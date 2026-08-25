Diputado: Stupid

Kon dili pa impeachment trial, unya court hearing pa to siya, sa akong pagtuo segurado nga ma-contempt gyud si Raffy Tulfo tungod sa iyang pagtawag sa usa sa mga testigos nga “stupid.”
Matod pa ni Meta, ang stupid mao kana ang tawo nga “lacking normal intelligence, good judgment or common sense.”
Mao kana ang buot ipasabot ni Raffy Tulfo sa dihang gibanatan niya ang testigos nga “stupid.”
Nagpasabot ba kini nga sa pagtuo ni Raffy Tulfo, mas makamao siya ug mas bright pa siya kay sa testigos?
Dili na lang nato hisgotan kon husto ba kining iyang gibuhat kay klaro man gyud nga nag-cross the line na siya, o nilapas siya sa linya sa angay buhaton sa susamang sitwasyon sa usa ka tawo nga adunay respeto sa uban, labi na sa testigos nga kon hunahunaon, nitabang sa maong impeachment trial.
Kon wala siya mahiuyon sa tinubagan sa maong testigos, dili niya angay nga pakaulawan ang maong testigos pinaagi sa pagtawag niini og stupid. Mohunong na lang unta siya og pangutana imbes mopakaulaw sa maong testigos.
Kon sayon ra kaayo niya ang pagsulti niini ngadto sa maong testigos atubangan sa daghang mga mata sa tibuok kalibotan nga nagsunod sa impeachment trial, unsa na kaha kon nahitabo pa kini sa usa ka pribado nga lugar, gapakapaka na seguro ang pamalikas nga mogawas sa iyang baba?
Kon siya kaha ang gitawag sa maong testigos og stupid atol sa maong impeachment trial, mokatawa lang kaha siya o moulbo na dayon ang iyang kaspa?
Unya ang nakaparat ra ba kay testigo sa prosekusyon ang maong testigo, buot ipasabot, apil sa motabang og duot aron makonbikto gyud si VP Inday Sara nga kabahin sab sa mga batikos ni Raffy Tulfo batok sa mga Duterte.
Abusar na man ning iyang gibuhat.
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Mao ni nakanindot dinhi.
Ang mga testigos karon, mga testigos sa prosekusyon, apil na kadtong gitawag ni Raffy Tulfo nga stupid, nga mao unta ang mohatag og mga ebidensiya nga gikurakot o giesmiringhoy ni Inday Sara ang iyang confidential funds kaniadto. Buot ipasabot, mga kontra-partido ni sila.
Pero ang nahitabo, sila mismo o gikan sa ilang mga baba ang impormasyon mismo nga wala gyud bisan usa ka dako sa confidential funds ang gibulsa ni Inday Sara.
Mao seguro kini ang hinungdan nga nigawas ang tinuod nga pagkatawo ni Raffy Tulfo kay wala na siya makauyon sa mga tinubagan sa taga COA ug mao kadtong nigawas na ang lapok gikan sa iyang bastos nga baba.
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Utro pod ning usang tawo sa Malakanyang nga nipagawas sa iyang “bright” kaayo nga analysis sa sitwasyon atol sa nagkagrabe nga baha sa Metro Manila ug ubang lugar sa Luzon.
Matod pa niya, bisan tuod makaguol ang nahitabo nga mga pagbaha, aduna lang gihapon kini maayo nga gikatampo sa mga mag-uuma.
Pagka na lang gyud ning tawhana.
Kanus-a kaha makaayo sa mga mag-uuma ang kanunay nga pagbaha sa mga karsada ug sa ubang mga lugar nga dako man kaayo kini og kadaot sa panguma ilabi na kon padulong na anihon ang pananom?
Gianinag ba kaha og maayo sa maong opisyal ang iyang ulo kon aduna bay “unod” ang iyang mga gipanulti o tarong pa ba kini?
Kanunay na kini mahitabo, dili kay kausa lang kondili pirmi na kini mahitabo nga bakikaw og panabot ug sinultian ang maong opisyal.
Pero bisan pa man sa maong kinaiya, nagpadayon lang gihapon ang maong opisyal sa iyang mga bisyo.
Mao tingali kini ang klase sa mga opisyal nga giangayan sa administrasyon ni BBM.
Hilabihang paita kon mao.