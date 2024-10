Diputado: Ngano kaha nga milansad pa man?

Daghan ang naluoy sa usa ka congressional-aspirant, tiaw bay wala'g tuo ang pasalig sa iyang mga amo kunohay nga siya gyud ang makakuha sa certificates of nomination and acceptance (Cona) ug maoy mamahimong official candidate sa partido sa distrito nga iyang daganan.

Mituo sab siya kay tiaw bay munamona niyang paningkamot nga makakuha sa Cona unya daghan na sab ang nagtuo nga ingon ana siya kakusgan sa politika.

Ug tuod man, wala'g tuo sab ang iyang paningkamot nga makabisita sa halos tanang lungsod ug barangay sa maong distrito. Daghan sab siya og gihimo nga mga kalihokan alang sa mga batan-on nga mga botante.

Buyno, dili sab siya lisod ibaligya kay gawas nga batan-on pa, gi-grasyahan sab siya og ambongan nga panagway ug himsog nga panglawas. Halinon gyud siya kon porma lang ang hisgotan.

Gawas pa niining maong mga hiyas, nakabintaha pa gyod siya kay kwartahan ang iyang pamilya ug andam nga mogasto ang iyang mga ginikanan basta lang makab-ot niya ang iyang ambisyon sa politika.

Og tuod man, nagpanon sila sa iyang mga kaalyado ug masaligon kaayo nga miadto sa kaulohan aron pagkuha sa Cona. Apan dakong problema ang misugat kanila.

Dili siya mahatagan og Cona, bisan kon maoy gusto sa party chairman, tungod kay ang iyang kaatbang nga maoy kasamtangan nga kongresista sa distrito mipabuhagay man sa iyang kusog, kaisog ug impluwensiya nga siya ra gyud ang hatagan sa Cona ubos sa balaod sa "equity of the incumbent."

Giladlad sa kasamtangan nga kongresista nga tungod sa gihimong kahugpungan o coalition sa mga politikanhong partido sa nasod, ang kasamtangan nga naglingkod sa posisyon adunay katungod nga maoy bugtong tagaan sa Cona ubos sa balaod sa "equity of the incumbent."

Human sa makuti nga diskusyon sa mga kadagkuan sa hugpong sa mga politikanhong partido, nakahukom sila nga aron molig-on ug dili mabungkag ang kahugpungan, ilang sundon ang equity of the incumbent. Ang resulta, ang kasamtangan nga kongresista ug dili ang congressional-aspirant ang nakakuha sa Cona.

○ ○ ○

Malipayon man tuod ang kasamtangan nga kongresista tungod kay siya ang nakakuha sa Cona pero sa mga sakop sa pamilya sa kongresista, nasayod sila nga masulob-on kini.

Ngano man?

Tungod kay plano man unta sa kongresista nga kon wala lang untay mokontra kaniya nga kusgan ug lig-on, gusto na unta siya nga mopahuway sa politika kay bug-at na kaayo kini sa iyang panglawas ug maglisod na siya og hunat sa inadlaw nga pangampanya, labi na kay batan-on ang iyang kaatbang.

Kon dili pa unta lig-on ang iyang kaatbang, ang iya na lang unta nga anak maoy iyang padaganon puli kaniya pero tungod kay lig-on man ang iyang kaatbang, gawas pa nga mao kini ang gisuportahan sa gobernador ug kadaghanan sa mga mayor, nabulilyaso ang iyang plano ug mapugos siya sa pagdagan.

Bisan tuod og taudtaod na siya sa politika ug dugay na sab siya nga kongresista sa maong distrito gibati lang gihapon sa kongresista ang kahadlok nga basin og masapawan siya sa batan-on nga congressional-aspirant.

Mao kini nagtukmod kaniya nga dili na lang mokompyansa ug padayunon na lang gyud niya ang pakigbisog sa bugnong-lugaynon.

○ ○ ○

Daghan kaayo ang gusto magpapili pagka-senador. Klase-klase lang ang ilang plano nga buhaton kung modaog.

Kon mabuhat o buhaton lang ang tanan nilang mga plano, segurado gyud unta nga molambo ang nasod ug dili na magkalisudlisod ang mga katawhan.

Pero kasagaran kanila, labi na gyod kadtong walay mga binilyon nga magamit sa kampanya, sama sa nagsungsong sila og kusog nga baha ug daw "mission impossibleâ€" ang kadaugan.

Unsaon nila pagdaog kon wala sila mailhi ug unsaon man nga mailhan sila kon dili sila moadto sa mga lainlaing lugar sa nasod?

Kon moadto sila sa mga lainlaing lugar, kinahanglan nga mogasto sila sama sa plete sa eroplano, pagkaon, puy-anan, sakyanan, labi na gyod ang hip-hip alang sa mga botante. Unsaon nila pagpadagan ang ilang nasodnong kampanya kon walay grupo sa mga kaalyado nga mosuporta sa ilang kampanya?

Mosamot kadako ang gastos kon mangampanya sila gamit ang ads sa mga TV, social media, radyo o pamantalaan.

Kon dili sila mailhan, dili sila mahinumdoman sa mga botante.

Og tungod kay daghan na man sila kaayo sa listahan sa balota, kasagaran sa mga botante magpili na lang sa pangalan nga suheto na sila ug maoy ilang markahan. Impas patatas kadtong mga naa sa listahan nga taas nga wala mailhi ug pabor kaayo kini sa mga kandidato nga nailhan na kay aduna man silay gitawag og “name recall.â€

Nasayod sila niini pero ang pangutana - ngano kaha nga milansad pa man?