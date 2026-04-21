Diputado: Si "Baste"

Sa dihang nigawas ang pangalan ni kanhi Davao City Mayor Rody Duterte nga posibleng kandidato pagkapresidente sa piniliay sa 2016, daghan kaayong mga tawo ang nalipay ug niabiba sa maong balita.
Init ug bug-at kaayo niadtong panahona ang isyu sa druga ug pangurakot ug ang pagsulpot sa ngalan ni Digong nakahatag og paglaom sa mga tawo nga nahadlok na sa dangatan sa nasod kon dili masolbad ang problema sa druga.
Tuod man, nanggawas dayon ug nisugod sa kalihukan sa pangampanya ang mga lain-laing grupo nga nisuporta sa maong plano. Gani, tungod sa ilang kalipay sa maong balita, wala magpanuko ang mga tawo nga nipagawas sa ilang kuwarta aron magasto sa kampanya.
Sa akong gamay nga kasinatian sa pangampanya, sa panahon lang ni Digong ako nakakita nga sama sa ganado kaayo ang mga tawo nga motabang sa kampanya ug mopagawas sa ilang kuwarta.
Unsa nga mga kalihukan?
Pagpamalit ug mga Digong T-shirts, paggamit og mga Digong ballers, pagpaprinta og mga Digong tarpaulin, ang uban gani, mga sako sa semento ang gigamit nga markahan alang sa ilang mga kampanya.
Kon dunay makakita og mga Digong T-shirts gikan sa Davao, himalitan kaayo kini og dali ra kaayo mahurot kay alegre man kaayo ang palit niini.
Sa among grupo sa Bohol, dihay nihisgot nga imbitahon sa Bohol ang iyang anak nga si Baste Duterte aron morepresentar sa iyang amahan sa mga pangampanya nga pagahimuon mao nga nihimo dayon ako og mga kalihukan aron madala namo si Baste sa Bohol.
Sa sinugdanan, naglisod ako kay niadtong panahona, wa man gyud mag-apil-apil si Baste sa pamolitika pero tungod sa paningkamot, gikaluy-an ra sad og napaanha gyud namo si Baste sa Tagbilaran, bisan pa man gani kon supak sa maong plano ang kanhi suod nga kaila ni Digong nga si Toloy.
Niadtong panahona, klaro kaayo nga di pa hanas ug medyo bakikaw pa si Baste nga mogunit sa microphone ug pasultion na atubangan sa bagang duot sa mga katawhan. Daghan ang nisaksi sa maong mga kalihukan kay nalipay na kaayo ang mga tawo nga bisan kon wala ang amahan nga si Digong, maayo na lang nga anaa ang iyang anak nga si Baste.
Malampuson ang pag-anha ni Baste sa Bohol ug daghan gyud nga mga kalihukan ang iyang natambungan.
Nagkita kami og usab ni Baste kaniadtong miaging Dominggo didto sa Club Filipino sa Greehills atol sa paglusad sa grupo nga RAGE Coalition nga gilangkoban sa lainlaing hut-ong sa mga grupo nga nagsuporta ni Inday Sara, apil ang tulo ka grupo - PDP, Reforma Pilipino, ug Reform Ph Party.
Si Baste nga bag-o lang gitudlo nga presidente sa PDP, mao sab ang gihimong guest of honor and speaker sa maong kalihukan sa RAGE.
Sa dihang nisulti na si Baste, nakuratan ako tungod kay dako kaayo ang kalainan ni Baste karon ug sa Baste kaniadto.
Husto ang ilang gisulti nga kon piyongon lang nimo ang imong mata samtang nagsulti siya, sama sa madungog sab nimo si Digong nga magsulti. Ang iyang tono ug sinultian susama gyud sa iyang amahan. Apil na niini ang pagpamalikas.
Pintok nga mosulti, way lipod-lipod ug klaro ang sinultian ug ang iyang gustong isulti, dili magbalik-balik og litok bisan pa man kon wa siyay gibasa samtang siya nagsulti.
Dili siya parehas sa ubang mga politiko nga magsalig lang sa pakatawa, pa-smile-smile, balik-balik sa taas kaayo nga pangayo og katahoran sa tanan nga mitambong, o magbasa lang sa binisaya o iningles nga pakigpulong kay si Baste maayo na kaayo mosulti sa iyang gusto nga isulti.
Dako ang akong bilib sa kamaayo na niya nga mosulti, apil na ang pag-awhag sa mga katawhan sa padayon nga pagtuo sa Kahitas-an, sa paghimo sa limpiyo ug malinawon nga paagi sa pagkampanya sa iyang igsuon nga si Inday Sara, sa dili pag-apil sa mga kalihukan sa kampanya nga kuwarta ang basehan ug ang paglikay sa paghimo sa mga binuang nga mga pamaagi.
Niawhag sab siya nga ipadayon ang pag-ampo sa Kahitas-an nga unta makauli na sa iyang pamilya ang iyang amahan nga si Digong nga gipakidnap ni BBM ngadto sa ICC sa The Hague.