang mga kongresista nga deretso-inidoro kadtong mobotar og Yes, pero bisan pa niini, gibalewala lang gyud nila ang maong “warning” ug nibotar lang gihapon og “Yes”.
Ikatulo, nibutyag si Senador Imee Marcos nga aduna kuno 20 milyon nga gitanyag alang sa mobotar og “Yes”, ambot lang og tinuod ba kini pero kadaghanan sa mga katawhan, nituo nga tinuod kini. Ambot lang sab kon unsaon kaha nila pagpasabot ang mga katawhan nga wala sila modawat og bisan unsa nga kantidad o proyekto aron lang mobotar og “Yes”. Og kon buhaton man gani nila kini, tuhoan pa ba kaha sila sa katawhan nga ang gihuna-huna karon sa bagang duot sa katawhan, nga buhaton nila ang ilang gipahimangno sa mga nag-Yes nga dili sila botohan sa umaabot piniliay sa 2028?
Ikaupat, nibotar man tuod sila nga palagputon si VP Sara pero nausab ang dagan karon nga gipapha si Sotto pagka-senate president ug gipulihan ni Senator Alan Cayetano. Og Tungod kay minority na man ang grupo ni Sotto, nagpasabot nga ang mga sakop na sab ni Cayetano ang molingkod sa mga importanteng komitiba sa senado sama sa Blue Ribbon committee.
Ikalima, bisan pa man kon iduso na sa Kamara ang Articles of Impeachment ngadto sa senado, mahimo lang gihapon nga “i-dribble” kini ug dili lang usa tagdon hangtod nga mopagawas na ang Korte Suprema og desisyon sa mga petisyon kabahin sa legalidad sa gihimo sa House Committee on Justice.
Ikaunom, mentras “i-dribble” pa ang kaso sa impeachment, mahimo sab nga ipadayon na sa senado ang naantala nga imbestigasyon sa binilyon ka pesos nga gikurakot nga mga flood control projects, imbestigasyon sa gisulti sa 18 ka mga kanhi Marines kalabot sa male-maletang kuwarta nga mokabat og pipila ka bilyon ka pesos, ug uban pa nga mga kaso.
Ikapito, samtang magpadayon pa ang imbestigasyon sa senado, hinaot pa unta nga tutokan sa gobiyerno ang mga bug-at nga mga suliran sa nasod sama sa padayong pagtaas sa presyo sa mga palaliton, peace and order, ug uban pa pero labaw sa tanan, tutokan kadtong dugay na nga naantala nga mga importanteng balaudnon alang sa kauswagan sa nasod.
Adunay pipila ka mga kongresista karon nga wala magdahom nga mahulog lang sa way hinungdan ang ilang pagbotar og “Yes” tungod kay wa na may klaro kon unsa gyud ang dangatan sa ilang articles of impeachment - tagdon ba o dili tagdon sa senado.
Gusto unta nila mopasabot sa mga katawhan ngano nga nibotar sila og Yes pero wala nay interes nga maminaw pa ang mga tawo. Alang kanila, tungod kay mibotar sila og “Yes”, angay nga dawaton ang sangpotanan sa ilang desisyon unya barogan nila nga husto kini kay ang mga katawhan ra man sad ang modesisyon kon pilion pa ba sila sa 2028.
Gusto unta nila nga bisan kon mibotar sila og “Yes”, dawaton ug respetohon lang gihapon sa mga katawhan ang ilang desisyon. Pero mura og lisod kay hilabihan kainit ang mga katawhan sa ilang paglaban ni VP Sara nga maoy ilang nakita nga angayan nga mopuli ni BBM pagkapresidente. Kadaghanan sa mga katawhan karon, simple lang kaayo ang formula, kon “Yes” ka kontra ta, kon “No” ka, kauban ta. Og kadtong ni-abstain kunohay, parehas lang na sa nibotar og “Yes”.
Nalipay ko og dako nga wa gihapon malimot si Davao City Mayor Baste Duterte kaniadtong miaging 2015 sa dihang ako siya nga giimbetar nga moanha sa Tagbilaran, unya gi-interview nako sa akong programa sa radyo kanhi nga Cuentas Claras dayon gisuroy-suroy sa mga lainlaing grupo nga nisuporta sa iyang amahan nga si Tatay Digong.
Aksidente nga sa akong pagkanaog sa basement sa Casino Español kaniadtong Domingo sa hapon, diha pa siya sa ubos og nagkaestoryahay gyud mi og kadyot og nakapa-picture pa kaming duha.
Gusto sa RAGE nga magpasiugda kami didto sa Bohol og susama nga kalihukan nga gihimo sa miaging Dominggo mao nga nagsugod na ako karon ug mga kaubanan sa pagpangandam alang sa among pagahimuon nga RAGE-Bohol sa bulan sa Hulyo. Apil kini sa among gi-estoryahan ni Mayor Baste.