Diputado: Natulog lang ang DBM?

Uyon ko sa gisulti ni kanhi senador Frank Drilon nga ang gihimo ni Senador Ping Lacson nga pag-resign isip chairman sa Blue Ribbon committee mahisama sa gitawag og “king’s gambit.”
Sama sa dula nga Chess, gisakripisyo ni Lacson ang iyang posisyon pinaagi sa pag-resign aron maluwas niya si Senador Tito Sotto sa iyang posisyon nga senate president, tungod sa pagtuo niya nga wala na moangay ang kadaghanan sa iyang mga kaubanan sa senado sa lakat sa imbestigasyon sa mga “multo” nga mga flood control projects.
Kon dili siya mo-resign, hayan mapulihan sab si Sotto sa iyang posisyon pagka-senate president. Buot ipasabot, kon mohawa siya sa iyang posisyon, mawala sab ang rason nga pulihan ang pamunoan sa senado ug magpabilin si Sotto sa iyang katungdanan.
Kon mahitabo kini, makakuha lang gihapon si Lacson sa nindot nga committee kay kaalyado man sila ni Sotto, pero kon mapulihan si Sotto pagka-senate president, hayan walay makuha nga nindot nga committee si Lacson.
○ ○ ○
Sa usa ka miyembro sa committee, dako kaayo ang epekto o pabor kon kaalyado ang namunoan sa usa ka importanteng committee sama sa Blue Ribbon.
Kay kaalyado man, luag ug dili istrikto sa iyang mga “hangyo” panahon sa imbestigasyon, apil na ang mga gusto pangayuon nga pabor. Pero kon kontra gani, kasagaran mahitabo lisud-lisuron gyud na kay managlahi gyud sila og katuyoan.
○ ○ ○
Kinsa kaha ang sunod nga matudlo nga chairman sa Blue Ribbon?
Adunay pipila ka mga pangalan nga nigawas pero sa lista, duha ra ang abogado, ang uban dili abogado.
Nganong importante man kini?
Nakita na nato ang epekto kon mag-debate ang abogado ug dili abogado, sama sa debate nila ni senator Marcoleta ug ni Sotto kabahin sa isyu sa custody ni Brice Hernandez. Tungod kay dunay balaod nga sundon mahitungod niini, naglalis sila bahin sa balaod.
Tuod man, ni-quote si Sotto sa balaod pero nigawas nga sayop ang iyang gipanulti ug dili husto ang iyang na-quote. Okay ra unta kon sila ray nagtan-aw sa maong panghitabo, ang nakapait kay tibuok kalibotan ang makakita sa maong “eskandalo.” Parehas pud ni sa gipanulti ni senador Irwin Tulfo sa mao gihapon nga isyu ug maoy hinungdan gitawag na si Irwin Tulfo nga law-bender kay matod pa niya, mahimo ra kuno tuison ang balaod aron lang matubag ang interes sa mga katawhan.
Kining tanan nagpakita lang nga mas maayo unta nga abogado ang mamunoan sa Blue Ribbon ug kon pwede pa lang, mas maayo unta kon kasagaran sa mga magbabalaod mga abogado.
Pangutana - unsa kahay mahitabo kon si senador Lito Lapid ang itudlo nga chairman sa Blue Ribbon committee?
○ ○ ○
Usa sa mga rason nga nagkalitse-litse ang national budget mao ang kakulang sa gipakita nga kakugi sa DBM pagrepaso sa gitawag og enrolled bill nga gikan sa bicameral conference committee sa dili pa kini pirmahan sa presidente.
Angay unta, tan-awon og maayo sa DBM ang mga gidugang o gipuno o gi-insert sa Kamara sa dili pa sila morekomendar nga pirmahan kini sa presidente. Dali ra kini makit-an kay ikomparar man lang ang enrolled bill sa unsay nakabutang sa national expenditure program (NEP) nga gikan sa opisina sa presidente.
Pero kon katulgan lang kining trabahoa sa DBM o dunay “sabwatan” ba kaha o dunay lig-on nga “lobby” aron piyungon lang sa DBM ang ilang mga mata, aw, usa ra gyuy moresulta ana.
Magmulto gyud tanan ang mga binilyon nga mga proyekto sa gobiyerno, mosamot kadato ang mga kurakot nga mga politiko ug mosamot kaunlod ang nasod.