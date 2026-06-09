Diputado: Nganong ihikaw ang kamatuoran?

Abi nako og mga bata o kadto rang di makamao molangoy ang pwede malumos. Hasta man sab diay ang mga player og basketball.
Matod pa, nalumos si Ateneo de Manila University basketball players Rene Baterbonia ug si Divine Adili atol sa gihimong team-building kunohay didto sa Aurora Province tungod kay matod pa, adunay weights o pabug-at nga gibangan sa ilang mga tiil samtang naglumba og utong sa ilang gininhawa didto sa swimming pool.
Ang tuyo seguro sa maong kalihukan mao ang paglig-on sa ilang baga aron dili sila dali kapuyon samtang magdula og basketball. Kon mahimo nimo nga moutong og dugay, buot ipasabot lig-on ang dugokan sa imong baga og mahimo nga magdula ka og dugay nga walay gidulot nga kakapoy. Kadtong dali ra kapuyon huyang ang dula og dili sila makaapas sa kaabtik sa ilang kontra nga miagi sa maong team-building activity nga pataasay og utong.
Apan ngano kaha nga wala man mabantayi nga naglisod na sa pagginhawa ang duha ka players, wala diay nagbantay kanila?
Buyno, maayo unta og makaplagan ang hustong tubag niini human sa makuting imbestigasyon ug kon duna man gani himuon nga susamang kalihukan sa umaabot nga mga panahon, maayo unta og segurohon nila nga adunay mga back-up nga magbantay sa players didto sa tubig mismo.
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Nakahinumdom ako sa gisulti sa akong amigo kabahin niining maong kalihukan.
Matod pa niya, nisulod siya sa usa ka grupo nga adunay tinuhoan nga lahi sa mga Katoliko. Human sa mga seremonyas ug teachings, matod pa niya gibunyagan na siya kay mao kini paagi nga makita na niya ang Ginuo.
Gidala sila sa usa ka swimming pool ug giunlod ang ilang ulo sa tubig. Human molabay ang pipila ka segundos, gitugotan sila nga makaginhawa ug gipangutana kon nakakita na ba sila sa Ginuo.
Nitubag siya nga wala ug mao kadto nga giduot na sab ang iyang ulo sa tubig, ug gipangutana gihapon kon nakakita na ba siya sa Ginuo. Dihang niingon nga wala, gibalik-balik ang maong kalihukan og human sa pipila ka higayon, nasabtan na dayon niya ang gustong mahitabo.
Paghaw-as pa sa iyang ulo, nisiyagit na dayon siya nga nakita na niya ang Ginuo ug nahuman na dayon ang iyang seremonyas sa bunyag.
Ambot kon nagsulti ba siya sa tinuod o nag-joke lang pero niingon siya nga kon nakuha pa niya dayon ang ilang gusto mahitabo, dili na unta siya moagi pa sa seremonyas nga sama sa lumsan siya.
Amen.
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Taliwala sa kaguliyang karon sa senado, angay unta nga mag “no comments” lang ang Malakanyang tungod kay co-equal branch man nila ang senado, ug dili unta angay nga mag-apil-apil sila pinaagi sa pagpagawas og mga paglaban sa usa ka grupo.
Angay unta pasagdan lang nila ang mga senador nga maoy mosulbad sa maong kaguliyang og dili sila modugang sa kaguliyang.
Imbes masulbad, mosamot na hinuon ang kaguliyang.
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Angay ba respetohan ang usa ka senador nga karon puti unya moitom na sab? Karon itom unya moputi na sab.
Mao kini kasagaran mahitabo kon deretso nga moputak-putak nga wa gamita ang utok, dali ra kaayo nga masayop og mogawas nga pulos lang yawyaw nga wa maggamit sa utok. Atras-abante ang sinultian.
Unsaon pagtuo sa mga katawhan nga katuhoan ang maong senador?
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Kay sama sa nawagtang na man ang kahigayunan nga makakuha sila og 16 yes votes sa impeachment ni VP Sara, tua na sab natingob ang ilang pagtagad sa pagahimuon nga imbestigasyon sa flood control projects, apil na ang eskandalo sa Maleta Gang.
Makita dinhi nga adunay mga senador nga gusto tagoan ug hilumon lang ang mga isyu nga gituki sa 18 marines tungod kay naapil man ang ilang mga pangalan sa nakadawat og mga maleta-maleta nga kuwarta.
Aduna sab mga senador nga gusto mahibaw-an kon unsa gyud ang maong eskandalo.
Kadtong grupo nga dunay gitaguan ug mahadlok mahibaw-an sa mga katawhan ang maong sekreto, tudo-bantay gyud sila og maayo nga dili makayawyaw ang mga 18 marines.
Gusto sa mga katawhan mahibaw-an ang kamatuoran, ngano ihikaw man kini?