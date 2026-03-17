Diputado: “Pasabta lang gud ang katawhan”

Daghang mga komentaryo na ang nigawas tungod sa “kaguliyang” sa Kapitolyo mahitungod sa matod pa, sabot-sabot, tali sa Apo Land and Quarry Corporation ug ang Probinsiya sa Sugbo. Adunay bayrunon ang Apo nga 1.2 bilyunes ka pesos nga himuon na lang unta nga 211 milyunes ka pesos ubos sa maong sabot-sabot. Mao sab kini ang ako.
Unang nipabuto si Bise Gobernador Glenn Soco sa iyang plano nga ihatod sa hawanan sa sangguniang panlalawigan ang maong kasabutan aron ukayon kini. Lahos lang sab dayon si Gobernador Pam Baricuatro sa iyang kahisagmuyo sa gihimo ni Soco nga matod pa niya nideretso lang sa pagpadayag sa media ug wala na moagi pa kaniya.
Wala akoy plano sa pag-depensa o paglaban ni bisan kinsa pero mao kini ang akong basa niining maong kaguliyang.
Nagbansiwag ug nagbaga-baga pa hangtod karon ang saad ni Baricuatro nga ubos sa iyang administrasyon, wa gyuy korapsiyon nga mahitabo. Daghan ang nalipay niini bisan kon daghan sab ang nagduda kon tinuod ba gyud kini. Tiaw bay gusto niya ipatuo nga tinarong ug walay hukos-pukos ang mga transaksiyon sa Kapitolyo, pero bisan pa niini, nagduda gihapon ang uban nga moryo-moryo lang kini tungod sa sistema sa piniliay karon nga kuwartahay. Apan tungod kay nidaog man si Baricuatro bisan wala siyay kaalyado nga mga mayor ug mga kapitan sa barangay, gihatagan lang gihapon nila og kahigayunan si Baricuatro nga ipamatuod kini.
Ubos niining maong pasigarbo ni Baricuatro, mabasol ba niya kon gustong ukayon ni Soco ang maong sabot-sabot?
Ikaduha, kon way “maka-bukog” o “below the belt” sa maong sabot-sabot, unsa may daotan kon ukayon kini?
Aduna bay gikahadlukan ang gobernador kon ukayon ang maong sabot-sabot?
Angay sab masabtan ni Baricuatro nga dili lang si Soco ang interesado nga masayod sa maong sabot-sabot kondili ang tibuok katawhan sa probinsiya ug angayan lang nga maayohon niya ang pagpasabot niini. Tiaw bay gikan sa 1.2 ka bilyunes ka pesos, manaog na lang kini sa 211 ka milyunes ka pesos. Giunsa man nila kini pagkwenta? Kon tinarong ug maayo lang ang maong sabot-sabot, wa man tingali daotan kon ukayon kini didto sa hawanan sa sanggunian.
Sa akong paminaw, nasobrahan ra sab ang gisulti ni Baricuatro nga andam siya og giyera kon mao kini ang gusto ni Soco.
Nagpasabot ba kini nga andam siya mamolitika ug modula sa iyang garbo ug kasuko bahala na og mapaig ang kalambuan sa probinsiya?
Andam ba siya sa sitwasyon nga maglisod o dili na siya makakuha og kooperasyon sa sanggunian sa mga proyekto nga gusto niya ipatuman? Pananglit, dili na mohatag ang sanggunian ni Baricuatro sa katungod sa pagpirma sa mga kasabutan o kontrata alang sa mga proyekto, andam na ba si Baricuatro niini?
Imbes mag-away tungod sa maong sabot-sabot, angay tingali nga undangon na nila ang kainit sa ulo ug batonan ang kabugnaw sa panghunahuna alang ug tungod sa kalinaw ug kalambuan sa probinsiya.
Ayuhon lang gud pagpasabot kon nganong dako ang us-os sa maong bayrunon sa Apo. Amen.
Matod pa sa akong amigo nga tig-sunod niining maong lindog, dihay “kaguliyang” nga nahitabo tali sa gobernador ug sa mga mayor human mohapak ug mokuso-kuso ang Bagyong Tino sa Northern Part sa Sugbo. Matod pa, wala sila magkasinabot kon unsay maayo nga paagi sa pagdawat og pagpahat-pahat sa mga ayuda ngadto sa nabiktima sa bagyo. Diha sab nipuno nga imbes unta makig-amigo sa mga mayor nga dili niya kaalyado sa nakalabay nga piniliay, “nakig-away” na man hinuon ang gobernador.