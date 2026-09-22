Diputado: Tawgon og honorable

Padayon nga mitiurok ang ekonomiya sa nasod, salamat sa maayong pagdumala sa atong kagamhanan karon. Kagahapon lang, misaka sa hilabihan kataas ang presyo sa krudo, gasolina ug uban pang produkto sa petrolyo.
Nindot paminawon nga mo-us-os og gamay pero mosaka og dako ang presyo, murag padayon nga tinonto lang gihapon.
Unya sama sa naandan, walay madungog sa mga lideres nga mga lakang nga unta di kaayo mabug-atan ang padayon nga nag-antos nga katawhan, samtang ang presidente padayon nga nagdamgo pinaagi sa pagyawyaw nga himsog ang atong ekonomiya og numero nga naglutaw lang ang dako kaayong utang sa nasod ngadto sa gawas.
Hangtod kanus-a kaha alsahon ug agwantahon sa katawhan kining padayon nga pagdagmal sa mga lampingasan nga mga lideres sa nasod, ilabi na gyud kadtong mga kurakot nga padayon sa ilang pagpakadato ug pagpanghambog sa ilang kaugalingon.
Tiaw bay tomatik nga mosaka ang presyo sa krudo, gasolina ug uban pa pero sama sa ulod kahinay ang pagpasaka sa pletehan sa mga
pampublikong sakyanan tungod sa mga langan kaayo nga proseso alang niini ug labaw nga kahinay sa pag-aksiyon niini sa mga opisina sa kagamhanan.
Kon mosaka ang presyo sa krudo deretso ra ug di na kinahanglan mananghid, pero kon ipasaka ang pletehan, motuman pa sa langan kaayo nga proseso.
Patas ug husto diay na?
○ ○ ○
Tuod man, tomatik sab nga mosaka ang presyo sa tanang palaliton kay moapil ug mokuyog man gyud na silang tanan, kon momahal ang gasolina, momahal sab ang mga palaliton.
Pangutana - mokuyog ba og saka ang sweldohan sa tanang empleyado sa pribado ug sa gobiyerno?
Simbako.
Unsa may gihimo sa kagamhanan batok ana nga problema?
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Pananglit, aduna bay plano ang kagamhanan nga undangon usa, bisan kadyot lang, ang padayon nga pagwaldas sa salapi sa katawhan?
Tiaw bay binilyon ka pesos ang gigasto alang sa pagpaayo sa EDSA unya wala lay usa ka tuig, nawagtang na sa baha?
Tiaw bay binilyon ka pesos ang gigasto alang sa pagpugong sa baha pinaagi sa eskandalosong flood control project unya gikurakot lang sa mga mambad sa gobiyerno nga kaalyado sab sa mga hinampak nga mga kontraktor.
Unya ang nakanindot pa gyud kay padayon nga nagmalipayon ug gawasnon lang gihapon kadtong mga naapil sa maong eskandalosong kalihukan.
Ang nakapait pa gyud kay kon pobre, tomatik dayon ang pagkapriso, solbad dayon, pero kon opisyal gani sa gobiyerno ang nangawat, lisod kaayo pagawsan sa warrant o kasohan man lang.
Tinuod gyud ang ilang giingon - ang pamolitika ra kuno ang propesyon nga mahimo kang mangawat, mamakak o mangurakot unya tawgon lang gihapon ka og “honorable.”