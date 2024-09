Diputado: Preventive suspension gipamolitika na ba?

Matod pa, ni-surrender si Pastor Apollo Quiboloy ngadto sa ISAFP (Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines). Pero matod pa sa PNP, nadakpan ug wala mo-surrender si Quiboloy.

Pangutana - unsa may tinuod, mi-surrender o nadakpan?

○ ○ ○

Nganong importante man nga matubag kining pangutana?

Kay kon mi-surrender, nagpasabot nga wala madakpan sa kapulisan nga nag-serve sa warrant of arrest. Mamahimong kataw-anan ang gipamulong sa PNP Regional Director nga aduna silay na-detect nga heartbeat nga maoy nagtukmod kanila sa pagkaykay sa lain-laing lugar sa KOJC compound sa Davao.

Kay kon mi-surrender, nagpasabot nga aduna siyay katungod nga mangayo sa mga pribilihiyo nga gilatid sa balaod kon mo-surrender.

Kay kon mi-surrender, dili na mahimong kobrahon pa ang gisaad nga 10 milyon ka pesos nga ganti sa makatabang sa pagdakop kang Quiboloy.

Sa laing bahin, kon nadakpan, buot ipasabot malampuson ang tanan nga gihimo sa kapolisan sa paglutos ni Quiboloy.

Kon nadakpan, buot ipasabot nga angay nga pasalamatan, dili ikondinar, ang kapolisan sa tanan nilang gihimo didto sa KOJC (Kingdom of Jesus Christ) compound, apil na ang pagtultol sa tunnel didto.

Laing pangutana - kinsa may makatubag niini?

Aduna pa gyud laing pangutana - ngano’ng daghan man ang magduda sa gipamulong sa mga opisyales sa kagamhanan kon mosulti sila nga nadakpan, ug wala mo-surrender, si Quiboloy?

○ ○ ○

Daghan sa mga mitutol sa mga gihimo sa kapulisan sa ilang pagsilbi sa warrant of arrest wala magpasabot nga nagtuo sila nga inosente si Quiboloy.

Ang korte na ang mag-igo niana. Ang ilang reklamo kay bisan sa gigamit nga mga “high-tech†nga kahimanan aron madakpan si Quiboloy, pakyas gihapon ang tanan tungod kay wala man gyod sa maong lugar si Quiboloy.

Nganong nakasulti man kita niini? Tungod kay kon husto pa ang giingon nga “heart beat†kunohay, dali ra unta to nga ipakita ni Gen. Torre sa media si Quiboloy didto mismo sa lugar nga nadakpan siya nga mao ang sulod sa compound sa KOJC.

Pero nganong wala man si Gen Torre sa dihang gi-presentar na si Quiboloy human kini madakpi kunohay nga kanunay man siya nag-monitor sa mga kalihokan sa iyang mga sakop?

○ ○ ○

Dihay usa ka mayor nga naglibog. Gusto niya magpakuha og hulagway kauban si VP Inday Sara. Pero nangutana si VP Sara kaniya.

Dili diay ka mahadlok mayor nga makit-an ka nga kauban ko nimo? Wala makasabot ang mayor, gani naglibog pa siya.

Nganong mahadlok man ko Maam VP kon makit-an ko nga kauban ta sa usa ka hulagway, kasuhan diay ko?

Mikatawa lang og gamay si VP Sara. Nagduda si VP Sara nga tininuod gyod ang gisulti ug gihangyo sa Mayor mao nga napugos siya pagpasabot.

Daghan man god sa mga opisyal nga na-identify nga suod o kaila kaayo nako nga nagka-problema karon. Ang uban gikasuhan, ang uban nasuspenso. Wala ba ka mahadlok nga maparehas ka nila, ngutana si VP Sara.

Dakong sala na diay sa balaod Maam VP ang pagpakigsuod kanimo, nangutana ang Mayor.

Wala na motubag si VP Sara.

Pero misugot siya nga mag-selfie sila sa Mayor.

○ ○ ○

Mao usab kini nahitabo sa usa ka Provincial Director (PD) sa PNP.

Human niya mailaila si VP Sara, mihangyo ang PD nga magpahulagway kaniya.

Wala diay ka mahadlok PD, nangutana si VP Sara.

Human makita nga morag naglibog ang opisyal sa PNP, midayon na lang si VP Sara pagsulti nga - basin og masuspenso pod ka PD, likay na lang daan.

Ug wala na mopadayon ang PD sa PNP nga magpa-picture pa ni VP Sara.

Tinuod ba kining, matod pa, gipamolitika karon ang pagpagawas sa preventive suspension?

Angayan nga matubag kining maong pangutana aron mahatagan usab og katin-awan ang mga katawhan.