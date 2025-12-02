Diputado: Panawagan sa pagbag-o

Sa miaging Dominggo, imbes mohatag sa ilang homily, gibasa sa mga kaparian sa Diocese sa Tagbilaran ang pastoral letter ni Diocesan Administrator Msgr. Jingboy Saco Jr. kabahin sa angay buhaton panahon sa kusog nga bul-og sa reklamo batok sa korapsiyon mahitungod sa multo nga mga flood control projects.
Tukma kaayo ang maong pahimangno sanglit nagsunod-sunod na man sab ang mga kusog nga mga pag-ulan karong mga panahona bunga sa daotang panahon.
Dinhi gud sa atong nasod, kon mag-ulan na gani sama sa adunay bangis kaayo nga epidemic nga pagaantuson sa mga katawhan tungod kay takulahaw lamang, mosunod sab dayon ang baha. Nasayod na kitang tanan nga walay giila ang baha, madato o mapobre, damay gyud tanan sa daotang epekto kon magbaha. Buyno, mas dali lang makabangon ang mga adunahan samtang magilaid pa ang mga kabos nga makabarog ug makabangon gumikan sa baha.
Kon mag-ulan gud, mosunod dayon ang baha ug kon magbaha na, mahinumdoman dayon sa mga katawhan ang binilyon ka pesos nga mga pangurakot nga gihimo sa mga kongresista, mga contractor, ug uban pa nga mga lideres sa atong nasod tungod kay imbes gidapat sa proyekto batok sa pagbaha, gibulsa na man hinuon ang pundo sa maong mga flood control projects.
Tungod kay gibulsa man ang pundo, nawagtang ug napasagdan na hinuon ang dakong problema kon mobunok ang kusog nga ulan.
Sakit palandungon nga tungod sa ilang pagkawkaw sa pundo sa maong mga proyekto, gibutang nila sa kaalaotan ug dakong kadaot ang mga katawhan, apil na ang ilang monas ginhawa nga pag-angkon sa mga kabtangan. Natabla ang tanan tungod sa baha ug tungod sa pagpangawkaw sa kuwarta sa mga katawhan.
Sama sa gituyo sa kahigayonan nga gipadayon ang pagbaha aron di makalimot ug di makalimtan sa mga katawhan ang dakong tamparos nga gibuhat sa mga kurakot nga mga lideres sa nasod. Tingali nasayod ang Kahitas-an nga mubo ra kaayo ang pabilo sa paghinumdom ug dali ra kaayo makalimot ang mga katawhan.
Pero tungod kay sama sa gituyo man ang sunodsunod nga pagbunok sa ulan, dayon sundan sa baha, di gyud makalimot ang katawhan sa linuog nga gibuhat sa mga kurakot sa nasod.
Ang nakapait pa gyud kay imbes gukdon ang mga hingtungdan, sama sa gipanalipdan pa man hinuon ang mga nangawkaw sa mga binilyon ka pesos nga pundo pero kadtong mga pobre nga nanguha lang sa butang sa lain tungod sa kagutom mao na man hinuon ang dali ra kaayo napriso.
Sama sa gitunob-tunoban ug nawagtang na sa dayon ang gitawag kanhi og social justice, nga matod pa, those who have less in life should have more in law.
○ ○ ○
Daghan ang naminaw ug nahinuklog sa maong pastoral letter tungod kay gawas nga tukma kaayo kini, usa sab kini ka panawagan dili lang sa mga katawhan kondili hasta sab sa mga hingtungdan nga mga lideres.
Panawagan usab kini sa pag-undang na sa maong mga salawayong buhat ug sa paghinulsol, ug panawagan sa kasibot sa paghimo sa mga dalaygon ug mga maayong buhat.
Pero adunay bug-at nga mga pangutana - human madungog ang maong panawagan, motuhop kaha kini sa galamhan sa mga hingtungdan ug sugdan na nila ang pagbag-o sa ilang hiwi nga mga binuhatan?
Mokunsad na kaha ang balaang gahom nga usbon ang panghuna-huna sa mga katawhan aron maundang na ang padayon nga pag-antos tungod sa nagpadayon sab nga pangurakot ug pagpangawkaw sa kwarta sa mga katawhan?