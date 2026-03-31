Diputado: “Playing safe”

Gisaulog kaniadtong miaging Sabado ang ika-81 nga adlawng natawhan ni PRRD, dili lang dinhi sa Pilipinas kondili sa ubang lugar sa kalibotan nga adunay mga Pinoy ug Pinay nga nagpabilin sa ilang paghigugma ug pagtahod ni PRRD.
Klase-klase ang ilang pagsaulog, kasagaran adunay programa diin lainlaing speakers nipaambit sa ilang mga mensahe sa pagmahal ni PRRD. Ang uban deretso lang nga nag-offer og mga bulak nga ilang giayo og pahimutang aron makit-an sab sa ubang mga tawo ang ilang birthday offering. Ang uban sab, aktibo kaayo sa pag-share sa pisbok sa mga lainlaing posts alang kang PRRD, kasagaran adunay mensahe sa padayon nga pag-ampo nga unta makagawas na siya sa prisohan ug makauli na unta balik sa iyang pamilya.
Kining tanan nga mga kalihukan nagpakita lang kon usa ka pinangga si PRRD bisan pa sa milabay na nga mga panahon, bisan pa sa mga pagdaot kaniya kalabot sa iyang kampanya batok sa ilegal nga druga ug bisan pa sa panamastamas sa iyang tawhanong katungod ubos sa pamunoan ni BBM.
Diha nimo makita kon unsa nga klase nga pagka-leader si PRRD. Ambot lang sa langaw og makatagamtam ba kaha si BBM sa ingon nga klase sa pagpangga ug pagtagad kon dili na siya ang molingkod sa Malakanyang.
○ ○ ○
Apil ang Probinsiya sa Bohol nga mipasiugda og susama nga kalihukan sa miaging Sabado.
Sa wala pa ang adlaw nga Sabado, dihay usa ka Mayor sa lungsod nga nisugot nga adto pagahimoa ang kalihukan sa plaza. Tungod niini, gihimo dayon ang linangkob nga pagpangandam alang sa maong kalihukan tungod kay gipaabot nga moanha sab ang mga PRRD loyalists sa ubang mga silingang lungsod.
Tuod man, dali ra nga nabaniog ang maong kalihukan ug daghan ang nipadayag sa ilang tuyo nga moanha.
Apan sa kalit lang, mi-about-face man ang Mayor kay matod pa niya, nahadlok siya nga ang iyang gipangayo nga proyekto sa lungsod bason og dili na mahatag.
Dili na siya mosugot nga adto sa plaza pagahimuon ang kalihukan ug nisugyot nga adto na lang kini sa hilit-hilit nga dapit. Klaro kaayo ang kahadlok sa Mayor bisan pa man sa balik-balik niyang sulti nga die-hard supporter siya ni PRRD ug VP Inday Sara.
Basin pa kuno og madamay ang kaayuhan sa lungsod kon ipadayon ang maong kalihukan, matod pa sa Mayor.
○ ○ ○
Bisan pa man sa maong gumonhap, nahimo lang gihapon kaniadtong Sabado ang kalihukan sa lain na nga lugar ug gitambongan lang gihapon kini sa bagang duot sa katawhan.
Ang gihimo sa maong Mayor ordinaryo na lang kaayo nimo madungog o mahibaw-an sa mga lokal nga mga pamunoan karon, mamayor, magobernador o makongresman man gani.
Dali ra kaayo sila makasulti nga - naa lagi mi ni Inday Sara pero sekreto lang usa mi karon kay luoy ang among lungsod, probinsiya o distrito nga dili na makatilaw og mga proyekto. Adto lang mi mopakita sa among aktibo nga suporta kon moabot na ang hustong panahon - ang gipasabot nila kanang luwas na sila nga mopakita kay daghan na man sab ang mitabok sa grupo ni Inday Sara.
Ilabi na gyud kon mogawas sa mga survey nga naglawig-lawig ang trust ug performance ratings ni Inday Sara.
Buyno, dili sab nato sila mabasol kon gusto lang nilang maneguro kay kon kwentahon, migasto baya pud sila aron lang modaog, kay sa klarohay lang, dili man gyud unta na sila modaog kon wala sila mamayad sa mga botante. Matod pa, kuwartahay lang kuno ang piniliay sa Pilipinas.
Pero sa akong nahibaw-an, lahi nga klase sa pagka-leader si Inday Sara nga nahibaw-an na nato nga nagplano nga molansad pagkapresidente sa 2028. Wala pa mahibaw-i kon andam ba modawat iyang kampo sa mga politiko nga mahilig lang maneguro o nag-playing-safe lang pirmi.
Kon mahimo kini sa mga nangaging kandidato pagkapresidente - nga dawaton lang gihapon kadtong mga “playing-safe” - ambot lang kaha kon mao ba sab gihapon kini mahitabo sa kampanya ni Inday Sara.